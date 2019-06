De beste printers van 2019: inktjet, kleur, zwart-wit en laser printers

Opmerking van de redacteur: Ben je op zoek naar een kopieerapparaat of een fotokopieerapparaat voor je bedrijf? Kun je wel wat hulp gebruiken bij het kiezen van de juiste kopieermachine, gebruik dan de vragenlijst onderaan, onze partner BuyerZone kan je dan van de nodige informatie voorzien.

Welkom bij onze lijst van de beste printers van 2019. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe printer voor thuis, een voor op je werk (of voor beide), dan ben je op de juiste plek. Wij hebben de beste printers voor je op een rijtje gezet.

Van 'all-in-one' printers die net zo goed zijn in scannen en kopiëren als in printen, tot gespecialiseerde fotoprinters, die fotoafdrukken van fotolab-kwaliteit kunnen produceren. We hebben een lijst samengesteld van de beste printers van 2019, zodat jij meer tijd kunt besteden aan je werk in plaats van winkels afgaan op zoek naar de beste printer.

De beste printers komen tegenwoordig in elke vorm en maat, en dat betekent dat er heel wat meer te kiezen valt als je aan het kijken bent voor een nieuwe printer. Wij zijn er om je daarbij te helpen.

We hebben al een voorsprong gemaakt en het jargon eruit gehaald, zo wordt het kopen van een nieuwe printer een eitje. Ook hebben we de lijst opgesplitst in de beste inkjet printers en de beste laser printers, en we hebben standaardprinters erin verwerkt naast de wat meer gecompliceerde apparaten. Wat voor soort printer je ook zoekt, je zult hem hier vinden en onze exclusieve prijsvergelijkingstool zal je helpen om de beste printer te krijgen voor een goed prijsje.

Bron afbeelding: TechRadar (Image credit: Image Credit: TechRadar)

1. Xerox WorkCentre 6515 printer

Verfijnd laser fotokopiëren, maar wel prijzig

Printsnelheid: 28ppm | Papierformaat: tot A4 | Papiercapaciteit: 300 vellen | Gewicht: 30.7kg

Intuïtief touchscreen

Levendige prints

Niet de snelste

Beperkt papiercapaciteit

Voor Xerox is dit een bescheiden apparaat, maar het heeft de specificaties en functies die passen bij bijna elk klein tot middelgroot bedrijf. De printsnelheid is gemiddeld, maar de consistente kwaliteit in kleur en zwart-wit afdrukken is indrukwekkend. Ook het intuïtieve touchscreen interface dat je toegang geeft tot een breed scala aan functies zoals dubbelzijdig scannen, en een brede selectie aan beveiligingsfuncties. Dit voelt als een luxe product en hij wordt ondersteund door modulaire upgrades.

Lees de volledige review hier: Xerox WorkCenre 6515

Bron afbeelding: Brother (Image credit: Image Credit: Brother)

2. Brother MFC-J5330DW printer

Boordevol functies, maakt het mogelijk om in A3 te printen

Printsnelheid: 22ppm | Papierformaat: tot A3 | Papiercapaciteit: 300 vellen | Gewicht: 16.9kg

Compact A3 printen

Levendige kleurenafdrukken

Bij sommige foto’s duurt het printen erg lang

Kon geen firmware printen via Wi-Fi

Als je bedenkt dat deze printer op A3 papier kan printen, dan is het eigenlijk een heel compact en multifunctioneel apparaat. Een die met gemak op je bureau kan staan, naast je PC. Het print helder in monochrome kleuren en kleurfoto’s zien er heel levendig uit op fotopapier. De touchscreen is vrij klein en het is niet de snelste duplex printer die er is. Maar deze printer is de perfecte combinatie van kwaliteit, prestatie en functies.

Lees de volledige review hier: Brother MFC-J5330DW

Bron afbeelding: Epson (Image credit: Image Credit: Epson)

3. Epson Expression Photo XP-960 printer

Door de zes inktsoorten creëer je prachtige A3 foto’s

Printsnelheid: 8.5ppm | Papierformaat: tot A3 | Papiercapaciteit: 100 vellen | Gewicht: 8.7kg

Realistische foto’s

A3 printen

Traag

Geen ADF of Fax

Als je kijkt naar het compacte, ruitvormige ontwerp zou je niet zeggen dat deze printer gemakkelijk op A3 papier kan printen, maar verrassend genoeg is dat wel mogelijk. En dat zonder al te veel ruimte in te nemen op kantoor. Ook kan hij kwalitatief goede documenten en hoge resolutie scans maken. Het is niet mogelijk om met dit apparaat te faxen, maar Epson’s zes-inktsysteem compenseert dit door opvallend nauwkeurige foto’s te printen op fotopapier.

Lees de volledige review hier: Epson Expression Photo XP-960

Bron afbeelding: TechRadar (Image credit: Image Credit: TechRadar)

4. Canon Pixma TR8550 printer

Zakelijke functies en mooie prints in een compacte MFD

Printsnelheid: 15ppm | Papiergrootte: tot A4 | Papercapaciteit: 100 vellen | Gewicht: 8kg

Royaal touchscreen

Levendige 5-inkt foto’s

Cartridges zijn aan de dure kant

Geen USB-port aan de voorkant

Het is Canon gelukt om alle functies die een klein bedrijf nodig heeft te laten krimpen tot een multifunctioneel apparaat dat past in een documentlade. Het vijf-inktsysteem zorgt voor geweldige foto’s van zeer goede kwaliteit, en het grote touchscreen maakt het vooral makkelijk om te gebruiken. De printsnelheid is wat aan de trage kant, zelfs voor een inktjet, maar qua functies zit het wel goed met Bluetooth en Wi-fi verbinding. Ook heeft de printer een handige SD-kaartruimte aan de voorkant.

