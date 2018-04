Den mystiske Nokia X kommer til verden i slutning af april

Vi har allerede fået nye telefoner fra Nokia i år, men mindst en mere er tilsyneladende på vej, da en mobil kaldet Nokia X er forberedt til lancering d. 27. april.

Appetitvækkerne blev spottet i Kina og opsnappet af ITHome, og såvel som navnet og lanceringsdatoen indeholder de et billede af en X, men det afslører ikke ret meget, ud over at telefonen ser ud, som om den har svagt afrundede metalkanter.

VTechgraphy skriver, at ifølge en bruger på Baidu (et kinesisk forum) vil Nokia X tilsyneladende blive lanceret i både Snapdragon og MediaTek udgaver og vil kunne fås med 64GB lagring sammen med enten 4GB eller 6GB RAM.

Nokia X er tilsyneladende blevet officielt testet. Credit: IT Home

Ikke rettet mod iPhone

De tilføjer, at navnet tilsyneladende bruger bogstavet X og ikke tallet 10, så den er næppe ment som en konkurrent til iPhone X. Og hvis specifikationerne er, som rygterne siger, så ligger Nokia X mere i toppen af midterfeltet end i topklassen.

Det er også værd at notere sig, at den nye Nokia X formentlig ikke har noget som helst at gøre med den gamle Nokia X, der blev lanceret tilbage i 2014.

Der er stadig en masse ting, vi ikke ved om den, herunder hvad den kommer til at koste, og om den overhovedet vil blive solgt uden for Kina, men det skulle vi gerne vide mere om i løbet af et par uger.

Og hvis du havde håbet på noget i topklassen, så er heldet stadig med dig, da vi nok fortsat kan regne med at få en Nokia 9 senere på året.

Vi har allerede haft Nokia 8 Sirocco dette år

Via Phone Arena