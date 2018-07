Drake når som den første kunstner 1 milliard streaminger på en uge, takket være Scorpion

Et nyt Drake-album kan ikke undgå at blive populært, uanset hvad du mener om rapperens musik. Men Scorpion har overgået alle forventninger og er blevet det første album, der har opnået at blive streamet 1 milliard gange på en uge.

Det fremgår af Billboard, music-sværvægteren, der for nylig ændrede deres måde at lave top-lister på, så streaming nu vejer tungere på vægtskålen, da det er sådan, at de fleste lytter til musik i dag.

Billboard rapporterer også, at Drake er blevet den største kunstner, der streames i USA i enhver given uge. Dermed banker han Post Malones Beerbongs & Bentleys ned fra toppen; Malone kan ”kun” mønstre 413,3 millioner streaminger mod Drakes imponerende 750 millioner.

Det betyder også, at Drake nu indtager fire pladser på top 10-listen over de bedste streaming-uger nogensinde, medregnet debutugen for hans fjerde album, Views, og streaminger i første og anden uge efter udgivelsen af More Life.

Drake alle vegne

Drakes seneste album kom måske som lidt af en overraskelse – der var så godt som ingen hype under tilblivelsen – men da det først blev udgivet, vidste alle det. Ikke mindst takket være en – nu meget kritiseret – reklameindsats på Spotify. Drakes ansigt var at finde på samtlige Spotify-playlister, hvad enten de rummede et Drake-nummer eller ej.

Drake er - som en slags musikalsk skvalderkål - alle vegne, vanskelig at ignorere og svær at komme udenom inden for nærmeste fremtid.

Ifølge Billboards nye lister har Scorpion opnået hvad der svarer til 700.000 solgte album. Taget i betragtning, at Taylor Swifts Reputation indbragte lignende tal, er Drake i fornemt selskab. Og det er kun få år siden, at Adele kunne fejre, at hendes album 25 slog Oasis’ Be Here Now-rekord for bedste åbningsuge for et album.

Via Engadget