Den bedste software til videoredigering 2019: gratis og betalt

De bedste gratis eller premium videoredigeringssoftwarepakker vil gøre hverdagsopgaver såsom at trimme, sammenflette og pålægge filtre på dine videoklip så simpelt som muligt. De værktøjer vi har samlet her, er de bedste i deres genre.

Er du klar til noget mere avanceret, vil en betalt pakke give dig ekstrafunktioner såsom understøttelse af 360-graders video, motion tracking og multi-cam redigering - men det er kun begyndelsen. De ekstra ressourcer, der er lagt i betalingspakken, har forbedret produktet og giver derfor ofte mere præcision samt indstillingsmuligheder til effekterne, en forbedret brugergrænseflade og hurtigere rendering.

Hvis du er begynder, findes der gratis redigeringspakker, som vil gøre hele processen så nem som mulig uden at det koster dig en krone. Disse brugervenlige pakker giver en blød introduktion til videoredigering, så du kan lære basisfunktionerne og være klar til at opgradere til en mere avanceret pakke, når du er klar.

De bedste købte videoredigeringspakker

De bedste gratis videoredigeringspakker

1. Adobe Premiere Pro CC

Sæt tid af til at mestre Premiere Pro og høst frugterne

Platform: Windows/Mac | Gratis prøveperiode: 7 dage | Upload direkte til YouTube: Ja | 8K support: Ja | 360 support: Ja | Købstype: Abonnement

Understøtter 360-grader og VR-video

Kæmpe udvalg af filtre

Justerbar brugergrænseflade

Adobe Premiere Pro er den for industrien førende standard-editor og at få mest muligt ud af den, vil kræve en lige så stor investering i tid som i penge. Men hvis du er seriøs omkring videoredigering, er det det hele værd.

Pakken indeholder et væld af lyd- og video-filtre, understøttelse af 36-grader og VR-video, indbygget understøttelse af et stort antal filer i RAW-format samt evnen til at spille sammen med andre. Du kan sågar begynde at redigere i dine videoklip, før de er færdig med at blive importeret.

Denne slags kræfter er ikke gratis og et månedligt eller årligt gebyr løber op. Men manglen på en høj adgangspris gør alligevel Premiere Pro forbavsende tilgængeligt. Det giver mening først at downloade en prøveudgave af de andre pakker, før man træffer sin beslutning, men Premiere Pro er ekstremt alsidigt og den skybaserede model betyder, at du ikke behøver betale ekstra for opgraderinger, som de bliver tilgængelige.

Læs vores fulde anmeldelse af: Adobe Premiere Pro CC

2. Apple Final Cut Pro X

Et premium-værktøj til Mac-ejere, med en unik brugerflade

Platform: Mac | Gratis prøveperiode: 30 dage | Upload direkte til YouTube: Ja | 8K support: Ja | 360 support: Ja | Købstype: Detail

Smart magnetisk tidslinje

Glimrende filformat-understøttelse

Prisen inkluderer større opdateringer

Høj anskaffelsespris

Denne redigeringspakke er alene henvendt til den professionelle del af markedet, men det betyder ikke, at den er kompliceret at bruge. Dens brugerflade er lidt anderledes og bygget op omkring en magnetisk tidslinje, som opfordrer dig til at organisere dine elementer i specifikke ”roller” såsom: voice over, musik og titler.

Er du på udkig efter en editor, som du kan parre med din drone, er Final Cut Pro et fremragende valg. Den understøtter video i raw-format fra alle de største modeller og producenter og bliver regelmæssigt opdateret med nye profiler. Den understøtter også 260-grader videoredigering (en funktion som hurtigt er blevet obligatorisk for premium videoredigeringssoftware) og HDR, med avanceret colorgrading.

I stedet for at hoppe på samme vogn som Adobe og tilbyde brugerne et abonnement, har Apple valgt, at Final Cut Pro skal købes for et engangsbeløb. Det er en relativt dyr løsning, men inkluderer også alle større fremtidige opdateringer og vil i sidste ende blive billigere end Premiere Pro, hvis du fortsætter med at bruge det over et par år. Hvis du ejer en Mac og er splittet imellem Apple eller Adobe, anbefaler vi, at du prøver en testversion af begge programmer, før du bestemmer dig.

Læs vores fulde anmeldelse af: Apple Final Cut Pro X

3. CyberLink PowerDirector

En video-editor, der giver premium-værktøjer til nybegyndere

Platform: Windows | Gratis prøveperiode: 30 dage | Upload direkte til YouTube: Ja | 8K support: Ja | 360 support: Ja | Købstype: Detail

Automatisk optimering af videoer på sekunder

Brugerflade til begyndere og eksperter

Færre muligheder for at finjustere

Hvis Adobe Premiere Elements og Apple Final Cut Pro X er overkill til dine redigeringsprojekter, bør du tage et kig på CyberLink PowerDirector.

