DNA ja Ericsson testaavat 5G-verkkoa Kirkkonummella

DNA ja Ericsson testaavat 5G-verkkoa Ericssonin konttorilla Kirkkonummen Jorvaksessa. Testit suoritetaan Viestintäviraston väliaikaiseen testikäyttöön myöntämällä 3,5 GHz:n 5G-taajuudella. Verkko on vain yritysten sisäiseen käyttöön.

Tavoitteena on saavuttaa korkeita huippunopeuksia, testata tukiaseman kantamaa sekä sen yhteensopivuutta uusiin 5G-teknologioihin, kuten beamformingiin ja beam trackingiin.

Beamforming-tekniikka osaa kohdistaa tukiaseman lähettämän radiokeilan juuri oikeaan vastaanottimeen ja beamtracking puolestaan mahdollistaa liikkuvan kohteen seuraamisen radiokeilalla. Käytännössä teknologiat parantavat laajakaistojen nopeuksia ja mahdollistavat hyvät yhteydet myös liikkuviin ajoneuvoihin.

”Uusien kehitysaskelten ottaminen ja teknologian sekä uusien palveluiden testaaminen on välttämätöntä, jotta Suomesta tulee 5G-teknologian kärkimaa. On hienoa, että DNA testaa 5G:n käyttöä, tämä tuo tulevaisuuden palvelut yhden askeleen lähemmäs kuluttajaa”, toteaa Viestintäviraston pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Suomi on 5G:n eturintamassa

DNA testasi 5G-verkkoa Ericssonin kanssa jo vuoden 2017 helmikuussa, mutta testit suoritettiin tuolloin korkealla 28 GHz:n taajuudella. Tällä kertaa 5G:tä kokeillaan samalla 3,5 GHz:n taajuudella, jolla verkkojen käyttöönotto aloitetaan. Tämänhetkisten testien huippulukemat ovat 1,5 Gbps:n siirtonopeus ja alle 3 ms viive.

”Suomi on 5G käyttöönotossa maailman ensimmäisten joukossa ja syystäkin: suomalaiset ovat maailman innokkaimpia mobiilidatan käyttäjiä. Olemme erityisen ylpeitä tästä sekä yhteistyöstämme DNA:n kanssa, jonka mobiiliverkossa dataliikenteen määrä per käyttäjä on maailman suurin”, sanoo Suomen Ericssonin toimitusjohtaja Olli Sirkka.

Uutisoimme muutama viikko sitten, että DNA päivittää runkoverkkonsa 5G-aikaan, mutta sen kilpailijatkin ovat jo pitkällä 5G:n testaamisessa. Elisa on muun muassa testannut verkkoaan Huawein kanssa ja toi (ehkä pääasiassa mainostemppuna) myyntiin jopa 5G-valmiuden omaavat liittymät. Myös Telia on mukana kilpailussa, sillä se puolestaan tekee yhteistyötä Nokian kanssa ja on tuonut verkkonsa yleisön käyttöön esimerkiksi järjestämässään esports-tapahtumassa.

Suomi on tunnettu hyvistä ja ennen kaikkea edullisista datayhteyksistään ja myös suomalaisten datankäyttö on jatkuvassa kasvussa. Onkin luonnollista, että Suomi tulee olemaan yksi maailman ensimmäisistä, ellei jopa ensimmäinen maa, jossa nähdään toimiva 5G-verkko.

Ylen haastattelussa sekä Telian 5G-ohjelman johtaja Janne Koistinen että Nokian tutkimusjohtaja Lauri Oksanen uskoivat, että Suomessa nähdään kuluttajille avoin 5G-verkko jo vuonna 2020.

Tähän vaaditaan luonnollisesti myös verkon kanssa yhteensopivia puhelimia, jotka saapuvat markkinoille ensi vuonna. Mukana on esimerkiksi LG:n, Sonyn, ZTE:n ja HTC:N kaltaisia suurvalmistajia. Ensivuoden lippulaivat ovat siis todennäköisesti viimeisiä 4G-puhelimia.