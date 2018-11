Den bedste gratis PDF editor 2018

Det er svært at finde gratis software til at redigere PDF-filer med, men der findes nogle gode værktøjer derude, hvis du ved hvor du skal lede.

PDF-filer er lavet til et se ud og opføre sig på en bestemt måde, uanset hvilken enhed du benytter til at læse dem på. Det gør dem til et godt deleformat, men det er omvendt svært at redigere i dem. De fleste office-pakker lader dig eksportere dokumenter til PDF-format, men hvis du vil redigere i dem, har du brug for et dedikeret værktøj. Dette skyldes, at FDP i sin tid var et format ejet af Adobe, som stadig ejer nogle af de teknologier forbundet med det. Andre virksomheder kan købe licens til disse, men udgiften vil i sidste ende blive givet videre til dig, forbrugeren.

Der er ikke mange gratis PDF-editorer og endnu færre som ikke efterlader dine dokumenter med grimme vandmærker. Derfor har vi her lavet en liste med de bedste PDF-editorer, som både er gratis og ikke efterlader dig med en masse ekstraarbejde.

Der er ikke mange gode gratis PDF-editorer, men ApowerPDF er en undtagelse. Den er utrolig kraftfuld og en sand konkurrent til noget af den dyre PDF-software

Rediger dine PDF-filer og lav nye helt fra bunden

Stort udvalg af værktøjer

Mulighed for at konvertere PDF-filer

Kan lave PDF-filer fra bunden

Der er to muligheder på hjemmesiden til ApowerPDF : ‘Launch Online’ og ‘Download Desktop’. Trods udseendet er der ikke tale om de samme værktøjer. Desktop-udgaven er kun en prøveperiode af et premium-produkt og vil efterlade vandmærker i dine PDF-filer. Det værktøj vi bruger her, er den online editor, som ikke har den slags begrænsninger.

Tryk på ‘Launch Online’ og du bliver bedt om at downloade og starte en mindre app, hvorefter den online editor startes. Du kan redigere tekst (ink formatering), tilføje tekst og billeder, kryptere dokumenter med kodeord, konvertere dine PDF-filer til et billede og tilføje kommentarer.

Du kan sågar oprette dine egne PDF-filer helt fra bunden – en funktion du ellers kun finder i den dyre PDF-software.

Modsat desktop-udgaven er der ikke noget værktøj til at fjerne vandmærker fra PDF-filer, men dette er en mindre ting. ApowerPDF er en fabelagtig PDF-editor; bare sørg for, at du bruger online-udgaven.

PDF-XChange Editor makes it easy to edit text in a PDF without the hassle of converting it into a Word document first

Endnu et super værktøj til redigering af PDF-filer med indbygget OCR

OCR (optisk tegngenkendelse)

Tekstredigering

Opdeler og hiver sider ud

Hvis du har brug for at redigere i teksten på et PDF-dokument, er PDF-XChange Editor ideel. Programmet lader dig genskrive, slette og formatere teksten og tilpasser sig godt, hvis dokumentet benytter en anden skrifttype end hvad du har installeret på din PC. Du kan også vedhæfte kommentarer, opdele PDF-filer og hiver sider ud.

En af de bedste funktioner i PDF-Xchange Editor er muligheden for at bruge OCR til at genkende tekst i indscannede dokumenter. Dette er ideelt hvis du kun har en udskrift af originalfilen (eksempelvis uddelt fra en forelæsning).

Nogle af funktionerne, der kan ses i menuer og værktøjslinje er kun tilgængelige i premium-udgaven af softwaren, PDF-XChange Editor Plus, men du kan hurtigt finde ud af hvad der er inkluderet, ved at føre musen over de enkelte ikoner.

Hvis du alligevel burger en funktion, der kun er en del af købeversionen, vil dit dokument blive tilført et vandmærke. Så hold for en sikkerheds skyld øje med advarsler under værktøjslinjen, før du gemmer dit arbejde.

Sedja er en gratis online PDF-editor, som lader dig gemme dine dokumenter i skyen.

En gratis online PDF-editor med mange muligheder

Kan kun bruges online

Godt udvalg af værktøjer

Lagring i skyen

Du smides af efter tre timer

Den online PDF-editor Sedja giver dig et stort udvalg af værktøjer, med kun én ulempe: Hvis du stadig arbejder efter tre timer og ikke har gemt dit dokument, bliver det automatisk slettet. Det er en ganske generøs tidsfrist, men værd at huske på, hvis dit dokument kræver meget arbejde.

Du kan tilføje tekst, billeder og links, underskrive dokumenter, tilføje kommentarer og indsætte ellipser og rektangler. Der er ikke nogen ”whiteout”-mulighed. Selvom du tegner en hvid rektangel, fjernes dine data ikke. Der er heller ikke nogen OCR, så du kan ikke redigere tekst i indscannede PDF-filer.

Tryk på ‘Apply changes’, når du er færdig med at redigere, og du får muligheden for at downloade dit dokument, sende det til Dropbox eller Google Drive, slette det eller få adgang til et delbart link. Linket udløber efter syv dage.

Desktop-udgaven af PDFescape er premium-software med et matchende prisskilt, imens den online version er gratis og fungerer utrolig godt

En gratis PDF-editor som lader dig tilføje ny tekst og billeder

Understøtter skabeloner

Lader dig tilføje mediefiler

Free element is online-only

Der er to versioner af PDFescape: en gratis webapplikation og en premium-desktop-udgave. Her bruger vi den online editor: hvis du har downloadet desktop-versionen, får du kun en prøveversion af premium-udgaven.

Onlineudgaven af PDFescape lader dig oprette nye tekstbokse på en side, men der er desværre ikke mulighed for at redigere i allerede eksisterende tekst. DU kan lave simple geometriske former og, ligesom med Sedja ovenover, tilføje hvide rektangler for at sløre dele af et dokument, inden du udskriver.

PDFescape lader dig vælger billeder fra din PC og indsætte dem med et rektangel. Du kan også indsætte tekstfelter, hvilket lader dig skabe nogle simple skabeloner – en sjælden og velkommen funktion i en gratis PDF-editor.

Navnet betyder "at opdele og flette sammen", men denne PDF-editor kan meget mere end det

En simpel men veldesignet PDF-editor til hurtige opgaver

Understøtter opdeling og sammenfletning

Lader dig rotere sider

Nogle funktioner er tidsbegrænsede

Anden del af navnet PDFsamhentyder til at ”opdele og sammenflette”, hvilket meget godt opsummere hvad du har behov for at vide om basisudgaven.

Du bliver tilbudt en prøveversion af premium-versionen (inklusiv fulde redigeringsmuligheder, mulighed for at indsætte objekter, sikker underskrift og OCR), men når den udløber, er du efterladt med et simpelt men vellavet værktøj, der kan klippe store dokumenter i mindre dele, sammenflette flere sider til enkelte dokumenter eller blot hive enkelte sider ud. Du kan også bruge PDFsam Basic til at rotere sider, hvilket er meget anvendeligt, hvis du ved en fejl har indscannet dokumenter på hovedet.

Der er ikke noget værktøj til at redigere i indholdet af dokumentet, men alle mulighederne i PDFsam er tydeligt markeret, så du let kan se, hvad du kan med basisversionen, og hvad der kun er muligt i købeversionen.