Selvom PowerDirector er en fuldspækket redigeringspakke i premium-segmentet, er den også ganske tilgivende og giver en blød introduktion til efterbehandling, som ikke vil skræmme begyndere helt væk. Den indbyggede ”Magic Movie Wizard” er det ultimative eksempel, der kombinerer opgaven med at sammenflette og optimere kvaliteten af videoklip til et par få klik. DU får et bedre resultat, hvis du selv bruger noget tid og redigerer i tidslinjen, men til de der blot vil have et hurtigt resultat de kan publicere på Facebook, er den ideel.

Ikke dermed sagt, at CyberLink PowerDirector er amputeret editor, tvært imod. Softwaren indeholder også en almindelig brugergrænseflade til efterbehandling bygget op omkring et kontrolpanel og tidslinje. Det tager noget tid at komme ned i detaljerne, men alle filtre og muligheder er ekstremt fleksible så snart du begynder at udforske. Måske ikke den mest imponerende pakke, men CyberLink PowerDirector gør videoredigering sjovt.

Læs vores fulde anmeldelse af: CyberLink PowerDirector

4. HitFilm Pro

Hvis du er interesseret i special effects, er HitFilm din foretrukne editor

Platform: Windows | Gratis prøveperiode: Ingen grænse, men du kan ikke eksportere | Upload direkte til YouTube: Ja | 8K support: Ja | 360 support: Ja | Købstype: Detail

Intuitiv brugergrænseflade

Fantastisk til special effects

Overkill til begyndere

HitFilm Pro er den foretrukne premium-redigeringspakke blandt fanfilm-magere – og med god grund. Den er proppet med værktøjer til at lave blændende special effekts, men er alligevel tilgængelig for almindelige brugere.

En af HitFilm Pros primære salgsargumenter er dens evne til at håndtere stort set ethvert aspekt af efterredigering af video i sin editor. Animationer, tekst, lydredigering og color grading er alt sammen tilgængeligt med få klik, men brugerfladen er stadig intuitiv og føles ikke rodet.

I modsætning til andre videoredigeringspakker på denne liste, understøtter HitFilm Pro importering og anmation af brugerskabte 3D-modeller, komplet med simulerede 3D-kameraer, brugerskabte shadere og dynamisk lys. Der er også imponerende partikeleffekter og super chroma keying, der minimerer ”color spill”.

Læs vores fulde anmeldelse af: HitFilm Pro

5. Adobe Premiere Elements 2018

En venlig introduktion til videoredigering for nybegyndere

Platform: Windows/Mac | Gratis prøveperiode: 30 dage | Upload direkte til YouTube: Ja | 8K support: Nej | 360 support: Nej | Købstype: Detail

Fremragende guides til nye brugere

Automatiske værktøjer til simple opgaver

Enkle trin for trin guides

Det bliver hurtigt for simpelt

Af alle premium-redigeringspakkerne på denne liste er Adobe Premiere Elements den mest begyndervenlige. Den er lavet til at gøre videoredigering så let som muligt, og selv med sit ekspert-interface er det meget ligetil.

I modsætning til Adobes dyrere software, (som Premiere Pro) skal du kun betale en enkelt gang for Premiere Elements, og er altså ikke forpligtet til en månedlig udgift for at blive ved med at bruge det. Dertil er det en af de billigere redigeringspakker på markedet, hvilket er imponerende for et navn som Adobe.

Nogle redigeringspakker kræver en vis form for kendskab, før du går i gang, men Premiere Elements er ideel til totale nybegyndere. Brugergrænsefladen har store knapper med tydelig tekst. Der er også nogle glimrende tutorials inkluderet, som kan hjælpe dig med at gå fra den indbyggede automatfunktion, til at bruge den mere traditionelle tidslinje.

Læs vores fulde anmeldelse af: Adobe Premiere Elements

De bedste gratis videoredigeringspakker

1. Lightworks

Den bedste gratis videoredigering uanset ekspertiseniveau

Platform: Windows/Mac/Linux | Upload direkte til YouTube: Ja | 8K support: Nej | 360 support: Nej

Avancerede redigeringsværktøjer

Effekter i realtid

Veldesignet brugerinterface

Lightworks er et imponerende værktøj, som er lavet med det noble formål, at gøre professionel videoredigering tilgængeligt for alle. Som man kan forvente med så kraftful en video-editor, kommer du ikke til at mestre den på en aften, men det skal du ikke lade dig skræmme af.

Har du før brugt en gratis video-editor, vil du sikkert opleve, at brugergrænsefladen er lidt anderledes end du er vant til, men du kan selv tilpasse den som du ønsker, så den passer til din arbejdsstil.

Den gratis licens har alt hvad du behøver for at kreere imponerende videoer, men TechRadars læsere kan også spare 50% på en årslicens til Lightworks Pro , hvis de benytter følgende kode:TECHRADAR_LW_PRO_YRGRF_S2018. Lightworks Pro tilføjer muligheden for at eksportere I andre formater end MPEG, publicering af 4K-video direkte i YouTube og eksport af 3D-videoer. Se her hvordan du bruger vores discount-kode.

