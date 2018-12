Desembertilbud på rå gamingmus fra Steelseries

Steelseries lanserte i oktober Rival 650 (trådløs) og Rival 710 (kablet). Da vi skrev om lanseringen måtte man ut med over tusen kroner for sistnevnte. Heldigvis har Elkjøp nå gjort inngangsporten til flere headshots litt enklere å takle for oss som liker å opprettholde en viss tykkelse på lommeboken. Gamingmusen går nå for rekordlave 499 kroner, og det vil den fortsette å gjøre ut hele desember.

Steelseries Rival 710 er storebror til Rival 600 – som topper vår liste over de beste musene 2018 har å by på – og er bygget rundt samme hovedsensor (TrueMove3, basert på Pixart 3360). I vår liste nevner vi at det trekker ned at Rival 600 er i dyreste laget (per nå koster den 699,- hos de fleste forhandlere), men nå kan man altså få storebror til halv pris av det ordinære – og dermed går den for mindre enn lillebror Rival 600.



Her er det med andre ord mye gamingmus å få for pengene.

I tillegg til knallsensor har Rival 710 også en innebygget OLED-skjerm, vibrerende taktile tilbakemeldinger, muligheten til å forandre på profiler på sparket, RGB-lys og et modulært design.

Topp 10: De beste gamingmusene i 2018