«Doom Eternal» bringer demonene til jorda

Mellom annonseringene av den helt nye spillserien «Starfield» og et nytt «Elder Scrolls»-spill for mobil, avduket også Bethesda en oppfølger til «Doom» under årets E3-pressekonferanse.

Den klassiske «Doom»-serien fikk som kjent en ny start i 2016, og spillet som bare het «Doom» ble godt mottatt av både anmeldere og spillere. Kampene var frenetiske, du fikk gørr og innvoller i bøtter og spann, tonen var akkurat passe selvironisk. Spillet ble til og med gjenutgitt for VR i form av «Doom VFR».

«Doom Eternal» blir en direkte oppfølger til 2016-versjonen, men denne gangen tyder hint fra utviklerne og teaser-traileren på at handlingen blir flyttet til jorda.

Utviklerne bemerket ellers at spillet vil inneholde dobbelt så mange demoner som forrige spill, og at du i rollen som The Doom Slayer vil følge deg enda mer mektig.

Stort mer enn det vet vi ikke foreløpig, men du kan selv se teaser-traileren ovenfor og se om du kan oppdage noen flere hint.

Bethesda arrangerer som vanlig sin egen Quake Con-messe i august, og de lover at de skal vise frem mer av «Doom Eternal» der.