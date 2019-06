De beste tv van 2019: welke tv moet je kopen voor de ultieme ervaring?

Welkom bij de koopgids voor de beste tv: maak je klaar voor TechRadars lijstje met de beste televisies voor jouw huis in 2019.

We zijn halverwege 2019 en voor de televisiemarkt is het al een geweldig jaar geweest. Er zijn veel nieuwe modellen toegevoegd, die de limieten van de prestaties, functionaliteiten en afwerking flink hebben opgerekt. Dat bepaalt mede wat we kunnen verwachten van een model uit het lage segment of het middensegment.

Of je nu een nieuwe televisie zoekt voor je ultieme home cinema opstelling, of je gewoon een nieuw model wil om het nieuws op te kijken: stiekem zul je heel wat uren doorbrengen voor je beeldbuis. Je moet er dus zeker een kiezen die bij jouw wensen aansluit.

Een tv kan één van de grootste aankopen zijn die je voor je huis en interieur doet. Het laatste dat je wil is een flink bedrag neertellen voor iets waar je uiteindelijk niet tevreden over bent.

Wat je budget ook is voor de aanschaf van een nieuwe tv, er zijn talloze functies, slimme opties, beeldtechnieken en veel meer zaken waar je over na kunt denken voor je bij het ultieme toestel voor jouw huiskamer uitkomt. Omdat alle grote merken elkaar jaarlijks proberen af te troeven met functies en mogelijkheden, is het nagenoeg onmogelijk om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen. Dat hoeft ook helemaal niet: je moet juist een model kiezen dat bij jouw wensen aansluit.

Als je door de bomen het bos niet meer kunt zien, is onze koopgids met de beste beschikbare televisies een grote hulp. Daarmee kun je de beste koopjes onderscheiden van de beste 4K modellen. Wij zullen je helpen om een te gekke televisie te vinden, zonder dat jij urenlang specificaties moet vergelijken. Dat hebben wij immers al voor je gedaan.

Als je zoekt naar een koopgids waarin enkel en alleen tv's worden vergeleken die gebruikmaken van de nieuwe Ultra HD resolution, kijk dan naar ons overzicht met de beste 4K TV's .

Maar wanneer je zoekt naar het neusje van de zalm bij de tv's die je vandaag de dag kunt kopen, zonder grenzen of limieten, dan moet je vooral dit artikel lezen.

"Moet ik nu een tv kopen of zal ik nog even wachten?"

Die vraag krijgen we vaak te horen. Net als de meeste technologieën, worden televisies alleen maar beter naarmate de tijd vordert. En dat betekent inderdaad dat wanneer je een jaar wacht, je een grotere, indrukwekkendere tv kunt kopen voor minder geld.

Aan de andere kant is er de laatste tijd een grote trend gaande, waarbij de meeste merken vol inzetten op nieuwe beeldschermtechnieken als Ultra HD, Wide Colour Gamut (een breed kleurengamma) en HDR.

De meerderheid van de merken ondersteunt deze nieuwe generatie aan technieken, maar soms moet je goed letten op de kleine lettertjes.

Wanneer je volgende tv gebruikmaakt van deze technieken (zoek daarbij naar een Ultra HD Premium-certificering), zul je de komende zes maanden in technisch opzicht in ieder geval geen beter model tegenkomen.

Als je helemaal future-proof wil zijn voor de volgende stroom aan hardware specificaties, kun je letten op de aanwezigheid van de nieuwe HDMI 2.1 standaard. Deze blijkt onmisbaar voor serieuze gamers: deze techniek ondersteunt 8K-video bij 60 frames per seconde, 4K bij 120 frames per seconde, en flink wat nieuwe gamingfuncties, die allemaal door deze nieuwe HDMI-kabel worden verstuurd.

Dit is absoluut een coole techniek, maar als je niet heel erg professioneel aan het gamen bent, kun je ook met een mindere HDMI-aansluiting vooruit.

De beste tv's van 2019

Samsung Q90 QLED TV. Bron afbeelding: Samsung.

1. Samsung Q90 QLED TV

De beste tv ooit? Misschien wel!

Superbe beeldkwaliteit

Indrukwekkende HDR prestaties

Bredere kijkhoeken

Uitgebreid smart platform

Aantrekkelijk ontwerp en goed gebouwd

Geen ondersteuning Dolby Vision

Geen Dolby Atmos speakers

Afgelopen jaar stond de Samsung Q9FN in de schijnwerpers voor zijn functies en beeldkwaliteit. Hij is echter vervangen in onze toplijst van de beste 4K tv's, en wel door de Q90 QLED TV. De Q9FN was niet perfect. Er waren terechte klachten van consumenten over de kijkhoek en een overactief dimsysteem waarbij donkere tinten niet altijd zichtbaar waren.

