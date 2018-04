De beste TV-ene i 2018: Hvilken TV bør du kjøpe?

Kjøpeguide for de beste TV-ene: Sett deg godt til rette, nedenfor får du nemlig TechRadars utvalg av alle de beste TV-ene du kan få fatt på i 2018.

Å velge en TV er ingen enkel oppgave. Hvis du er filminteressert kan denne skjermen ende opp med å bli en bestevenn, ikke bare i overskuelig fremtid, men i flere år fremover — mens en mobiltelefon er noe man skifter ut regelmessig, er en kvalitets-TV noe som som oftest forblir i stua i lengre tider. De koster mye, og man forventer at man skal få valuta for pengene.

Med mange egenskaper å forholde seg til, og med nye teknologier introdusert over en lav sko, er valg av TV noe som i økende grad blir vanskelig. En helt ny toppmodell kan inneha så mange nye teknologier og egenskaper at det kan være vanskelig å vite hva en skal se etter. Det årlige våpenkappløpet fra de største produsentene gjør det vanskelig å holde seg oppdatert.

Du kan for eksempel skaffe deg en TV stappfull av teknologi, uten at alt faktisk er essensielt. Viasat Ultra HD støtter eksempelvis HDR10, men bryr seg ikke med den mer avanserte Dolby Vision-teknologien. Det gjør heller ikke UHD-klare Xbox One X.

Hvis du primært er en Viasat Ultra HD og Xbox One X-bruker trenger du antageligvis ikke bry deg med å punge ut for en TV som støtter Dolby Vision.

Enkelte lenker i denne artikkelen tar deg til sider skrevet på engelsk. Vi arbeider hele tiden med oversettelser og oppdatering av disse lenkene.

For flere tips, se over på vår kjøpeguide for TV-er, i videoform.

Vår HDR-guide kommer til å lære deg alt du trenger å vite om den nye teknologien.

Føler du deg forvirret? Slapp av, TechRadar tar på seg jobben som guide. Våre tips om hvordan man finner de beste TV-ene på markedet vil også hjelpe deg med å skille de billigste panelene fra de beste UHD-skjermene. Vi kommer til å hjelpe deg med å finne en fantastisk flatskjerm uten at du trenger å kaste bort timesvis på å sammenligne spesifikasjoner.

Hvis du er på utkikk etter en kjøpeguide som tar for seg TV-er som kun støtter den nye Ultra HD-oppløsningen, så kan du prøve vår UHD-TV-guide, som tar for seg de beste TV-ene i dette segmentet. Hvis derimot det som står på agendaen er å finne en billig flatskjerm, anbefaler vi å ta en titt på vår oversikt over de aller billigste UHD-TV-ene for øyeblikket.

Du er derimot på helt riktig sted hvis du er på utkikk etter det beste av det beste, uten betingelser eller vilkår.

Her er en kjapp liste over de beste TV-ene på markedet:

«Så, burde jeg kjøpe TV nå, eller burde jeg vente?»

Dette er et spørsmål som går igjen. Som det meste annet av teknologi er TV-er noe som kontinuerlig og gradvis blir bedre — hvilket betyr at, ja, om du venter et år, vil større og bedre TV-er være tilgjengelig for mindre penger.

Likevel, i det siste har det vært et oppsving i den teknologiske fremgangen, i det produsenter har hastet mot å ta i bruk nye fremvisningsstandarder, inklusive UHD, Wide Colour Gamut og HDR.

De aller fleste TV-produsentene støtter nå disse nestegenerasjonsteknologiene, men i mange tilfeller må du lese det som står med liten skrift.

Så lenge ditt neste TV-kjøp støtter disse teknologiene (en tommelfingerregel er å se etter Ultra HD Premium-sertifikasjon), så regner vi med at du ikke kommer til å angre om et halvårs tid, når neste runde TV-er er på vei.

OK, men la oss si at du har lyst til å høre om fremtidens TV-apparater. Hvis det er tilfellet, ville vi ikke vært rare skribentene om vi utelot den nye HDMI 2.1-standarden, en nyhet som ikke bare støtter UHD2 (7680 x 4320) i 60 bilder per sekund, samt vanlig UHD (3840 x 2160) i 120 bilder per sekund, men som også muliggjør bruken av en hel del gaming-spesifikk teknologi over HDMI.

Dette er helt klart kul teknologi, men med mindre gaming virkelig er i fokus, så tror vi at du kommer til å være fornøyd om du kjøper nå.

