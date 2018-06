Med disse kompaktkameraene tar du de beste feriebildene i 2018

Når du drar på ferie, har du ofte lyst til å ta med deg et kamera. Hvorfor duger ikke kameraet på smarttelefonen? Jo, det kan funke bra for øyeblikksbilder, men det faste vidvinkelobjektivet på de fleste smarttelefoner tillater deg ikke å zoome inn på motivet.

Faktisk er zooming nøkkelen, siden du ofte ikke vet hva du vil ta bilde av før du faktisk har motivet på plass. Og ganske ofte er det du vil fotografere langt unna deg selv. Det er ikke rette øyeblikket for å for å finne ut at zoomen din ikke er kraftig nok. Og ikke tro at du enkelt kan zoome inn på skjermen på smarttelefonen din – bildekvaliteten vil raskt bli dårlig.

Sjekk ut vår guide til de beste kompaktkameraene

De såkalte reisekameraene er populære. Årsaken er at disse kompaktkameraene knapt er større enn de vanlig kompaktmodellene, men de har likevel fått plass til massive 20x- eller 30x-zoom-objektiver. Du får bærbarheten til et vanlig kamera, men med langt bedre mulighet til å fotografere ulike typer motiv.

Enkelte modeller har nå fått større sensorer for bedre bildekvalitet

Du får likevel ikke den samme bildekvaliteten som ved å bruke et digitalt speilreflekskamera eller et speilfritt kamera. Den eneste måten å lage kameraer med kraftig zoom som er små nok til å passe i lomma, er nemlig ved å bruke en mindre sensor. Men bildekvaliteten er fortsatt ganske bra, og kameraene funker perfekt til å dele bilder med venner og familie. Enkelte nyere modeller har også fått større sensorer for bedre bildekvalitet.

Hvis du ikke er sikker på at dette er typen kamera du trenger, kan du se vår trinnvise veileder: Hvilket kamera bør jeg kjøpe?

Om du hovedsakelig skal oppholde deg ved bassenget eller på stranda, ønsker du kanskje et litt mer robust produkt. Da kan du ta en titt på våre kjøpsguider for de beste vanntette kameraene og de beste action-kameraene.

Ellers er det bare å fortsett å lese denne artikkelen, for her kommer vår liste over de beste kompaktkameraene du kan ta med deg på ferieturen.

1. Panasonic Lumix ZS100/TZ100

Panasonics enestående reisekamera har en større sensor enn resten av serien

Sensor: 1-tommers, 20,1 MP | Objektiv: : 25-250 mm, f/2,8-5,9 | Skjerm: 3,0-tommers berøringsskjerm, 1,040K punkter | Søker: Elektronisk søker (EVF) | Bildefrekvens: 10 bilder per sekund | Video: 4K | Brukernivå: Nybegynnere/viderekomne

1-tommers sensor

4K-video

Begrenset 10x zoom

Skjermen er ikke vendbar

Vi har fått en bølge av kompaktkameraer i eliteklassen, blant andre det utmerkede Sony Cyber-shot RX100 V, som har fått æren for kompaktkameraets superzoom. Panasonic har med sin Lumix ZS100 (kjent som Lumix TZ100 utenfor USA) svart med å holde kamerahuset på omtrent samme størrelse som sine tidligere kameraer i ZS/TZ-serien, men samtidig få plass til en mye større sensor i kameraet. Det betyr at pikslene kan være omtrent 2,4 ganger større enn i modeller som Lumix ZS50/TZ70 (se nedenfor). Det gjør at Lumix ZS100 produserer bilder i langt høyere kvalitet. Den lille ulempen er at zoom-rekkevidden ikke er så stor, men du får fremdeles en elektronisk søker som gjør det lettere å komponere bilder i skarpt sollys. Ikke bare det: I tillegg til 4K-videoopptak hjelper Panasonics 4K-fotomodus deg til å ta 8MP-bilder av bevegelige motiv. Alt i alt et kraftfullt, men kostbart produkt.