Samsung heeft die kritieken duidelijk ter harte genomen. Ze zijn stuk voor stuk aangepakt in de Q90. Dit nieuwe model heeft een duidelijk superieure kijkhoek, die zelfs beter is dan een OLED TV, en de lokale dimtechniek levert diepe zwarttinten, zonder dat schaduwpartijen dichtlopen. Op dat gebied is de nieuwe Ultra Black Elite filter niet minder dan een wonder, waarbij omgevingslicht bizar knap wordt tegengehouden.

Het is dan ook niet zo raar wanneer we beweren dat de Samsung Q90 de meest indrukwekkende QLED tv is die we tot nu toe hebben gezien, met een indrukwekkend aantal functies en vernieuwende innovaties op het gebied van beeldtechniek. Als gevolg daarvan levert deze tv een resultaat dat zich zonder meer kan meten met de beste OLEDs.

Lees de volledige review: Samsung Q90 QLED TV review

Bron afbeelding: LG

2. LG C8 OLED Serie (2018)

Verbluffende beelden tegen een betaalbare prijs zet OLED weer terug op de kaart

55-inch: LG OLED55C8 | 65-inch: LG OLED65C8

Indrukwekkende, contrastrijke afbeeldingen

Beeldschoon ultra-dun ontwerp

Uitstekend besturingssysteem

Minder helder dan LCD

Zwakkere speakers vergeleken met duurdere LG OLEDs

Bovenaan onze lijst voor 2019 staat de LG C8 OLED - beschikbaar in zowel een versie in 55 als 65 inch. Hij staat in de lijst omdat hij indrukwekkende beelden toont, een uitgebreide reeks functies heeft, er beeldschoon uitziet en een ongeëvenaard slim platform combineert. Dat levert een van de beste tv's die we tot nu toe hebben gezien. Hij is niet zo helder als een lcd-tv, maar die diepe zwarttinten maken een enorm verschil voor het dynamische bereik van de beelden. Het is ook in staat tot het tonen van levendige en prachtige kleuren, om nog maar te zwijgen van een verbluffend detailniveau met native 4K-content.

Er zijn andere OLED's die dit jaar de moeite waard zijn (zie: Sony's A1 en AF8 OLED of LG's eigen E8- en W8-OLED-modellen), maar we denken dat de OLED C7 de beste prijs-prestatieverhouding biedt voor elke tv in 2019.

Lees de volledige review: LG OLED C8 (OLED55C8, OLED65C8)

Samsung Q900R QLED TV. Bron afbeelding: Samsung

3. Samsung Q900R QLED TV (2018)

Een 8K LCD-LED TV voor de geschiedenisboeken

65-inch: Samsung QE65Q950RBLXXN | 75-inch: Samsung QE75Q950RBLXXN | 85-inch: Samsung QE85Q950RBLXXN | 98-inch: : QE98Q950RBLXXN

8K beelden zien er enorm uit

Ongelofelijke helderheid en kleur

Vernieuwende upscaling

Voorspelbaar duur

De 8K-televisie waar we op hebben gewacht? Met de beperkte hoeveelheid 4K-content die beschikbaar is, zou je kunnen denken dat Samsung zijn tijd een beetje vooruit is. Maar dit is nog steeds de eerste echte 8K-tv ter wereld. Hoewel het gemakkelijk is kritisch te zijn op de Samsung Q900R, luidt dit model toch echt een nieuw tijdperk in van tv-beeldkwaliteit.

De native 8K-beelden zijn ongelooflijk, ze zien er net zo uit als de echte wereld - alleen beter. Maar nog belangrijker, vooral omdat de komende tijd er nog geen echte 8K-content beschikbaar zal zijn, zorgt de 85Q900R ervoor dat alle bronnen met een lagere resolutie er vandaag beter uitzien dan elders door hem heel vernuftig te upscalen.

Of 8K dezelfde impact oplevert op kleinere schermen valt nog te bezien, maar als je voldoende ruimte en budget hebt, is de Q900R een toekomstvisie die spectaculair de moeite waard is om te kopen. Je kunt 65-, 75-, 85- en 98-inch-modellen vinden, variërend van € 4.999 tot € 14.999 - niet helemaal voor elk budget, maar met een paar opties voor wie de kosten drukt.

Bron afbeelding: Sony

4. Sony Bravia AF9 OLED (2018)

LG is niet de enige OLED maker in de stad - de AF9 is Sony's beeldbuisknaller

65-inch: Sony Bravia KD-65AF9 | 55-inch: Sony Bravia KD-55AF9

Indrukwekkende upscaling

Audio+ geluidssysteem

Android Oreo besturingssysteem

Zwarte ontwerp

Sony’s tweede generatie OLED vlaggenschip, de AF9, komt op het perfecte moment in de winkels – net wanneer Samsung en LG hun nieuwe modellen als de Samsung Q09FN OLED en de LG E8 OLED introduceren. Deze nieuwe modellen kan Sony combineren met deze fenomenale OLED.

