«Destiny 2» er mye billigere akkurat nå

Har du vært nysgjerrig på «Destiny 2», men ikke slått til ennå? Da har du en gylden mulighet nå, for storspillet er på tilbud for beskjedne 198 kroner på Xbox Store. Vil du ha med utvidelsespasset som gir deg tilgang til alt ekstrainnholdet som er sluppet til spillet hittil, får du alt sammen for 329 kr.

Det er verdt å huske på at du vil trenge Expansion Pass for å få mulighet til å spille Forsaken-utvidelsen som slippes 4. september (og som kan forhåndsbestilles nå for 371 kroner). Er du interessert i den, kan det derfor kanskje være like greit å slå til på hele pakken med en gang selv om prisen blir en del høyere.

Har du en Playstation 4 kan du også nytte godt av at spillet er på tilbud, men der får du bare kjøpt det sammen med utvidelsespasset og du må betale 349 kroner for hele pakken.

Activision har også husket på PC-spillerne der ute, og de får spillet med utvidelser for 371 kroner i nettbutikken på blizzard.com og i spillklienten Battle.net.

«Destiny 2» ble møtt med positive anmeldelser da det ble sluppet i fjor høst, og vår søsterside Gamesradar.com ga spillet 5 av 5 stjerner og skrev «dette er ikke Destiny. Det er noe nytt. No større, smartere, rikere og bedre».