Dette søkte nordmenn etter i 2018

Det kommer sikkert ikke som noen overraskelse at nordmenn er sportsinteresserte, men i 2018 ser det ut til at vi har overgått oss selv. Google har nemlig nå publisert sin årlige oversikt over hva vi søker mest etter, og i år har spørsmål om hvordan man ser OL og resultater fra fotball-VM tatt flere av plassene på topp 10-listen.

Google presenterer også søkestatistikkene sin i ulike kategorier, og det er kanskje ikke så overraskende at Trine Skei Grande og Bahare Letnes topper listen over norske kvinner folk har søkt etter, mens Per Sandberg og Frank Løke topper listen for menn.

Mer kuriøst er det kanskje at femteplassen på listen over «Hva er..»-spørsmål som stilles er «Hva er klokka», mens folk tydeligvis har vært irritert på det nye designet til Snapchat når førsteplassen for «Hvordan»-spørsmål er «Hvordan få tilbake gamle Snapchat».

Ellers ser vi at klassikere som «Hvordan bli kvitt magefettet», «Hvordan knyte slips» og «Hvordan vaske bunadsskjorte» fortsatt holder stand, så på mange måter er vel egentlig alt ved det gamle også i 2018.

Her kan du studere Googles oversikt i detalj, og legg også merke til at du kan velge å se trendene for hele verden. Der ligger for øvrig også World Cup på topp i flere kategorier.