Hij is nog beter dan de AE1: de AF9 ins ongetwijfeld Sony's beste OLED-beeldscherm tot nu toe en wellicht zelfs één van de beste kandidaten voor de strijd om de beste high-end beeldbuis van dit jaar.

Hoewel we een paar kleine probleempjes verwachtten (zoals het zwartniveau dat geplet wordt op Dolby Vision, en de Netflix Calibrated mode), is dat niet meer dan logisch op een ambitieus toestel als dit. Als je kunt leven met het ietwat eigenzinnige ontwerp en de vraagprijs kunt betalen, is het een geweldig UHD-model.

Bron afbeelding: Panasonic

5. Panasonic FZ952/FZ950 OLED (2018)

Deze gepolijste 4K Pro HDR OLED van Panasonic is perfect tot in de puntjes

55-inch: Panasonic TX-55FZ952B | 65-inch: Panasonic TX-65FZ952B

Indrukwekkende 4K beeldkwaliteit

Effectieve HDR prestaties

Elegant slim platform

Geen ondersteuning voor Dolby Vision of Dolby Atmos

De FZ952 is een indrukwekkende OLED die prestaties op de eerste plaats zet. De kleurbehandeling is toonaangevend en zijn HDR-beelden zijn heel erg goed - misschien wel beter dan zijn rivalen. Hij biedt de beste beeldprestaties die we tot nu toe op een 4K OLED hebben gezien.

De FZ952 biedt niet het complete pakket aan de laatste functies, het ontbreekt bijvoorbeeld aan Dolby Vision en Atmos-compatibiliteit, maar over het algemeen wint dit toestel meer argumenten dan het verliest. We vermoeden dat je de eenvoudige verfijning van het besturingssysteem, de kwaliteit van die gamemodus zonder vertragingen en de topkwaliteit van de Technics soundbar zult waarderen.

Bron afbeelding: LG

6. LG E8 OLED Serie (2018)

Een kleine processor maakt een groot verschil in de OLED wereld

55-inch: LG OLED55E8 | 65-inch: LG OLED65E8

Top beeldkwaliteit

Mooi en sfeervol ontwerp

Uitstekend besturingssysteem

Af en toe beeldruis

Mist helderheid ten opzichte van LCD

Omdat ze de technische mogelijkheden van de huidige OLED-schermtechnologie zo ver mogelijk hebben gepusht, heeft LG in 2018 de aandacht gericht op de software die deze schermen aandrijft - en deze verschuiving in focus heeft verrassend indrukwekkende resultaten opgeleverd, waardoor veel van de problemen in al bestaande OLED-sets in 2017 worden opgelost.

De OLED65E8 verliest een beetje terrein door zijn voorganger en er is sterke competitie dit jaar van het nieuwe Samsung Q9FN vlaggenschip, maar de groeiende groep OLED-fans zal waarschijnlijk beamen dat de OLED65E8 makkelijk de beste OLED-tv is die LG ooit heeft gemaakt.

Lees de volledige review: LG E8 OLED (55OLEDE8, 65OLEDE8)

Bron afbeelding: Sony

7. Sony Bravia XF90 Serie (2018)

Dit is het HDR-toestel waar we op hebben gewacht

65-inch: Sony XBR-65XF9005 | 55-inch: Sony XBR-55XF9005

Direct LED met lokale dimming

Geweldige afwerking van beweging

Eenvoudig maar elegant ontwerp

HDR is wat vlak

Als je het budget niet hebt voor Sony's nieuwe A1 OLED of de fantastische, maar dure ZD9, moet je zeker eens kijken naar de spiksplinternieuwe XF90 serie van Sony. Met de geweldige helderheid van 4K, een krachtige SDR-naar-HDR remastering, en een soepele directe LED backlight, biedt Sony een heel ander type toestel met de XF90. We genoten van de consistentie in beeldkwaliteit, waarbij beweging (goed nieuws voor voetbalfans) vloeiend in beeld wordt gebracht, de levendige kleuren van het extra brede kleurbereik én zijn aantrekkelijke HDR modus – je krijgt geweldige hooglichten zonder vermoeide ogen.

Gezien de hoge, maar terechte, vraagprijs, zijn eventuele opmerkingen eigenlijk te verwaarlozen. We raden de XF90 van harte aan.

