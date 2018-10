Det først lekkede bildet av Huawei Watch GT avslører nytt design

I løpet av den siste uka har vi snappet opp rykter om at Huawei Watch GT skal lanseres sammen med Huawei Mate 20-serien, og nå er dette bekreftet av US Federal Communications Commission (FCC), noe som antyder at den nesten er lanseringsklar.

Det første bildet av klokken er dessuten blitt lekket, takket være Roland Quandt hos WinFuture, og selv om det er uklart hvor bildet stammer fra, har Quandt hatt rett om slike ting tidligere.

Dette er første gang vi har hørt om at det skal være to versjoner av klokken. Den ene ventes å bli kalt Classic- eller Fashion-varianten, mens den andre skal bli en sportsversjon.

Nedenfor ser du det lekkede bildet av Classic-varianten av klokken, som leveres med en brun lærrem:

Kilde: WinFuture

På høyre side er det to knapper som virker langt mer fremtredende enn de var på Huawei Watch 2. Dessuten har Huawei fått plass til en AMOLED-berøringsskjerm som skal være større enn på forrige generasjons enhet.

Andre funksjoner Quandt hevder at klokken vil ha, er blant annet Bluetooth-forbindelse, et kompass, trykksensor og et akselerometer, slik som på Huaweis tidligere klokker.

Bedre batteri

Den antas å være vanntett, så du kan ha den på deg når du tar en svømmetur, men det vites ennå ikke om den vil ha en pulsmåler på baksiden. Vi håper i det minste at sportsutgaven vil ha det.

Det er ennå uklart for oss hvilken programvare klokken vil kjøre på, men vi venter at den vil være utstyrt med Wear OS, akkurat som de forrige klokkene fra Huawei.

Det store høydepunktet blir nok forbedret batterikapasitet, og ifølge tidligere rykter skal klokken holde ut i opptil to uker på én enkelt opplading av batteriet på 420 mAh. Den skal også overleve en hel uke i alltid-på-modus, og opptil 20 timer mens man bruker GPS.

For å finne ut om disse anslagene som er lekket fra Huawei stemmer med virkeligheten, må vi vente noen uker til, men det spekuleres i om den kan ha så lang levetid takket være den nye Snapdragon Wear 3100-brikken.

Det antas at Watch GT vil lanseres sammen med Huawei Mate 20 og Mate 20 Pro, som er ventet kunngjort ved en lanseringsbegivenhet den 16. oktober.

Kilde: PocketNow