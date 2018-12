De beste tilbudene i Steams vintersalg 2018: 5 spill det er verdt å få med seg

I likhet med julenissen bringer godeste Gabe Newell hvert år med seg sekkevis med billige spill til snille gutter og jenter verden over. Dette er Steams årlige vintersalg – 2018 er intet unntak.

Fra 20. desember til og med 3. januar 2019 kan man se frem til fantastiske tilbud på favorittspillene til noen og enhver. Både storspill og indie fra de siste årene får nedsatt pris, alt fra «Assassin's Creed» og «Hitman 2» til «Donut Country» og «Rocket League».

Samtidig som man sparer en hel del penger denne måneden går også den årlige Steam Awards av stabelen (man man stemme allerede nå), og nytt for året er «Steam's Extremely Cozy Cottage of Surprises», en slags adventkalender som gir alle deltakende artige små overraskelser i form av eksempelvis bakgrunnsbilder og kosmetiske forbedringer til spill. Denne kan man åpne luker i hver dag frem til salget slutter den 3. januar.

Over 15 000 spill er på salg de neste to ukene, og da sier det seg selv at det hele kan være en smule overveldende. Hvis du ikke helt klarer å bestemme deg for hvilket spill du har lyst til å kjøpe, og ikke minst – når man bør sette punktum – ikke vær redd, vi vil hjelpe deg så godt vi kan.

Dette er et knippe av de foreløpig beste tilbudene vi har funnet på Steam-salget så langt.

Stellaris: 270,- 68,- på Steam

Et av de mest populære spillene på Steam, utviklet av svenske Paradox, er nå billigere enn det noensinne har vært. Som med alle spill fra Paradox finnes det lassevis av DLC, og alle disse er også med på salget (med unntak av den aller siste).View Deal

Rocket League: 140,- 70,- på Steam

Det beste konkurransedrevne bilsportspillet på planeten. «Rocket League» har også fått en heftig rabatt på 50 % under årets vintersalg, og kan nå fås for 70 kroner! View Deal

Dark Souls III Deluxe Edition: 769.- 231,- på Steam

Ikke helt følt deg klar til å ta fatt på den ekstreme utfordringen det er å gyve løs på det tredje «Dark Souls»-spillet? Kanskje du føler deg hakket mer klar med en rabatt på 70 %? Nå kan man få «Dark Souls III Deluxe Edition» for 230 kroner. View Deal

Dead by Daylight: 140,- 70,- på Steam

Hvis du synes det å kunne snike etter sine venner og knerte dem en etter en i et heseblesende spill som i bunn og grunn er en variant av å leke gjemsel høres like spennende ut som et 50 %-salg så har vi gode nyheter! Med «Dead by Daylight» kan du få i både pose og sekk, tilgjengelig under vintersalget for bare 70 kroner. View Deal

Warhammer: Vermintide 2: 309,- 124,- på Steam

Det er kanskje tvilsomt om det noensinne kommer til å komme et nytt «Left 4 Dead»-spill, vi er like lite glade for det som du er. «Heldigvis finnes Warhammer: Vermintide 2». Dette er et spill som foregår i Warhammer-universet, og lar en bruke både blankvåpen og skytevåpen mot horde etter horde av hva nå enn Warhammer-universets ragnarok («The End Times») klarer å koke i hop. Nesten 60 % rabatt på dette, altså. View Deal

Å finne tilbud er hard arbeid! Er du lysten på å prøve selv? Kom deg på Steam nå og ikke glem å besøke «adventskalenderen» i den ekstremt hyggelige hytta, slik at du får en gratis gave hver dag frem til 3. januar 2019.