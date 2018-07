DJI Mavic 2-lekkasje avslører slankere design og utbyttbar kamera-gimbal

Det er ingen tvil om at DJI lager noen av de beste entusiast-dronene på markedet i dag. Selskapet begynte for alvor å tilby noe utenom det vanlige med Mavic Pro i 2016, en særs portabel måte å filme 4K på. Og selv om Spark ikke hadde 4K-støtte, var det en minidrone spekket med smarte løsninger som gjorde den enkel og morsom å bruke. Mavic Air fra fjoråret kombinerte så det beste fra to verdener og ble dermed det vi regner som den beste tur-dronen man per nå kan kjøpe.



DJI hvilker dog ikke på laurbærene, og hadde i år planlagt en stor event den 18. juli — der dets slogan inviterte deltakerne til å «see the bigger picture».

Denne har på ubestemt tid blitt utsatt, og selv om det ikke er hundre prosent sikkert at det var en Mavic-oppfølger som DJI planla å avsløre denne dagen, så har et bilde av den påstått neste store entusiast-dronen lekket og blitt lagt ut nå i helgen — det viser en rekke nye egenskaper.

Lekket bilde av DJI Mavic 2 | Kilde: DroneDJ

Høytflyvende

DroneDJ var de første som publiserte bildet av den nye dronen, hvilket avbilder en drone med «Mavic 2» skrevet på en av de foldbare propellarmene. Kvadrokopteret later til å ha et slankere og mer aerodynamisk design sammenlignet med Mavic Air, men som beholder den grunnleggende formen, samt fargene, til Mavic Pro.

Om man skal dømme etter delene som ligger på bordet (i bildet) har Mavic 2 en avtakbar gimbal, lik den hos konkurrenten GoPro Karma. Gitt DJIs slogan til den utsatte eventen virker det logisk at en av de andre store nyhetene er et vidvinkelobjektiv. Dette er noe DJI allerede tilbyr på enkelte andre Phantom-modeller.

Det har også blitt foreslått at den forestående dronen kan ha ekstra sensorer på bunnen og på baksiden, som kombinert med de som allerede er på sidene og på fronten potensielt kan brukes til et 360-graders antikollisjonssystem. Dette kan være et godt salgsargument for folk som er ute etter en drone som er enkel å bruke. DJI har allerede vist frem antikollisjonssystemet de har i tidligere modeller, dog via litt mer beskjedne varianter.

Vi har spurt DJI om de vil kommentere lekkasjen, men enda ikke fått svar. Vi oppdaterer saken når vi får vite mer.

Hvis ryktene stemmer, så ser det ut til at vår oversikt over de beste dronene snart trenger en oppdatering, og som den er har den allerede mange DJI-bestselgere.