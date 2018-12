Den nye Chrome Canvas-app giver dig mulighed for at skrible og male direkte i din browser

Google har med en ukarakteristisk mangel på hype lanceret en tegne-app til Chrome, der giver dig mulighed for at skrible og tegne med realistiske kunst-remedier.

(OBS: Links i denne artikel kan henvise til sider på engelsk.)

Hvis du vil prøve, skal du besøge https://canvas.apps.chrome/ for at åbne Chrome Canvas, hvorefter du kan begynde at tegne med virtuelle blyanter, kridt, tuschpenne og fyldepenne (med et viskelæder i tilfælde af, at du laver fejl). Der er ikke brug for plugins eller downloads, og app'en virker på alle styresystemer.

Du kan skabe dine egne kunstværker fra bunden på et blankt lærred eller importere et billede og tegne på det, så Chrome Canvas gør det nemt at annotere billeder uden at indlæse et billedbehandlingsprogram.

Gem dit mesterværk

Når du er færdig med dit mesterværk, kan du eksportere det til din enhed ved hjælp af en knap øverst til højre på skærmen. Og hvis du er logget ind på din Google-konto, bliver billedet tilgængeligt i et galleri, der vises næste gang du besøger Chrome Canvas (på en hvilken som helst enhed).

Som Chrome Unboxed bemærker, så gør Googles mangel på en annoncering det umuligt at vide, hvor længe Canvas har eksisteret. Men app'en kører fint og med meget lav latens, så det virker som om, at den er ret klar til offentlig lancering.