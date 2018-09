Den nye iPhone understøtter dual SIM, men hvad med dual apps?

Med den seneste iPhone XS-udgivelse understøtter iPhone-familien nu officielt to SIM-kort. Der er masser af grunde til, hvorfor mange er begejstrede for denne feature, da den giver mulighed for eksempelvis at bruge den samme telefon til sit arbejdsnummer og sit personlige telefonnummer, eller at bruge forskellige udbydere til opkald og data.

Afhængigt af, hvilken del af verden du bor i, har iPhone XS og iPhone XS Plus (og snart også iPhone XR) enten en bakke, som kan tage to SIM-kort, eller en bakke som kan tage et nano SIM-kort ligesom tidligere iPhones og have et indbygget eSIM. Et eSIM er en elektronisk version af SIM-kortet, og er noget, der vil blive almindeligt i alle telefoner i fremtiden. Med iPhone XS sender Apple et signal til udbyderne om, at det er på tide at begynde at implementere eSIM-teknologien.

The dual-sided dual SIM tray on the iPhone XS Abbas Ali A photo posted by @ajaffarali on Sep 24, 2018 at 8:13am PDT

Selv om Apple ikke har aktiveret eSIM på iPhone XS endnu, regner man med, at det kommer i en fremtidig iOS-opdatering. Men den kinesiske variant af iPhone XS har en bakke til to fysiske SIM-kort, og der er lykkedes os at få fingrene i et eksemplar, for at se hvordan dual SIM-teknologien virker på iPhone.

Vi kan godt lide, hvordan Apple har brugt en dobbelt-sidet SIM-bakke til at huse begge SIM-kort. Apple har gjort dette ved at tilføje et lille stykke bøjeligt plastik, som presser det sekundære SIM-kort på plads, når det vender nedad. Det er en fin lille funktion til at sørge for, at det bliver hvor det er, og vi undrer os over, hvorfor Apple ikke har gjort det samme med det primære SIM-kort.

Næsten alle de Android-telefoner, som vi har kigget på for nyligt, har en bakke med to pladser ved siden af hinanden, hvor den sekundære plads bliver brugt til et SIM-kort eller et SD-kort. Ved at benytte en dobbeltsidet bakke kunne Android-producenterne have indbygget understøttelse af dual SIM-kort OG et microSD-kort, i stedet for at bede forbrugerne om at vælge mellem det ene eller det andet.

Når det handler om funktionaliteten af dual SIM-kort på iPhone, så virker det meget ligesom det, vi har set på Android-telefonerne gennem de seneste år. Du kan frit vælge, hvilket SIM-kort du vil bruge til telefonopkald, beskeder og data, og du kan omdøbe hvert kort, så du nemmere kan skelne mellem de to.

Når du ringer til nogen, kan du vælge, hvilket SIM-kort du ønsker at bruge til udgående opkald. En lille knap dukker op på skærmen og giver mulighed for at skifte mellem SIM-kortene på telefonen. Når du modtager indkommende opkald, vil iOS 12 fortælle, hvilket SIM-kort opkaldet går igennem, og under Seneste opkald kan man også se, hvilket SIM-kort der blev brugt til hvert af dem.

Funktionaliteten på en iPhone, der bruger enten to fysiske SIM-kort eller bruger et eSIM såvel som et almindeligt SIM-kort, forventes at være den samme, så når Apple en gang aktiverer eSIM-funktionalitet på iPhone XS og XR, kan vi regne med at det virker på samme måde, som vi har beskrevet ovenfor.

Der er dog et specielt område, som iPhone bliver nødt til at forbedre, for at komme op på siden af Android-telefonerne, og vi er ikke sikre på, at Apple vil tillade dette i fremtidige iOS-opdateringer. Det kaldes App-twinning, eller App-kloning, og er noget som grundlæggende set giver mulighed for at have den samme app kørende to gange uafhængigt af hinanden.

For at give et eksempel: med to numre på sin telefon, vil man måske også have brug for to WhatsApp-konti. De fleste Android-telefoner med dual SIM-kort vil give mulighed for at oprette en klon af WhatsApp, og bruge den med sit sekundære nummer.

Dette er dog ikke muligt på iPhone endnu. Enten bliver Apple nødt til at indbygge understøttelse af app-kloning i iOS, eller også må app-udviklere som WhatsApp, omskrive deres apps, så de bliver i stand til at arbejde med flere numre.

I øjeblikket virker begge disse muligheder temmelig usandsynlige, men på den anden side, det samme gjorde tanken om at have en iPhone med dual SIM for blot et par år siden.