Denne dronen er skremmende sterk og inspirert av veps

Veps.. Etter mygg er de kanskje mest hatede insektene på hele planeten. Disse summende, stikkende krypene har nylig tjent som inspirasjon for en gruppe forskere i deres søken etter å lage supersterke flyvende droner - og resultatet er veldig imponerende.

Det er forskere fra Stanford University i California og EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) i Sveits som har laget FlyCroTugs (Flying Micro Tugging Robots). Målet med denne typen droner er at de skal kunne gripe tak i objekter og overflater som et insekt, samt samhandle med sine omgivelser.

Mikrodronene skal arbeide i grupper (eller svermer) og kan bruke håndtak, åpne dører og ankre seg til objekter og dra de langs en overflate.

Den kanskje mest imponerende ferdigheten som FlyCroTugs har i sitt arsenal, er at de ved å forankre seg til overflaten kan slepe objekter opptil 40 ganger sin egen vekt. Dette betyr at de i fremtiden kanskje kan vise seg å være et viktig tilskudd i søke- og redningsoppdrag, særlig der hvor smale åpninger hindrer mennesker fra å få tilgang til overlevende

Du kan se dronene i aksjon i videoen under:

Inspirert av naturen

Så hvordan klarte forskerne å få disse dronene så sterke? De fant inspirasjonen i naturen og utstyrte dronene med tre viktige verktøy. Det første er et anker som kan holde fast i objekter, det andre er en vinsj som brukes til å slepe objektene, og det tredje er føtter som griper tak i overflaten.

En av de største problemene som forskerne møtte var at dronene skulle kunne flytte objekter uten å måtte løfte dem høyt opp i luften. Det var da de så på hvordan vepsen samhandler med sine omgivelser.

– Vepser flyr raskt mot et stykke mat, og om den er for tungt for dem å løfte så sleper de den langs bakken. Denne observasjonen var utgangspunktet for vår tilnærming, forklarer medforfatteren i studien, M. Cutkosky.

Studiens hovedforfatter, D. Floreano, forklarer at «folk har en tendens til å tenke på droner som maskiner som flyr og observerer verden. Men flygende insekter gjør mange andre ting, for eksempel å gå, klatre, gripe og bygge. Sosiale insekter kan til og med jobbe sammen og kombinere sin styrke».

Om FlyCroTugs blir et faktisk produkt, så må vi alle kanskje venne oss til svermer av små droner som ligner på insekter summende rundt i vårt nærmiljø. Den terskelen kan være høy for svært mange av oss.

Kilde: TechCrunch