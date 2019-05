De beste robotstofzuigers van 2019: dit zijn de beste robotstofzuigers die het vuile werk opknappen

Heb je genoeg van al dat vegen, afstoffen en het aanvegen van de vloer? Het is 2019, we leven in een wereld waarin robotstofzuigers een deel van het werk voor je kunnen oppakken. Zelfs wanneer je niet thuis bent, kunnen deze apparaten voor je aan het werk! En we leven in een wereld waarin een website als die van ons je de beste robotstofzuigers op een dienblaadje kan presenteren in een handig overzicht.

De toenemende automatisering heeft de mensheid heel wat positieve dingen beloofd, maar nergens zijn de voordelen duidelijker dan in het hele gedoe rondom het huishouden. De geavanceerde robotstofzuigers van tegenwoordig zorgen ervoor dat je geen vinger meer hoeft uit te steken voor het reinigen van je vloer, behalve dan dat je het afvalbakje moet legen.

Met al het gemak van schoonmaken in gedachten, hebben we een lijst samengesteld met de beste robotstofzuigers die je op dit moment kunt kopen. Simpelweg om te beoordelen welke stofzuiger als beste uit de test komt. Het resultaat? Deze koopgids om je naar de besterobot stofzuiger te leiden.

Lees verder in ons lijstje met tips en suggesties voor de beste stofzuigende, vloer reinigende, werkbesparende robotstofzuiger die je je maar kunt wensen.

iRobot Roomba 980

De koning van de robotstofzuigers

Accu gaat twee uur mee

Slimme navigatie

Duur

Roomba staat synoniem aan robotstofzuigers. Dat zie je nergens sterker dan bij de iRobot Roomba 980.

De Roomba 980 heeft niet alleen slimme technieken die ervoor zorgen dat de robot nergens tegenaan botst, maar ook een techniek die de omgeving letterlijk in kaart brengt, zodat alle hoeken van je huis de nodige aandacht krijgen. De Roomba 980 is een indrukwekkende schoonmaakmachine. (We houden onze ogen open voor de iRobot Roomba i7+, die ergens in de komende maanden beschikbaar zal komen - wellicht zal onze mening nog wijzigen.)

Met zijn 35,05cm in diameter is de Roomba 980 breder dan de gemiddelde stofzuigerkop. Dankzij zijn ronde ontwerp en draaiende behuizing komt hij echter door smallere openingen dan je in eerste instantie zou denken.

De Roomba 980 werkt geweldig op houten vloeren, plavuizen en andere harde oppervlakken (en werkt daarbij relatief stil, wat altijd prettig is). Komt de Roomba 980 op vloerkleden, dan wordt de motor een tandje hoger gezet en wordt de zuigkracht verhoogd om tussen alle vezels schoon te kunnen maken.

Ben je onder de indruk van deze schoonmaakkwaliteiten? De Roomba 980 heeft nog een krachtig punt: zijn batterij! Die gaat twee uur lang mee. Wanneer de batterijlading te laag wordt of de stofreservoir vol is, keert de 980 netjes terug naar zijn thuisstation.

Net als de meeste robotstofzuigers, is de bak van Roomba 980 wat aan de kleine kant, hoewel we onder de indruk waren van de hoeveelheid vuil die er in het stofreservoir opgeslagen kan worden.

Lees de volledige review: iRobot Roomba 980

Neato Botvac D7 Connected

Ongekende controle over jouw robotstofzuiger

Stijlvol ontwerp

Geweldige prestaties

Kleine afvalbak

De Neato Botvac D7 Connected is een directe concurrent voor de Roomba 980 robotstofzuiger, en dat menen we. Het is een mooi uitziende stofzuiger die zijn zaakjes goed voor elkaar heeft, maar daar stopt het zeker niet.

Het onderscheidende element van de Neato Botvac D7 Connected zijn de zogeheten 'no-go lines', waarmee je delen in je huis kunt afschermen waar je niet wil dat de stofzuiger komt. Dat kan een werkplek zijn, waar kabels op de grond liggen, of bijvoorbeeld het laatste stukje onder de bank, waar kabels van je surroundset liggen. Dat zijn en blijven probleempunten voor een robotstofzuiger.

Grenzen aangeven waarin de robot stofzuiger mag bewegen is niet uniek aan de Botvac D7, maar het werkt wel geweldig in deze applicatie, omdat je een lijn kunt tekenen in de app, terwijl de stofzuiger zijn werk doet om, laten we zeggen, de D7 uit een bepaalde kamer te houden.

Het grootste nadeel aan de D7 is wel dat het opvangbakje niet zo groot is als die van de originele Botvac Connected. Bovendien beschikt hij niet over een 'stofbak vol'-sensor, waardoor je hem zelf in de gaten moet houden.

Lees de volledige review: Neato Botvac D7 Connected

Ecovacs Deebot N79S Robotic Vacuum Cleaner

Een solide robotstofzuiger met de kracht van Alexa

Eenvoudig in gebruik

Werkt geweldig met Alexa

Niet erg grondig

Niet alle robot stofzuigers zijn futuristisch ogende, glimmende, draaiende pucks. Sommige, zoals de Ecovacs Deebot N79S, zijn wat subtieler vormgegeven. Het is helemaal geen lelijke stofzuiger, integendeel, maar het is wel een model dat wat saai en afgemeten oogt. Het gaat er echter om hoe hij schoonmaakt, en niet om hoe hij eruit ziet.

