Detta är världens första böjbara mobil och den är, som förväntat, inte billig

Just nu är böjbara mobiler den stora snackisen inom teknologivärlden och företag som Samsung, LG och Huawei experimenterar alla med den nya teknologin, men nu har ett företag hunnit före alla de tidigare nämnda teknikjättarna.

Royale (ett företag baserat i Kalifornien) har precis tillkännagivit Royole FlexPai, som kommer att vara den första kommersiellt tillgängliga böjbara mobilen någonsin.

När den är helt utvecklad ser den ut som en surfplatta med en AMOLED-skärm på 7,8 tum och som blir 4 tum när du viker ihop den. När den är hopvikt övergår den från ett gränssnitt för surfplattor till ett som är mer anpassat för mobiler.

Den kommer att använda Android 9 Pie direkt ur förpackningen, men kommer dessutom att använda företagets egna gränssnitt som heter Water OS ovanpå det.

Du kan se hur mobilen går att vika i videon från IceUniverse nedan. Företaget hävdar att du kommer att kunna böja den här enheten över 200 000 gånger innan den går sönder, något som bör räcka till flera års användning.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

This is the "world's first foldable screen phone" released by Rouyu Technology, which will use the Snapdragon 8150 processor, but its design is very rough, just to seize the "first", this is a futures product. pic.twitter.com/M0v9o2z0BwOctober 31, 2018