Ute etter bedre lyd? Ta en titt på vår lydplanke-guide, en oversikt over de beste lydplankene på markedet.

Hvis du allerede har kjøpt TV, anbefaler vi at du leser vår guide om hvordan du konfigurerer den, slik at du får mest mulig ut av kjøpet.

1. LG C7 OLED-serie (2017)

Glimrende bilder til en rimelig penge gjør at OLED er tilbake på topplasseringen

55-tommer: LG OLED55C7 | 65-tommer: LG OLED65C7

Glimrende kontrastfylte bilder

Nydelig ultratynt design

Førsteklasses operativsystem

Har noe mindre lysstyrke sammenlignet med LCD

Svakere høyttalere sammenlignet med dyrere LG OLED-modeller

Helt på toppen av vår liste for 2018 (foreløpig) finner vi LG OLED C7 — tilgjengelig i både 55- og 65-tommersversjoner. På listen av forbedringer over fjorårets C6-serie finner man bedre lysstyrke og lyskontroll, hvilket gjør at årets modell er framifrå på HDR, men som likevel ikke ofrer den allerede ypperlige ytelsen OLED pleier å ha ved visning av innhold som ikke er laget for HDR-klare TV-er. C7 leverer henførende billedlige opplevelser til en pris som begynner å utfordre toppmodeller basert på LCD. Med andre ord er dette en av de best uimotståelige TV-ene på markedet i 2018.

Den er en av de billigere variantene fra LG, hvilket betyr at den ikke har like kraftige høyttalere som E7, G7 og W7-serien, men vi mener at den balanserer pris og ytelse perfekt.

Det finnes andre OLED-TV-er det er verdt å vurdere (se for eksempel A1E OLED fra Sony, eller LG B7 og W7), men vi synes C7 har bedre pris-til-ytelse-ratio enn samtlige andre TV-er tilgjengelig i 2018.

Les hele anmeldelsen: LG OLED C7 (OLED55C7)

2. Sony XBR-ZD9-serie (2016)

Sonys flaggskip-TV i 2016 setter nye standarder når det gjelder bildekvalitet

65-tommer: Sony XBR-65ZD9 | 75-tommer: Sony XBR-75ZD9 | 100-tommer: Sony XBR-100ZD9

Glimrende HDR-bildekvalitet

Banebrytende baklys

«Android TV» føles tregt

Middelmådig lyd

Helt siden vi så XBR-65Z9D for første gang har vi vært desperate etter å få denne modellen på testbenken. Dette er en TV som klarer å kombinere en ekstrem og HDR-vennlig lysstyrke (som vi er vant med fra LCD-TV-er) med et baklys som klarer å dytte LCD nærmere den type kontroll over lyset man kan finne ved OLED-baserte TV-er.

Baklyset består av mer enn 600 LED-elementer montert bak 65Z9D-skjermen, som hver og en kan justere sin lysstyrke individuelt. Dette gjør at TV-en klarer å produsere ekstremt lyse og mørke områder, noe som forventes med ny HDR-teknologi, men samtidig også ha færre distraherende «sky»-dannelser, striper og «halo»-effekter man gjerne forbinder med lys som er der det ikke skal være.

Som om ikke dette var nok har 65Z9D også Sony sitt nye «X1 Extreme» videoprosesseringssystem, og den siste versjonen av Sonys allerede veletablerte Triluminos-teknologi som muliggjør visning av de større fargerom man forbinder med HDR-materiale, selv ved bruk av helt ordinære kilder, med standard fargerom.

Denne modellen tar som sagt i bruk et LCD-panel, så den klarer ikke helt å tukte LG C7 på sortnivå, men ZD9 er en oppvisning i hva LCD-teknologien klarer i 2018.

3. LG Signature-serie W7 OLED (2017)

W7 OLED fra LG går i ett med veggen

65-tommer: LG 65W7OLED | 77-tommer: LG 77W7OLED

Ekstremt slank design

Farger, klarhet og kontrast

Fremtidssikker HDR

Problemer med bevegelse ved bruk av TruMotion

LG W7 OLED er virkelig noe for seg selv. Ikke bare er det den tynneste TV-en vi noensinne har sett (den måler 2,75 mm), men den er også en av de absolutt peneste.

Fôret med riktig materiale — i dette tilfellet UHD HDR10 eller Dolby Vision-video — er dette en TV som virkelig bugner over av kvaliteter. Kun et superslankt panel ville dog ikke ha vært nok til å forsvare prishoppet til LG sin nyeste modell.

