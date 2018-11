Dette kan være det første glimtet av Sony Xperia XZ4

Sony har en tendens til å annonsere sine nye toppmodeller av smarttelefoner med seks måneders mellomrom, og med tanke på at Sony Xperia XZ3 ble kunngjort i august, lyder det fornuftig at det ville komme lekkasjer om Xperia XZ4 på denne tiden.

En serie lekkede illustrasjonsbilder viser hvordan telefonen kan se ut, og røper dessuten noen særtrekk, som et kamera med trippel linse.

Bildene du ser nedenfor stammer fra OnLeaks og MySmartPrice, som pleier å ha rett om slike ting. Ingen av kildene røper hvor de har opplysningene fra, så det er verdt å huske på at disse gjengivelsene ikke nødvendigvis representerer det endelige produktet.

Hvis de er ekte, viser bildene at telefonen ikke vil få et skjermhakk, men vil ha det samme skjerm-til-kropp-forholdet som Xperia XZ3. Den ser ut til å få en 6,5-tommers skjerm i størrelsesforholdet 21:9.

All teknologien bak frontkameraet ser ut til å være plassert i øvre ytterkant, og dermed har selskapet unngått å lage et skjermhakk i selve skjermen.

Image 1 of 7 Bilder: OnLeaks og My Smart Price Image 2 of 7 Image credit: OnLeaks and My Smart Price Image 3 of 7 Image credit: OnLeaks and My Smart Price Image 4 of 7 Image credit: OnLeaks and My Smart Price Image 5 of 7 Image credit: OnLeaks and My Smart Price Image 6 of 7 Image credit: OnLeaks and My Smart Price Image 7 of 7 Image credit: OnLeaks and My Smart Price

Tre kameraer

På baksiden av enheten ser vi et trippelkamera, og dette er første gang Sony har hatt mer enn ett kamera på baksiden. Selv Xperia XZ3 hadde bare ett enkelt kamera på baksiden, så det er litt av et sprang opp til tre for Sony.

Det foreligger ennå ingen opplysninger om kameraspesifikasjonene.

Du vil også se at det ikke er en fingeravtrykksleser på telefonens bakside, men selskapet vil ikke integrere noen leser i skjermen her. Det ser ut til at Sony vil reintegrere fingeravtrykksleser i på-knappen på siden av telefonen, som på mobiler som Sony Xperia Z5.

Det er vanskelig å se av illustrasjonsbildene, men det ser ut til at Sony vil fortsette å bruke en førsteklasses glassoverflate på baksiden, og vi ser heller ingen spor av et 3,5 millimeters hodetelefonuttak.

Det er uklart nøyaktig når Sony vil kunngjøre Xperia XZ4, men MWC (Mobile World Congress) i februar virker som det mest sannsynlige nå. Sony offentliggjør ofte nye mobiler under MWC og IFA (Internationale Funkausstellung Berlin), og vi har ingen grunn til å tro at selskapet vil bryte med den vanen neste år.

Kilde: PocketNow