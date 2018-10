Diablo 3 Nintendo Switch-pakke indeholder en konsol, selve spillet og alt dets download-indhold

Med Black Friday og Cyber Monday lige om hjørnet, er konsol-producenterne i fuld gang med at rulle pakker ud med de mest populære spil og en særlig tilpasset hardware samlet i en enkelt boks. Den seneste af disse er den nye Diablo III Nintendo Switch -pakke, der indeholder en download-kode til Diablo III Eternal Collection (Diablo III, The Reaper of Souls and Rise of the Necromancer), en transporttaske og en særlige udgave af konsollen til $360 (omkring 2.300 kroner).

Selv om konsollen i sig selv er fin, så kommer pakken også med et eksklusivt armor-sæt, som får dine karakterer til at se ud som Ganondorf a.k.a. the King of Thieves, the Great King of Evil, the Emperor of the Dark Realm og The Dark Lord i egen høje person.

Og helt ærligt, hvem vil ikke gerne se Ganondorf kæmpe mod Diablo?

A Nintendo Switch Diablo III: Eternal Collection Bundle is coming exclusively to @GameStop on 11/2 for $359.99 MSRP! Includes a Diablo III themed #NintendoSwitch console and dock, carrying case, and a download code for the game. https://t.co/8dNNKhA9v8 pic.twitter.com/Qmg5tYjziaOctober 15, 2018

Hvis du er ude efter et godt multiplayer-spil, som ikke er Super Mario Party, så understøtter Switch version of Diablo III multiplayer med op til fire spillere på en enkelt konsol eller fire separate systemer, eller online co-op via Nintendo Switch Online.

Pakken bliver tilgængelig den 2. november 2018, men kun i GameStop og kun i USA. Hvis du ikke er interesseret i at købe en konsol, så kan du købe Diablo III Eternal Collection separat den samme dag.