Les hele vår anmeldelse: Panasonic Lumix ZS100 / Lumix TZ100

2. Panasonic Lumix ZS50/TZ70

Panasonic oppfant praktisk talt reisekameraet, og dette er deres beste produkt til nå

Sensor: 1-/2,3-tommers, 12,1 MP | Objektiv: 24-720mm, f/3,3-6,4 | Skjerm: 3,0-tommers, 1,040K punkter | Søker: Elektronisk søker (EVF) | Bildefrekvens: 10 bilder per sekund | Video: 1080p | Brukernivå: Nybegynnere/viderekomne

Elektronisk søker

Manuell kontroll og mulighet for råbilder

Ingen berøringsskjerm

Ikke billig

Panasonics kameraer i ZS/TZ-serien var først ute med å tilby reisekameraer med kraftig zoom, og de leder fortsatt an. Lumix ZS50 (Lumix TZ70 utenfor USA) er kanskje ikke den nyeste modellen i serien, men her du får god valuta for pengene. Det er bare å nevne den kraftige 30x-zoomen, både automatisk og manuell kamerakontroll og muligheten til å ta råbilder – en stor bonus for ivrige fotografer som ønsker å få best mulig kvalitet ut av et lite kamera. Lumix ZS50 har til og med fått plass til en elektronisk søker. Ok, det er ikke den kraftigste søkeren der ute, men den kan være veldig praktisk i sterkt lys. Kameraet kan omtales som en sveitsiske lommekniv blant reisekameraene, og det har en flott kombinasjon av brukervennlighet, kvalitet og brukerkontroll. Det finnes mange etterligninger der ute, men dette er originalen.

Les hele vår anmeldelse: Panasonic Lumix ZS50 / Lumix TZ70

3. Sony Cyber-shot HX90V

HX90V matcher ZS50 sin store zoom-rekkevidde, og i tillegg får du GPS som legger inn informasjon om hvor du befinner deg

Sensor: 1/2,3-tommers, 18.2 MP | Objektiv: 24-720 mm, f/3,5-6,4 | Skjerm: 3,0-tommers, 921K punkter | Søker: Elektronisk søker (EVF) | Bildefrekvens: 10 bilder per sekund | Video: 1080p | Brukernivå: Nybegynnere/viderekomne

Vendbar skjerm

Innebygd GPS

Kan ikke ta råbilder

Tungvint å bruke søkerknappen

I likhet med ZS50/TZ70HX90V har ZS50/TZ70 en 30x optisk zoom-rekkevidde, men i tillegg har sistnevnte et par ess i ermet: Den har en elektronisk søker i hurtigmenyen, en stor bonus i sterkt lys og når det kan være vanskelig å se innholdet på vanlige LCD-skjermer. Kameraet har til og med en 180-graders vippeskjerm. Selv om du ikke kan ta råbilder, får du bokstavelig talt HX90V-bildene dine satt på kartet, ved at du kan registrere hvor du befinner deg gjennom den innebygde GPS-mottakeren.

Les hele vår anmeldelse: Sony Cyber-shot HX90V

4. Panasonic Lumix ZS70 / TZ90

Panasonics nyeste kompaktkamera er bra, men litt dyrt

Sensor: 1/2,3-tommers, 20,3 MP | Objektiv: 24-720 mm, f/3,3-6,4 | Skjerm: 3,0-tommers vippbar berøringsskjerm, 1.040K punkter | Søker: Elektronisk søker (EVF) | Bildefrekvens: 10 bilder per sekund | Movies: 4K | Brukernivå: Nybegynnere/viderekomne

Mange bra funksjoner

Berøringsskjerm

Bildet flyter ut ved høy ISO

Detaljer forsvinner når du zoomer maksimalt

Du lurer kanskje på hvorfor Lumix ZS70 (Lumix TZ90 utenfor USA) kommer lenger ned på vår liste enn ZS50/TZ70, som er to kameragenerasjoner eldre. Svaret er enkelt: Spranget fra en oppløsning på 12MP til 20MP gjør at bildekvaliteten faktisk lider i dårlig lys, på grunn av den økte pikseltellingen. Når det er sagt, ønsker vi hjertelig velkommen muligheten for 4K-videoopptak og det strålende grensesnittet til berøringsskjermen. Skjermen er for øvrig svært bra ved at den kan flippes ut fra kamerakroppen når du skalta selfies. Kameraet har en innebygd elektronisk søker, som kunne vært bedre, men enkelte konkurrenter i samme prisklasse kan ikke engang skilte med en slik funksjon.

Les hele vår anmeldelse: Panasonic Lumix ZS70 / Lumix TZ90

5. Canon PowerShot SX730 HS

Et slankt kamera med kraftig zoom

Sensor: 1/2,3-tommers, 20,3 MP | Objektiv: 24-960 mm, f/3,3-6,9 | Skjerm: 3,0-tommers vippeskjerm, 922K punkter | Søker: Nei | Bildefrekvens: 5,9 bilder per sekund | Videoer: 1080p | Brukernivå: Nybegynnere/viderekomne

Fantastisk zoom-rekkevidde

Solid bygd

Ingen søkerfunksjon

Ingen berøringsskjerm

Canon PowerShot SX730 HS er en tosidig sak. Den gode nyheten er at det er fint oppbygd og generelt et godt kamera å bruke, med kort responstid. Hvis du vil ha skikkelig kamera, med stor zoom-rekkevidde, kan SX730 HS være akkurat det du leter etter. Den dårlige nyheten er at dette kameraet mangler flere av funksjonene konkurrentene har, til tross for at det er et av de mest populære produktene av denne typen. 4K-video, berøringsskjerm, ja, selv om du vil ha mulighet til å flytte fokuspunktet, må du se deg om etter et annet kamera.

