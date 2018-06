De store tv-skærme vinder VM

VM er årets største tv-begivenhed for foldboldfans – og de vil se kampene på et nyt tv, og helst på et af de helt store på enten 55 eller 65 tommer.

Det mest populære og søgte tv i Danmark op til VM er LGs 55 tommers OLED tv (billedet). Det topper top 10-listen over de mest søgte tv på www.pricerunner.dk .

Det viser data fra de seneste 30 dage, hvor danskerne i støt stigende grad har søgt efter priser på tv. PriceRunner er Danmarks største produkt- og prissammenligningstjeneste, hvor mere end 1,6 millioner danske forbrugere hver måned søger efter produkter og priser.

”Vi har virkelig brugt VM i fodbold som en aktuel grund eller måske undskyldning til at skifte fladskærmen ud derhjemme med en større og mere moderne model, ” siger Martin Andersen, der er direktør for PriceRunner i Danmark.

Top 10-listen over de mest populære tv ser således ud:

1. LG OLED55C7V

2. Sony Bravia KD-55A1B

3. Samsung QE65Q7F

4. Sony Bravia KD-55XE9005BU

5. LG OLED55B7V

6. Philips 55POS9002

7. Samsung QE55Q7F

8. Sony Bravia KD-65XE9005B

9. Sony Bravia KD-55XE8505B

10. LG 55UJ630V

Hos Power, der er en af landets største forhandlere af tv, nikker salgschef Sebastian Holm Lillelund bekræftende til, at danskerne vil have et nyt tv i forbindelse med, at Danmark for første gang i mange år er med til en VM-slutrunde.

”Vi har haft godt tryk på vores store tv-afdelinger rundt om i landet, og tallene viser en markant vækst i en periode, hvor tv-salget normalt ikke peaker. Vi har haft en kraftig vækst i 65 tommers skærme, og det er den aktuelle VM-favorit tv-skærm hos vores kunder, siger Sebastian Holm Lillelund, salgschef i Power.

Elgiganten har også oplevet en fordobling i efterspørgsel på især de store 65 tommer tv-skærme op til VM- starten.

Foto: Pressefoto/LG