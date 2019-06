De beste Ultrabooks 2019: de beste dunne en lichte laptops getest

De beste Ultrabooks kunnen niet alleen heel wat werk verzetten, maar zijn ook een soort van statussymbool. Beeld je even in dat je in een koffiebar zit waar iedereen een Chromebook of grote en lompe laptop gebruikt. Dan tover jij je Ultrabook tevoorschijn, een dunnere, lichtere, snellere en aantrekkelijkere laptop met de beste processoren en SSD's op de markt.

Deze dunne en lichte schoonheden zijn enorm draagbaar en bevatten heel wat paardenkracht. De beste Ultrabooks lopen niet vast als je een belangrijk project wil afronden of hebben geen batterij die in een handomdraai leeg is. Daarover moet je je geen zorgen maken.

Daarom hebben wij de tijd genomen om de beste Ultrabooks op de markt te vinden. Het gaat van huishoudmerken zoals Dell en HP tot merken waarvan je misschien nog nooit gehoord hebt zoals Huawei. Deze dunne en lichte toestellen helpen je door je werkdag in stijl. We hebben de Ultrabooks bovendien stuk voor stuk zelf getest en gereviewd zodat je erop kan vertrouwen dat je waar voor je geld krijgt.

1. Huawei Matebook 13

Voorlopig onverslaanbaar

CPU: 8e generatie Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce MX150 (optioneel) | RAM: 8GB | Scherm: 13,3-inch 2K (2.560 x 1.440; touch) | Opslag: 256GB – 512GB SSD

Uitstekende waarde

Subtiele Nvidia graphics

Beperkt RAM-geheugen

Voor een paar jaar heeft Huawei op de loer gelegen om de strijd aan te gaan met de beste Ultrabooks, en die tijd is eindelijk aangekomen. Net zoals zijn voorganger, de Huawei MateBook X Pro, verpakt de Huawei Matebook 13 heel wat sterke hardware in een aantrekkelijk pakketje, terwijl hij zijn prijs voldoende laag houdt. Bovendien moeten we de subtiele grafische kaart vermelden: hij is een van de kleinste laptops met een MX150 GPU binnenin. Het is niet moeilijk om te zien waarom de Huawei Matebook 13 de beste Ultrabook van het moment is.

Lees de volledige review: Huawei MateBook 13

2. Dell XPS 13

Een kleine wijziging met een grote impact

CPU: 8e generatie Intel Core i3 – i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 4GB – 16GB | Scherm: 13,3-inch FHD (1.920 x 1.080; geen touch) – 4K (3.840 x 2.160; touchscreen) | Opslag: 128GB – 2TB SSD

Webcam staat weer juist

Instapmodel is terug

Slechts een kleine upgrade

Jarenlang is de Dell XPS 13 de beste Ultrabook geweest en hoewel de Huawei MateBook 13 hem van zijn troon heeft gestoten, blijft hij een van de beste Ultrabooks in 2019. Deze keer heeft Dell de webcam van de onderkant van het scherm naar de bovenkant verplaatst, waarmee het grootste probleem van de XPS 13 opgelost is. Voeg hier nog de vernieuwde binnenkant aan toe en de Dell XPS 13 blijft een van de beste Ultrabooks op de markt, zelfs als een deel van de concurrentie een inhaalbeweging heeft gemaakt.

Lees de volledige review: Dell XPS 13

3. Huawei MateBook X Pro (2018)

Dun, licht, krachtig

CPU: 8e generatie Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Nvidia GeForce MX150 (2GB), Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 13,3 inch 3K (3.000 x 2.000; touch) | Opslag: 256GB – 512GB SSD

Prachtig ontwerp

Geweldige prestaties

Vreemde positie van webcam

Soms verschijnt er een Ultrabook die het hele landschap verandert. En dat is wat het model van de Huawei MateBook X Pro uit 2018 heeft gedaan. Deze prachtige Ultrabook presenteert topklasse onderdelen in een elegant pakketje dat zelfs de MacBook Pro doet afdruipen. Hij is oprecht een van de beste Ultrabooks op de markt. Er is een model uit 2019 met een Intel Whiskey Lake processor, maar toch moet je nog steeds bij het model van 2018 zijn.

Lees de volledige review: Huawei MateBook X Pro

4. Surface Laptop 2

Microsofts premium Ultrabook

CPU: 8e generatie Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620 | Scherm: 13,5 inch 2.256 x 1.504 PixelSense Display | Opslag: 128GB – 1TB SSD

Quad-core processor

Nieuwe kleur

Geen Thunderbolt 3

De originele Surface Laptop is bijna twee jaar terug gelanceerd. Hoewel het een goede Ultrabook was, bleef hij achterop door zwakke hardware en Windows 10 S. Gelukkig heeft Microsoft eind 2018 de Surface Laptop 2 gelanceerd met quad-core processoren en de volledige versie van Windows 10. Door deze essentiële wijzigingen kan de Surface Laptop 2 je de meest zuivere Windows 10-ervaring op een laptop geven op een acceptabel prijspunt.

Lees de volledige review: Surface Laptop 2

5. Lenovo Yoga 920

De kunst van hybridelaptops geperfectioneerd

CPU: 8e generatie Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620 | Scherm: 13,9 inch FHD (1.920 x 1.080) – UHD (3.840 x 2.160) | Opslag: 256GB – 1TB SSD

Mooi ontwerp

Degelijke prestaties

Toetsenbord voelt vervelend in tabletvorm

Ventilatoren kunnen luid zijn

Weinig Ultrabooks zijn even ingenieus ontworpen als de Lenovo Yoga 920, een 2-in-1-laptop die even glansrijk is in gebruik als zijn uiterlijk doet vermoeden. In tegenstelling tot zijn concurrenten, zoals de Surface Book 2 van Microsoft, is hij ook beduidend goedkoper. Voor de bescheiden prijs die je betaalt, krijg je een prachtige, geheel metalen afwerking die binnenste buiten gedraaid kan worden voor extra functionaliteit. Hij bevat eveneens de nieuwste 8e generatie Intel Core-processoren, als je je zorgen zou maken over snelheid.

