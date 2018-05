Dette laget vinner VM — ifølge FIFA 18

Det er årets sportsbegivenhet. 32 lag konkurrerer om å få kloa i det sagnomsuste VM-trofeet, men bare ett lag kan vinne, og ifølge EA Sports blir vinneren denne gang — Frankrike.

EA Sports har alltid hatt nær tilknytning til verdensmesterskapet, og nå har de bygget inn en «2018 FIFA World Cup mode» i FIFA 18. Nær sagt et helt nytt spill i spillet.

Ved å ta i bruk all data om ferdighetene til spillere og lag som har blitt lagt til i VM-oppdateringen, samt data som allerede fantes i grunnspillet, har FIFA 18 kjørt en simulering av turneringen, og enden på visa ble at Frankrike vant. Dette etter en finale der Tyskland spilte mot Frankrike og tapte. Antoine Griezmann fra sistnevnte lag og Isco for Spania puttet like mange mål, og måtte dele gullstøvelen.

EA Sports har tidligere vært flinke på å forutse resultater i verdensmesterskap. I Brasil 2014 spådde selskapet at Tyskland skulle vinne (på tross av at et europeisk lag aldri hadde vunnet et verdensmesterskap på søramerikansk jord), og før det tippet de at Spania skulle gå av med seieren i VM 2010.

«Never tell me the odds»

Selv om oddsen fortsatt fluktuerer og mesterskapet er noen uker unna, er det nåværende heteste tipset at enten Tyskland eller Brasil stikker av med seieren, og vil løfte trofeet på Luzhniki stadion. Hvilket betyr at EA sine spådommer er noe uortodokse, og kan ende opp med å overraske, om riktige.

EA Sports har også lagt ut et spådomsverktøy på sine nettsider, slik at man kan sammenligne sine egne forutsigelser med EA sine.

Om ikke annet så slår det blekkspruten Paul.