Je hebt bij deze stofzuiger een aantal modi waaruit je kunt kiezen. De Deebot N79S wordt geleverd met een afstandsbediening die snel reageert. Ja, je kunt je smartphone gebruiken om de N79S te bedienen, maar de stofzuiger reageert wat sneller op de gekoppelde afstandsbediening.

In onze test waren we onder de indruk van het feit dat de Deebot N79S netjes stopte bij het begin van de trap, in plaats van een duik in het oneindige te willen nemen. Zijn vaardigheden om zijn omgeving te scannen en te analyseren zijn helemaal in orde. Hij had wel de neiging om onder meubels vast te zitten. Het zou zo maar kunnen dat je Deebot onder de salontafel klem komt, waarbij hij zelf niet los kan komen.

Verwacht geen diepe reiniging van deze robotstofzuiger, maar hij voldoet prima om vuil en stof van je hardhouten vloeren en tapijt te zuigen. De Deebot N79S is bovendien aangenaam stil, waardoor je hem ook 's nachts kunt inzetten.

Als bonus is de stofzuiger compatibel met Alexa, zodat je hem aan het werk kunt zetten met niets meer dan je stem.

Lees de volledige review: Ecovacs Deebot N79S Robotic Vacuum Cleaner

Eufy RoboVac 11

Een prijsbewuste robotstofzuiger

Goedkoop

Maakt goed schoon

Heeft geen app

De Eufy RoboVac 11 is niet de meest geavanceerde robotstofzuiger. Hij is niet beladen met high-end technieken. Desondanks is hij niet vies van wat werk en zorgt hij wel dat het werk geleverd wordt.

Het beste deel van de RoboVac 11 is dat hij goedkoper is dan de meeste robotstofzuigers die je kan vinden. Zo kan je profiteren van het gemak van een stofzuiger die zelfstandig werkt, voor een fractie van de prijs.

Jammer genoeg moet je het dan wel doen met wat minder veelzijdige tools. Zo is er geen app waarmee je de stofzuiger moet instellen, maar gebruik je enkel de meegeleverde afstandsbediening.

Daarnaast is de batterij niet de grootste die je kunt krijgen. Hij gaat niet zo lang mee als die van duurdere modellen, maar biedt waarschijnlijk meer dan genoeg vermogen om een verdieping in je huis schoon te vegen.

Lees de hele review: Eufy RoboVac 11

Ecovacs Deebot Ozmo 930

Deze stille en efficiënte robotstofzuiger krijgt het voor elkaar

Dweilt en zuigt

Geweldige aansturing via app

Kan niet over drempels klimmen

Lange oplaadtijd

Waar de Ecovacs Deebot Ozmo 930 uitblinkt in deze toplijst, is de mogelijkheid om je vloeren ook te dweilen.

Natuurlijk krijg je geen briljante resultaten nadat de robotstofzuiger met water over je vloer is gegaan, maar het is wel genoeg om voetafdrukken en andere oppervlakkige vervuiling van je vloer te verwijderen.

Met andere woorden: de Deebot Ozmo 930 is niet de meest effectieve dweilrobot die je kunt krijgen, maar je kunt er een vlugge klus door laten uitvoeren, als je dat wil. En het is een extra functie, bovenop het "traditionele" stofzuigen, waar de Deebot Ozmo 930 indrukwekkende resultaten neerzet.

De ruimte verkennen is ook iets waar de Ozmo 930 goed in is (maar voor slechts één verdieping) en je kunt hem aansturen met behulp van Amazon Alexa of Google Assistant.

Al met al krijgt de Deebot Ozmo 930 de klus geklaard, met heel weinig geluid.

Lees onze volledige review: Ecovacs Deebot Ozmo 930

Shark ION Robot 750

Flinke zuigkracht in een slim pakketje

Mooi ontwerp

Geweldige resultaten

Komt moeilijk door hoogpolig tapijt

We hebben de Shark ION Robot 750 een tijdje getest. De robotstofzuiger blijft indruk maken door zijn flinke zuigkracht en de manier waarop hij zijn omgeving in kaart brengt. Net wanneer we denken dat de robot ergens tegenaan zal botsen, draait hij snel een slag en vervolgt hij zijn weg.

De stofzuiger werkt goed op zowel hardhouten vloeren en laagpolig vloerkleed, maar heeft het moeilijk op dikkere vloerkleden die in onze woonkamer liggen. Waar de stofzuiger overheen gaat, wordt goed schoongemaakt. We durven zweren dat er een glansje over de vloer ligt wanneer de Shark ION er mee klaar is.

Hij is ook wat stiller dan concurrerende robotstofzuigers die we hebben getest, hij is bijna niet meer te horen wanneer je zelf bezig bent met andere klusjes in huis.

Het zou wel heel prettig zijn geweest als de opslagbak wat groter was. Nu gaat de stofzuiger zo'n 12 minuten mee voor hij geleegd moet worden (we hebben wel honden, die zorgen voor aanzienlijk meer vuil en afval). De grootte van de bak is misschien helemaal goed als je niet zo'n vuile vloer hebt.

Hij presteert niet alleen goed, maar ziet er ook nog eens goed uit. De Shark ION Robot 750 is een echte krachtpatser die gezien mag worden, iets dat we niet snel dachten te zeggen over een robotstofzuiger.