Likevel, den tynne konstruksjonen, en Dolby Atmos lydplanke, støtte for fire typer HDR, et magnetisk monteringssystem samt et nytt webOS 3.5 operativsystem gjør at vurderingen blir en annen. Denne bent frem nydelige TV-en har dog noen abre (for eksempel hvordan den håndterer bevegelse, prisen, og problemer med lydplanken), men når det gjelder ren skjær bildeytelse finnes det ingenting som kan måle seg med W7 per i dag.

4. Samsung QLED Q9F (2017)

Vi lar oss forføre av metallbaserte Quantum Dots

75-tommer: Samsung QE75Q9F | 65-tommer: Samsung QE65Q9F

Enestående fargenivåer

Ekstremt høy lysstyrke

Tidvis ujevnt baklys

Dårlig innsynsvinkel

Det later til at noen på designteamet hos Samsung har sett 2001: En romodyssé. 65-tommers-versjonen av Q9-modellen er som snytt ut av nesen på den svarte monolitten, takket være overflater helt uten detaljer både foran og bak, og en ekstra robust og polert overflate. Q9F er laget for å spille av Ultra HD HDR-materiale, og gitt Samsungs imponerende historikk når det gjelder HDR kommer ikke den gode ytelsen i denne modellen som en overraskelse. Selv om modus operandi for Q9F er UHD HDR-optimalisering behandler den HD-materiale uten HDR på en måte som gjør at også dette tar seg veldig godt ut.

5. Sony Bravia A1 OLED

En retur til OLED for Sony sine TV-er i 2017

65-tommer: Sony Bravia 65A1E | 55-tommer: Sony Bravia 55A1E

Nydelig bildekvalitet

Overraskende monolittisk design

Innovativ og fortreffelig lyd

Ikke veldig lyssterk

Hvis OLED fra LG ikke er din greie, sjekk ut Sony sin utgave.



55A1-modellen — og A1 OLED-serien generelt — er en folkefavoritt på nær sagt alle måter. Måten Sony har angrepet det på, med et ekstremt fokus på bildekvalitet, har blitt realisert på en nydelig måte. Både subtilt og dramatisk på en og samme tid.

Den livlige skjermen overrasker også med langt mer kraft og effektfull lyd enn man skulle tro var mulig. Det virkelig imponerende med A1 er dog en utsøkt bildekvalitet som både er detaljert, kontrastfylt og fargerikt.

Dette er enda et ettertrykkelig bevis på noe vi lenge har forfektet: Desto flere produsenter som tar i bruk OLED, desto mer gode nyheter på TV-fronten.



Kun den eksepsjonelt høye prisen forhindrer denne modellen å trone over LG sine budsjettpaneler.

6. LG OLED E7-serie (2017)

OLED blir bare bedre og bedre

55-tommer: LG OLED55E7 | 65-tommer: LG OLED65E7

Nydelige kontrastrike bilder

Utrolig slankt design

Litt støy tilknyttet lyse områder

LCD-TV-er er mer lyssterke

Etter å ha sparket i gang OLED-året 2017 med den sensasjonelle, men dyre, OLED W7, har LG nå fulgt opp med noe langt hyggeligere for lommeboka.



I det du vurderer de mer rimeligere variantene velger du samtidig bort den ekstremt tynne skjermen, samt den eksterne kontroll- og høyttalerboksen man får med W7. Likevel er ikke OLED E7 stygg av den grunn, den tar seg snarere ekstremt bra ut. Med en lydplanke med Dolby Atmos-støtte, et førsteklasses webOS smart-system, og viktigst av alt, nærmest identisk bildekvalitet som den langt dyrere storebroren W7, er E7 virkelig verdt pengene.



Av de ovennevnte grunnen, og grunner vi ikke fikk plass til her, er E7 OLED et verdig midtpunkt i ethvert hjemmekino-oppsett.