Læs vores fulde anmeldelse af: Lightworks

2. Hitfilm Express

En kraftfuld gratis editor, som kan udvides, hvis du vokser fra den

Platform: Windows/Mac | Upload direkte til YouTube: Ja | 8K support: Nej | 360 support: Kræver add-on

Professionelle værktøjer

Kan opgraderes via add-ons

Høje systemkrav

Hitfilm Express er endnu en video-editor der lover professionelle funktioner for ingen penge – og den leverer varen. Den basale editor er ganske imponerende, med avancerede klippeværktøjer, et stort udvalg af lyd- og video-filtre, lag og masker, kompositionsmuligheder samt chroma keying til green screen-effekter.

Flere værktøjer er tilgængelige for et mindre gebyr, priserne starter eksempelvis ved DKK75 for en pakke der tilføjer farvekorrektion, mulighed for at justere eksponering, split-screen-masker og andre kreative filtre.

Ulempen ved denne råstyrke er, at HitFilm Express er meget krævende for din hardware. Sørg for at tjekke systemkravene , før du downloader, for at undgå at blive skuffet.

Læs vores fulde anmeldelse af: Hitfilm Express

3. DaVinci Resolve

Højkvalitetssoftware til avanceret video- og lyd-redigering

Platform: Windows/Mac/Linux | Upload direkte til YouTube: Nej | 8K support: Ja | 360 support: Kræver add-on

Fuld lydredigeringspakke

Avanceret farvekontrol

Gratisversionen mangler nogle funktioner

DaVinci Resolveer en gratis version af en redigeringspakke i premium-klassen, men ligesom med Lightworks er den så proppet med funktioner, at du garanteret ikke vil savne de få funktioner den mangler.

DaVinci Resolve er en professional video-ediotr med en intuitiv brugergrænseflade til redigering, farvekorrektion, lydredigering og eksport. Farvekorrektionen er en af DaVinci Resolves særlige styrker, uanset om du vil justere hele videosekvensen eller kun udvalgte klip. Der er HDR-support og du kan arbejde med rå filer direkte fra dit kamera.

Nogle få filtre er ekslusive til premium-pakken DaVinci Resolve Studio, ligesom der er er en begrænsning på opløsningen du kan eksportere, 3,840 x 2,160, men det er de eneste begrænsninger. Den er overkill, hvis du kun vil klippe og uploade til Youtube, men til større projekter er DaVinci Resolve svær at slå.

Vores fulde anmeldelse er på vej

4. Shotcut

Det ser måske underligt ud, men giv det tid og du kan høste frugterne

Platform: Windows/Mac/Linux | Upload direkte til YouTube: Nej | 8K support: Nej | 360 support: Nej

Avancerede justerbare filtre

Intuitiv brugerflade

Stejl indlæringskurve

Shotcuter endnu en video-editor, der føles som et professionelt værktøj, men kræver noget tålmodighed, hvis du vil have det fulde ud af den. Den lidt aparte brugerflade skyldes, at programmet startede som en applikation til Linux, og meget har ikke ændret sig i overgangen til Windows.

Til at begynde med, synes brugerfladen lidt tung. Du skal ikke kun starte med at indlæse dine videoklip, men skal også vælge hvilken redigerings-mode du vil arbejde i, samt hvilke værktøjer du vil benytte.

Det er umuligt at komme uden om, at Shortcut har en stejl indlæringskurve. Det er muligt at opnå nogle imponerende resultater alene ved at tilføje nogle af de mange filtre, men den virkelige belønning høstes kun af de, der investerer tid og energi i at lære værktøjet ordentligt at kende.

Læs vores fulde anmeldelse af: Shotcut

5. VSDC Free Video Editor

NLE-editor proppet med værktøjer, flere tilføjes hele tiden

Platform: Windows | Upload direkte til YouTube: Ja | 8K support: Nej | 360 support: Nej

Non-linear videoredigering

Let at mestre

Ingen hardware-acceleration

VSDC Free Video Editorer en særdeles velegnet editor, der kan skabe nogle fantastiske resultater.

Her er tale om en ”non-linear” editor, som virker meget anderledes end de fleste lignende værktøjer. Du kan smide klip og andre elementer lige hvor du vil på tidslinjen og redigere i dem enkeltvis.

Med en evne til ikke kun at arbejde med flere scener og overgange, men også muligheden for at tilføje sprites og tekst til dine videoer, kan du skabe en professioneltudseende film, hvis du altså kan leve med VSDCs lidt specielle måde at fungere på samt usædvanlige brugerflade.

Den seneste version af VSDC tilføjer flere artistiske effekter, inklusiv røg. Der er også en dedikeret Instagram eksport-profil og automatisk billedstabilisering. Den er desuden mærkbart hurtigere. Et fremragende valg til kreative videoprojekter.

Læs vores fulde anmeldelse af: VSDC Free Video Editor