Det forlyder, at Apple vil lancere støjreducerende AirPods og over-ear-hovedtelefoner i 2019

2019-udgaven af AirPods får formentlig aktiv støjdæmpning, en længere rækkevidde og vil kunne tåle vand – du kan ikke bruge dem på svømmeturen, men de kan tåle regn og sved.

Derudover forlyder det, at firmaet overvejer biometriske sensorer i de nye AirPods, f.eks. pulsmåler. Dette ved vi ikke med sikkerhed, men det er værd at lægge mærke tid, at netop sådan en funktion er et vigtigt trækplaster for Apple Watch.

Det er også muligt, at disse tekniske nyheder gemmes til AirPods 3 fremfor AirPods 2. Vi har ventet på, at Airpods får en oplader, der fungerer med AirPower-laderen, der lanceres senere i år, og det er muligt, at denne funktion prioriteres først. Samme kilde fortæller til Bloomberg, at AirPods 2 kan få en ny prosessor (sandsynligvis W2) og støtte til håndfri Siri-aktivering.

Over-ear-hovedtelefoner og ny HomePod

Kan du ikke vente på Apples hovedtelefoner? Tjek vores liste over de bedste støjreducerende hovedtelefoner, du kan købe lige nu.

Nye hovedtelefoner og måske også en ny HomePod?

I følge rygterne bliver de nye hovedtelefoner et dyrere og mere eksklusivt alternativ til Beats – og med Apple-logo. Lanceringen var planlagt til slutningen af 2018, men er forsinket til starten af 2019.

Det er også året, hvor vi kan forvente at se en ny HomePod. Vi har tidligere hørt, at Apple måske arbejder på en HomePod med Beats-logo eller i hvert fald et mere prisvenlig alternativ til den relativt dyre HomePod-højttaler.

Det varer nok et stykke tid, før Apple officielt melder noget ud omkring disse produkter, men det er ikke umuligt, at vi får flere uofficielle detaljer i fremtiden.