Les hele vår anmeldelse: Canon PowerShot SX730 HS

6. Canon PowerShot SX710 HS

SX710 HS kan bruke videoene og bildene dine til å gjøre ferieturen om til en historie

Sensor: 1/2,3-tommer, 16 MP | Objektiv: 25-600 mm, f/3,2-6,9 | Skjerm: 3-tommers, 460K punkter | Søker: Nei | Bildefrekvens: 11,5 bilder per sekund | Video: 1080p | Brukernivå: Nybegynnere/viderekomne

30x optisk zoom

Interessante videofunksjoner

Tar ikke råbilder

Ingen søkerfunksjon

Canon PowerShot SX710 HS tilbyr i likhet med Panasonic ZS50/TZ70 en 30x-zoom, til en litt lavere pris. Men her får du verken mulighet til å ta råbilder eller en elektronisk søker med på kjøpet. Du får imidlertid en bildestabilisering i fem akser og gode videoalternativer, inkludert full HD i 60p for avspilling i sakte film og en automodus som gjør at du kan ta både stillbilder og video. Videre kan du i selve kameraet lage en film med høydepunktene av dine blinkskudd. SX710 HS tar opp video akkurat som andre reisekameraer, men dette kameraet går mye lenger i å fange reisen, og det på en enkel og morsom måte. Et kamera som er verdt å vurdere om du ser på et rimelig kamera, og om du ønsker å filme minst like mye som å fotografere.

Les hele vår anmeldelse: Canon PowerShot SX710 HS

7. Nikon Coolpix A900

Et slankt og solid produkt–A900 tilbyr en kraftig zoom til lav pris

Sensor: 1/2.3-tommers, 20,3 MP | Objektiv: 24-840 mm, f/3,4-6,9 | Skjerm: 3,0-tommers, 921.000 punkter | Søker: Nei | Bildefrekvens: 7 bilder per sekund | Video: 4K | Brukernivå: Nybegynnere/viderekomne

Slank, men føles robust

Vippbar skjerm

Middelmådig kvalitet

Ingen søkerfunksjon

Den ligner veldig på Coolpix S9900, som den erstatter, og du får mye på kjøpet med A900 fra Nikon. Kombinasjonen av et slankt produkt og en 35x optisk zoom er de beste egenskapene til dette kompaktkameraet. Brukervennligheten er god, og vippeskjermen er fin, men en innebygd søker mangler. Coolpix benytter seg av Nikons SnapBridge Wi-Fi-system for å overføre bilder. Bildekvaliteten er ikke den beste, men det er et solid kamera, og du får god valuta for pengene.

Du kan også vurdere:

Sony Cyber-shot RX10 IV

Perfekt om du vil ha en enda kraftigere zoom

Sensor: 1-tommers CMOS, 20,2 MP | Objektiv: 24-600 mm, f/2,4-4 | Skjerm: 3,0-tommers vippbar berøringsskjerm, 1,44m punkter | Søker: Elektronisk søker (EVF) | Bildefrekvens: 24 bilder per sekund | Video: 4K | Brukernivå: Viderekomne, eksperter

Super sensor

Zoom-objektivet har høy kvalitet

Dyrt

Menysystemet kunne vært bedre

Liker du ideen om et alt-i-ett-kamera med en kvalitetssensor, men ønsker et enda lengre zoom-objektiv? Da er et hybridkamera svaret, og Sony Cyber-shot RX10 IV er det beste du kan få. RX10 IV har et stort 24-600mm f/ 2,4-4-zoom-objektiv, bygd på RX10 III, og med et kraftig forbedret AF-system som nå gjør rettferdighet på resten av kameraet. Den 1-tommers 20,1MP-sensoren gir et strålende detaljnivå. Produktet er veldig polert, og det føles som å holde et speilreflekskamera i hendene. Kameraet har også en sterk og lys elektronisk søker. For ikke å glemme muligheten til å ta opp 4K-video og filme i opptil 24 bilder i sekundet. Imponerende greier.

Les hele vår anmeldelse: Sony Cyber-shot RX10 IV