Lees de volledige review: Lenovo Yoga 920

6. HP Spectre 13

Quad-core in een stijlvol jasje

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB | Scherm: 13,3-inch FHD (1.920 x 1.080) | Opslag: 256GB – 1TB NVMe M.2 SSD

Prachtig ontwerp

Sterke hardware

Weinig aansluitingen

Vanaf het moment dat je een blik werpt op de HP Spectre 13, zal je onder de indruk zijn van zijn pure schoonheid. HP heeft de reeds luxueuze Spectre genomen en het design nog verder aangescherpt met een gouden afwerking en hem uitgerust met interne specificaties die de competitie omver blazen. Een van de eerste Ultrabooks met een 8e generatie Kaby Lake Refresh chip, de Spectre 13 uit 2017, heeft de CPU-prestaties verdubbeld tegenover de concurrentie. Deze extra prestaties zorgen voor minder batterijduur, die op een totaal van net geen zes uur zit. Dat kan er nog net mee door.

Lees de volledige review: HP Spectre 13

7. Razer Blade Stealth

Laat je niet misleiden: dit is meer dan een gaminglaptop

CPU: Intel Core i7 | Grafische kaart: Intel HD Graphics 620 – Intel UHD Graphics 620 | RAM: 16GB | Scherm: 12,5 inch UHD (3.840 x 2.160) – 13,3 inch QHD+ (3.200 x 1.800) | Opslag: 256GB – 1TB PCIe SSD

Grotere en meer heldere display

Subtiele afwerkingen in de gunmetal-versie

Steeds kortere batterijduur

Geen optie met 4K-display

Razer staat al jaren bekend als gamingbedrijf, maar met de Razer Blade Stealth wil het bedrijf die naam aan de kant schuiven. Als je niet overtuigd bent, dan kan deze Ultrabook je misschien van gedachten doen veranderen met zijn QHD+-scherm van 13,3 inch. Je kan niet langer upgraden naar 4K, maar de prestaties van deze Ultrabooks maken dat dubbel en dik goed, vooral als je kijkt naar het mooie ontwerp.

Lees de volledige review: Razer Blade Stealth

8. HP Spectre x360

Dun, licht en flexibel

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 13,3 inch full HD (1.920 x 1.080) – UHD (3.840 x 2.160) touchscreen | Opslag: 256GB – 2TB PCIe SSD

Uitstekende bouwkwaliteit

Krachtige onderdelen

Duur

Als je op zoek bent naar een krachtige en aantrekkelijke Ultrabook, maar ook 2-in-1-functionaliteit wil, dan is het moeilijk om een beter optie dan de HP Specter x360 te vinden. Deze strakke Ultrabook heeft niet alleen de nieuwste Intel Whiskey Lake processoren en voldoende RAM, maar is misschien wel de mooiste laptop die je kan kopen. Dus als je op zoek bent naar een laptop waarmee je niet alleen je werk gedaan krijgt, maar die er ook prachtig uitziet, dan zal je niet veel beters vinden dan de HP Spectre x360 2019.

Lees de volledige review: HP Spectre x360

9. Asus ZenBook 3

De machtigere MacBook

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel HD Graphics 620 | RAM: 16GB | Scherm: 12,5 inch FHD (1.920 x 1.080) | Opslag: 512GB SSD

Kristalheldere display

Licht en draagbaar

Vreemde plaats vingerafdrukscanner

Maar één USB-C-poort

Iedereen die bekend is met de dunste en lichtste laptop van Apple doet er goed aan om de Asus ZenBook 3 te vergelijken met de MacBook van 12 inch. De gelijkenissen zijn duidelijk, maar een snel kijkje naar de specificaties maakt de verschillen meteen zichtbaar. Je hebt keuze uit de U-reeks Intel Core i5- en i7-processoren, waardoor de ZenBook 3 enorm krachtig is gezien zijn dunne en lichte formaat. Er zijn niet heel veel aansluitingen, maar dat kunnen we hier door de vingers zien.

Lees de volledige review: Asus ZenBook 3

10. Asus ZenBook UX310

Een uitstekende Ultrabook met een aangename prijs

CPU: Intel Core i3 – Core i7 | Grafische kaart: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4GB – 16GB | Scherm: 13,3 inch, FHD (1.920 x 1.080) – QHD+ (3.200 x 1.800) | Opslag: 500GB – 1TB HDD; 500GB – 1TB SSD

Heel dun en licht

Kleurrijk, mat scherm

Zwakke grafische kaart

Matige speakers

Het is geen geheim dat Apple de MacBook Air links heeft laten liggen (alleszins, tot de MacBook Air 2018 verscheen), maar soms kan een Windows-Ultrabook minstens even goed zijn. Neem bijvoorbeeld de Asus ZenBook UX310UA. Met een degelijke 7e generatie Intel Kaby Lake-processor, een kijkhoek van 178 graden, een QHD+-scherm, een USB-C-poort en een aluminium behuizing is hij nog steeds een van de beste Ultrabooks die je kan kopen.

Lees de volledige review: Asus ZenBook UX310

Bill Thomas en Gabe Carey hebben ook bijgedragen aan dit artikel.