Lees de volledige review: Sony Bravia XF90 (KDL-65XF9005) review

Philips 803 OLED. Bron afbeelding: Philips

8. Philips 803 OLED

De beste 4K TV op het gebied van prijs

55-inch: Philips 55OLED803 | 65-inch: Philips 65OLED803

Uitmuntende beeldkwaliteit

Driezijdige Ambilight

Mooie design uitstraling

Geen Freeview Play

Slechts twee bruikbare HDMI-aansluitingen

Met deze tweede generatie OLED tv's en een nieuwe P5 Perfect Processing Engine, is Philips er in geslaagd om het levendige beeld en het kleurcontrast van Philips 9002 OLED van vorig jaar nog verder te verbeteren.

De Philips 803 is een indrukwekkende 4K televisie, en als goedkoper broertje zeker een betere koop dan het Philips vlaggenschip 903 – waarbij je niet kunt genieten van de ingebouwde Bowers & Wilkins speakers, maar wel van een aanzienlijk lagere prijs.

Dit is een van de meest veelbelovende OLEDs die je vandaag de dag kunt kopen, met Philips Hue-compatible Ambilight verlichtingssysteem om je kamer telkens om te toveren in een prachtig kleurenpalet. De software laat soms een steekje vallen en biedt bijvoorbeeld geen ondersteuning voor gratis zenders, heeft slechts twee volledig functionerende UHD HDMI-poorten en geen Dolby Vision. Kleine compromissen voor het zien van een geweldig OLED-beeld.

Lees de volledige review: Philips 803 OLED

Vizio P-Series (2018). Bron afbeelding: Vizio

9. Vizio P-Serie (2018)

Vizio’s nieuwe P-Serie gaat de strijd aan met Samsungs QLED-schermen

65-inch: LG 65W7OLED | 77-inch: LG 77W7OLED

Mooie kleurenreproductie

Buitenaards 4K HDR beeld

Degelijke HD upscaling

SmartCast OS is traag

Vizio's 2018 P-Serie is een geweldige keuze als je een televisie zoekt die een bovengemiddelde prestatie levert tegen een geweldige prijs. Hij heeft een aantal topkwaliteit functies en goede zwartniveaus, maar hij heeft ook een aantal probleempjes, zoals wat problemen met het geluid en een trager besturingssysteem.

Gelukkig is er weinig te klagen over de 4K HDR prestaties. Als je kijkt hoe veel moeite je soms moet doen om enigszins natuurlijke kleuren te zien, doet de P-Serie het juist erg goed, al vanaf het moment dat je hem voor het eerst aanzet.

Bron afbeelding: Samsung

10. Samsung Q8DN QLED TV (2018)

Samsungs 2018 QLED TV blijven indruk maken

65-inch: Samsung QE65Q8DN | 55-inch: Samsung QE55Q8DN

Extreem heldere HDR-beelden

Buitengewoon contrast

Goed smart tv systeem

Beperkte kijkhoek

Wat backlight problemen

Hoewel dit model duidelijk een stapje terug is van de alles overheersende Samsung Q9FN, is de Q8DN nog altijd een fantastische tv. Hij is fenomenaal helder, kleurrijk en ultra scherp - hij heeft alles in huis om alles om de impact over te brengen die de nieuwste beeldbronnen je kunnen leveren.

Een geweldige functie van deze televisie is gericht op de HDR-content, omdat het systeem voor direct licht in staat is een indrukwekkende 2100 gemeten nits aan licht te produceren uit een 10% wit HDR-beeld. Deze helderheid is ongekend voor een televisie van deze prijsklasse en zorgt er bovendien voor dat de boventonen in HDR-beelden extreem spectaculair binnenkomen.

Waarom staat dit toestel dan niet hoger op onze lijst? Als je het beeld vanuit een hoek wil zien, zul je merken dat de kleurverzadiging snel afneemt. De backlight geeft bloemvormige signalen op het beeld. Ten tweede is Samsungs Auto motion bewerkingssysteem een tikje overactief, waardoor er soms afleidende effecten in beeld komen. Gelukkig is het beeld helemaal niet zo schokkerig als je zou denken wanneer je besluit om - net als wij - deze bewegingsfunctie uit te schakelen.

Volgens Samsungs normaliter zo hoge maatstaven, is de Q8DN een beetje gewoontjes. Hij is dieper dan de meeste tv's aan de achterkant, hij staat op twee pootjes in plaats van een centrale draaivoet en alle connectoren zitten in het toestel verwerkt, in plaats van een aparte aansluitingenkast.

Het zijn weliswaar kleine minpuntjes en de beeldkwaliteit is nog altijd geweldig voor een LED-LCD scherm. Toch houden we de Q8DN op de #10 plek op onze lijst.

Lees de volledige review: Samsung Q8DN QLED TV