Lees de volledige review hier: Canon Pixma TR8550

Bron afbeelding: HP (Image credit: Image Credit: HP)

5. HP LaserJet Pro MFP M227fdw printer

Eersteklas in laser printen en fotokopiëren

Printsnelheid: 28ppm | Papierformaat: tot A4 | Papercapaciteit: 300 vellen | Gewicht: 16.9kg

Prints zijn van goede kwaliteit

Print op hoge snelheid

Duur

Lomp

Als je er de ruimte voor hebt, dan is dit multifunctionele apparaat een goeie keuze. Met dank aan zijn kwalitatief goede prints, handige automatische document feeder van 35-vellen en automatische fotokopie skills. Dit is een zwart-wit apparaat en het is misschien niet de snelste laser die er is, maar hij is sneller dan een inkjet en biedt een aantrekkelijk scala aan functies en prestaties.

Lees de volledige review hier: HP Laserjet Pro MFP M227fdw

Bron afbeelding: TechRadar (Image credit: Image Credit: TechRadar)

6. Kyocera Ecosys P6230cdn printer

Hoge snelheid, hoge capaciteit en hoge kwaliteit printer

Printsnelheid: 30ppm | Papierformaat: tot A4 | Papiercapaciteit: 500 vellen | Gewicht: 28.3kg

Diepe papierlade

Hoge printsnelheid

Klein display paneel

Geen ingebouwde Wi-fi

Het ziet er misschien uit als een hele grote broodtrommel, maar in feite is het een hele efficiente en betrouwbare laserprinter. Er kunnen maar liefst 500 vellen in de papierlade en met Kyocera’s hoge capaciteitstoner cartridges, liggen de kosten per pagina ook niet al te hoog. De interface is moeilijk te zien, maar de prints gaan snel en maken ook niet veel geluid.

Lees de volledige review hier: Kyocera Ecosys P6230cdn

Bron afbeelding: Oki (Image credit: Image Credit: Oki)

7. Oki C542dn printer

Robuust en veilige laserprinter voor kantoordrukte

Printsnelheid: 30ppm | Papierformaat: tot A4 | Papiercapaciteit: 300 vellen | Gewicht: 24kg

Snel dubbelzijdig printen

7-inch scherm

Prijzig

Wi-Fi is extra

De zware en lompe laserprinter heeft een 7-inch touchscreen die het heel gemakkelijk maakt om printopdrachten te wijzigen terwijl je naast het apparaat staat. Het print heel snel dubbelzijdig in zowel kleur als zwart-wit. En de hoge capaciteit van de cartridge-toner zorgt voor een concurrerende prijs per pagina. Wi-Fi is niet ingebouwd, maar voor werkgroepen op een druk kantoor is dit apparaat ideaal.

Lees de volledige review hier: Oki C542dn

Bron afbeelding: TechRadar (Image credit: Image Credit: TechRadar)

8. Epson EcoTank ET-7750 printer

Hervulbare inktank voor kosteneffectief printen

Printsnelheid: 13ppm | Paperformaat: tot A3 | Papiercapaciteit: 100 vellen | Gewicht: 10.5kg

heldere A3 foto’s

lage kosten per pagina

Prijzig

Geen ADF, NFC of fax

Epson’s tweede generatie 'EcoTank'-printers is verfijnd met een hervulbaar inksysteem en is ingezet door een krachtige inkjet MDF. De fotokwaliteit is uitstekend en de mogelijkheid om op A3 te printen is echt een uitkomst. Aan de interface ontbreekt een touchscreen en het printen gaat langzaam, maar de pagina’s zijn het wachten wel waard. Als je je afvraagt waarom deze printer zoveel kost, dit heeft te maken met de twee sets inktflesjes in de box. Daarmee kun je wel tot 3600 foto’s printen!

Lees de volledige review hier: Epson EcoTank ET-7750

Bron afbeelding: Lexmark (Image credit: Image Credit: Lexmark)

9. Lexmark MB2236adw printer

Laser printer volledige belasting

Printsnelheid: 23ppm | Papierformaat: tot A4 | Papercapaciteit: 251 vellen | Gewicht: 26.8kg

Goeie beveiliging

Frisse kleuren

Niet heel snel

Wi-Fi is extra

Hij lijkt zwaar, maar de all-in-one A4 printer zit goed in elkaar en biedt genoeg functies voor de ruimte die hij in beslag neemt. Dubbelzijdig printen en snel automatisch fotokopiëren gaan vlekkeloos. Terwijl de printkwaliteit in zowel kleur als zwart-wit uitstekend is. Dubbelzijdig printen is niet het snelst, maar deze printer is wel rijk aan beveiligingsfuncties en een makkelijke interface. Dit maakt het langzame printen meer dan goed.

Bron afbeelding: Kodak (Image credit: Image Credit: Kodak)

10. Kodak Verité 65 Plus printer

Budget alles-in-een printer maakt printen weer leuk

Printsnelheid: 10ppm | Paperformaat: tot A4 | Papiercapaciteit: 100 vellen | Gewicht: 4.1kg

Compact ontwerp

Heel economisch

Print langzaam

Beperkte printkwaliteit

Kodak’s startprinter kan niet concurreren met de duurdere modellen als het aankomt op printsnelheid, of puur kwaliteit, maar hij blinkt wel uit in waarde, in ontwerp en in gebruiksgemak. Kodak’s vervangingscartridges zijn betaalbaarder dan de meeste inktjet en de interface is heel gebruiksvriendelijk. Het is een multifunctionele apparaat dat niet groter is dan een A4-vel en beschikt over een ingenieus ontwerp.

Lees de volledige review hier: Kodak Verité 65 Plus