7. Sony Bravia XE90-serie (2017)

Dette er HDR-flatskjermen vi har ventet på

65-tommer: Sony XBR-65XF9005 | 55-tommer: Sony XBR-55XF9005

Full-LED med lokal dimming

Førsteklasses håndtering av bevegelse

Elegant design som ikke er overlesset

HDR-materiale virker litt lyssvakt



OK, så du har ikke lyst på A1 OLED fra Sony, eller den fantastiske, men dyre, ZD9. Hva skal du da kjøpe? Ta en titt på XE90-serien. Med et superklart UHD-bilde, kraftig SDR («standard dynamic range») til HDR-konvertering, og en sømløst full-LED baklys, tilbyr Sony noe helt nytt med XE90. Vi elsket den konsekvent gode bildekvaliteten, det iøynefallende energiske brede fargerommet, og HDR som ikke sliter på øynene — du får gnistrende lyse områder uten det normalt medfølgende ubehaget i øynene.



Gitt den høye, men rettferdige, prisen på denne modellen så er de få negative aspektene som småplukk å regne. XE90 anbefales på det sterkeste, og fikk, vel fortjent, vår «Best i klassen»-utmerkelse.

8. LG OLEDB7-serie (2017)

OLED-budsjettmodellene til LG fortsetter å imponere

55-tommer: LG OLED55B7V | 65-tommer: LG OLED65B7V

Fortreffelig generell bildekvalitet

Fullstendig HDR-støtte

Kjempebra smart-plattform

Høyttalerne er bare midt på treet

Vi har allerede anbefalt en håndfull forskjellige OLED-TV-er på denne listen, men B7 er den rimeligste av dem alle.



Snarere enn å kutte prisen ved å fire på kravene når det gjelder bildekvalitet, har LG istedenfor spart på kruttet på lyd-siden.



Dette gjør at LG B7 er et litt rart mellomprodukt som teknisk sett støtter Dolby Atmos, men som ikke makter å vise hvor imponerende denne teknologien kan være, siden de innebyggede (og nedadvendte) høyttalerne ikke er mye å skryte av.



Redningen finnes i form av at man kan kople til et eksternt anlegg, noe vi anbefaler på det sterkeste.



Hvis dette ikke avskrekker, så kan vi i tillegg meddele at B7 har alle de andre positive aspektene ved de dyrere modellene, til en brøkdel av prisen.

Les hele anmeldelsen: LG OLED B7

9. Philips 9002-serie

Ambilight passer OLED som hånd i hanske

55-tommer: Philips 55POS9002 | 65-tommer: Philips 65POS9002

Ambilight works a treat

Excellent all-round picture quality

Attractive design

Android TV can annoy

Slightly weak sound

Complicated to use

Det er en åpen hemmelighet innen TV-industrien at hver eneste OLED-TV er laget av LG Display, hvilket betyr at uansett om man kjøper en Sony-, Phillips- eller en LG-TV, så er OLED-panelet som hver enkelt TV baserer seg på, samme vare.



Likevel har Philips noen ekstra ess i ermet takket være Ambilight-teknologien, som projiserer farger på veggen bak TV-en, farger som speiler det som blir vist på selve skjermen.



Resultatet er selskapets OLED-flaggskip: 9002. Et makeløst stykke teknologi som med sitt P5-bildeprosesseringssystem utmerket godt klarer å få det meste ut av OLED-panelet som blir brukt.



Man er nødt til å betale litt mer enn for budsjettalternativene til LG, men Ambilight kan godt forsvare prishoppet.

Les hele anmeldelsen: Philips OLED 9002

10. Sony XE93-serie (2017)

Sony vrir opp lysstyrken med Slim Backlight Drive

65-tommer: Sony XBR-65X930E | 55-tommer: Sony XBR-55X930E

Blendende lyse HDR-bilder

Enormt fargerikt bilde

Android TV er klundrete

Er treg og hakker enkelte ganger

XE93-serie bygger på fjorårets XD93-serie, og oppgraderer noen viktige elementer. En av disse er den nye X1 Extreme-prosessoren, en omlag 40% kraftigere versjon av den opprinnelige X1-prosessoren. Denne pares med en separat database slik at TV-en lettere kan analysere støy, samt på en bedre måte skalere opp SD- og HD-materiale til UHD-oppløsning. Hvis man i tillegg legger til et langt bedre lydsystem og Sonys egne Triluminos-teknologi som utvider fargerommet TV-en kan vise, så ser plutselig XE93 ut som en TV som burde tilfredsstille de fleste.



Som alltid er det en bakside, og denne gangen er synderen Sony sitt Slim Backlight Drive-baklyssystem som ikke helt klarer å fjerne kjente problemer med sidestilt LED-baklys. Med dagens LED-teknologi er det ikke til å unngå at man får problemer med lyslekkasje om man skal holde følge med lysstyrken HDR krever.

