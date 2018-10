De syv beste PS Vita-spillene: Kremen av det du kan spille på Sonys håndholdte

Å, du kjære PlayStation Vita. Du var en verdig arving til å ta over etter den populære PSP-en, men du klarte aldri helt å finne en spillerbase som ville akseptere deg for den du var. I disse dager er du for lengst forbigått av hybridkonsollen Nintendo Switch, og DS-familien gjør det fortsatt også meget bra.

Sony er i ferd med å sette spikeren i kista for Vita: produksjonen av konsollen stanser i 2019, så hvis du har tenkt til å skaffe deg et lite stykke PlayStation-historie, er det nå eller aldri.

Selv om enden er nær for Sonys håndholdte, har de siste seks årene av livet dens bydd på en rekke minneverdige og spennende spilltitler som det er vel verdt å se nærmere på – for ikke å nevne Remote Play-funksjonen som lar deg strømme titler fra PlayStation 4 over WiFi-nettverket ditt.

Så i tilfelle noen ønsker å hedre PlayStation Vita idet den går sakte og rolig mot en stille død – eller bare vil fylle opp spillbiblioteket med godsaker før Sony stenger produksjonsdørene for godt – har vi listet opp syv av de aller beste spillene man kan eie på den ærverdige konsollen.

Severed | tilgjengelig på Playstation Store

Dette er et nydelig designet dungeon crawler-spill som krever at du utelukkende benytter deg av berøringsstyring for å hakke deg vei gjennom stadig mer psykedeliske fiender. Dette var opprinnelige et Vita-eksklusivt spill, før det senere fant veien til både iOS, Switch og et par andre plattformer – i disse dager har utvikleren, DrinkBox Studios, valgt å feire sitt opphav på Sonys håndholdte ved å lage en stilig fysisk samleutgave av spillet. Løp og kjøp!

Gravity Rush

Dette spennende og eksentriske actionspillet lar deg manipulere tyngdekraften for å navigere forbi hindringer og angripe merkverdige fiender. Plottet er nokså usammenhengende, men det kicket man får av å gå på vegger og sveve gjennom luften gjør mer enn opp for historiens svakheter. Fjorårets oppfølger dukket kun opp på PlayStation 4, men den originale Vita-opplevelsen er vel verdt et besøk.

Guacamelee! | tilgjengelig på Playstation Store

Guacamelee! virker som harmløs moro ved første øyekast, men under det helsprøe utseendet vil du oppdage en brutal todimensjonal actionplattformer. Den luchador-aktige hovedpersonen har et bredt utvalg knep han kan benytte seg av, fra suplex- til rumpeangrep, og det er rett og slett fryktelig vanskelig å bli lei dette sjarmerende, lille spillet. At helten i tillegg kan forvandle seg til en høne er bare en veldig kul bonus.

Tearaway

Et nydelig plattformeventyr fra Media Molecule – dette er en påminnelse om hvor talentfulle skaperne av LittleBigPlanet faktisk er. Tearaway benytter seg av samtlige av PlayStation Vitas mange fasetter, og det gjør det på en måte som aldri føles påtvunget. Og så er det bare et skikkelig solid plattformspill i tre dimensjoner.

Persona 4: Golden

Denne oppussede utgaven av PlayStation 2-spillet Persona 4 fikk i sin tid æren for et massivt løft i Vita-salg, og det er lett å se hvorfor. Persona 4 tar deg med til den søvnige småbyen Inaba, et sted hvor det foregår mystiske ting: Store deler av historien går ut på at man må løse et mordmysterium, samtidig som spillet også lar deg utforske den herlige blandingen av overnaturlige eventyr og merkelige skoledager som den ikoniske JRPG-serien er så kjent for.

Hotline Miami

Ta på deg hanemasken, skru av telefonsvareren og plaff i stykker den russiske mafiaen under neonlysene til 80-tallets Miami. Dette ultravoldelige, isometriske skytespillet blander kjapp action, surrealistisk humor og et herlig, retropreget utseende i en fantastisk pakke, og det er alt dette som gjør Hotline Miami til et spill du bare må spille.

Metal Gear Solid HD

En fantastisk pakke som fort kan oppsluke deg i godt over 50 timer. Hovedrettene er Metal Gear Solid 2 og Metal Gear Solid 3 – ikoniske spill fra fordums tid som nå er gjengitt i vidunderlig HD-grafikk – og som en bonus får man også med originalene: Metal Gear (1987) og Metal Gear 2 (1990). Hvorfor kaste sinte fugler etter griser eller knuse godteri på bussen til jobben, når du i stedet kan delta i et vaskekte spiondrama?