De beste printerne i 2018: blekk-, farge-, mono- og laserskrivere

Vår liste over de beste hjemme- og kontorskriverne er nå forbedret og oppdatert. Vi gir de beste rådene til hvilken skriver som passer dine behov best.

I dag finnes det svært mange gode og rimelige multifunksjonsskrivere, så det er egentlig bare å velge og vrake. Husk også å sjekke prisen for tilbehør som blekkpatroner og toner, som vil kunne variere mye.

For å gjøre valget av skriver enklere har vi kuttet lista til beinet. Her finner du de beste blekk- og laserskriverne, og vi har inkludert standard- og multifunksjonsskrivere. Uansett hvilken skriver du er på jakt etter, har vi den rette for deg, og våre prissammenligninger sikrer den beste prisen.

Beste blekkskrivere

1. HP Deskjet 3630

Liten, rimelig og med fin design.

Skrivehastighet: Varierer etter dokumenttype | Papirstørrelser: A4, A5, A6, B5, kantløs A4, kantløs A5, kantløs B5 | Papirkapasitet: 60 ark | Vekt: 4,2 kg

Kompakt

Billig

Blekket kan være dyrt

Elementær papirhåndtering

Deskjet 3630 er en god printer, prisen tatt i betraktning. Den er forholdsvis rask og kan kobles til trådløse enheter uten at det koster en formue. Vær oppmerksom på at blekkpatronene kan være dyre om du kjøper dem i butikker. Materialkvaliteten er ikke like god som HP sine noe dyrere Envy-modeller. Men ser du først og fremst etter en billig modell som gjør seg bra på hylla eller skrivebordspulten, er Deskjet 3630 et flott valg.

Les hele anmeldelsen: HP Deskjet 3630

2. Epson WorkForce Pro WF-4630

Billig produkt om du skal skrive ut i store volum.

Skrivehastighet: ISO 20 spm i svart eller farge | Skriveoppløsning: 4.800 x 1.200 | Papirstørrelser: A4, A5, A6, B5, C4 (konvolutt), C6 (konvolutt), DL (konvolutt), nr. 10 (konvolutt), 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, LT, HLT, LGL, brukerdefinert | Papirkapasitet: 330 ark | Størrelse: 461 x 422 x 342 mm (bredde x dybde x høyde) | Vekt: 14,35 kg

Hurtig utskrift

Tilsluttet skytjeneste

Støyende

Kjedelig design

WorkForce Pro WF-4630 er en solid skriver for mindre bedrifter og for gruppearbeid. Den skriver ut raskt, har gode utskrifter og gir mulighet for fjernutskrifter og -skanninger. Ved bruk av XL-blekkpatroner har WF-4630 lave utskriftspriser og er konkurransedyktig med laserprinterne.

Les hele anmeldelsen: Epson WorkForce Pro WF-4630

3. Canon Pixma TS8050

Multifunksjonsskriver i høy kvalitet.

Skrivehastighet: 15 spm svart, 10 spm farger | Skriveoppløsning: 9.600 x 2.400 | Papirstørrelser: A4, A5, B5, DL (konvolutt) | Papirkapasitet: 100 ark | Størrelse: 372 x 324 x 139 mm (bredde x dybde x høyde) | Vekt: 6,5 kg

Kompakt

Høy kvalitet på utskriftene

Dyr å kjøpe

Dyr i drift

Canon Pixma TS 8050 er et flott produkt for deg som ønsker en skriver til jobbreiser, eller som av og til har bruk for en liten skriver til utskrift av bilder og til å skanne dokumenter. Den er noe kostbar i pris og dyr i drift, men fleksibiliteten og kvaliteten på utskriftene er enestående.

4. Epson EcoTank ET-4550

En skriver som kommer med to års blekkforbruk.

Skrivehastighet: 33 spm | Papirstørrelser: A4, A5, A6, B5, konvoluttstørrelser (C4, C6, DL, Nr. 10), 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 10 x 14,8 cm | Papirkapasitet: 150 ark | Størrelse: 515 x 360 x 241 mm (bredde x dybde x høyde) | Vekt: 7,4 kg

Besparende EcoTank-blekksystem

Tre års garanti

Ikke den raskeste skriveren

Liten papirskuff

Forbruksvarer er vanligvis kostbare for skriverprodukter. Derfor er det ganske overraskende at én av produsentene, Epson, har valgt å utfordre normen ved å tilby kundene å gjenfylle skriverne med blekkflasker. Enda mer oppsiktsvekkende er det at Epsons inkluderer to års blekkforbruk i pakken. Dermed er det slutt på dyre blekkpatroner, og i stedet får du dekket svart og farget blekk tilsvarende 11.000 sider (700 ml blekk). I tillegg får du tre års garanti, noe som gjør denne skriveren perfekt for alle som vil ha full oversikt over utskriftskostnadene. ET-4550 mangler noen av funksjonene til billigere konkurrenter, og den er noe tregere (men tilbyr bedre oppløsning) og har en mindre papirskuff.

5. Canon PIXMA TS9150

Fantastisk utskriftskvalitet, men du må betale for den.

Skrivehastighet: ISO 15 spm svart, 10 spm farger | Skriveoppløsning: 4.800 x 1.200 | Papirstørrelser: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13, konvolutter (DL, COM10) | Papirkapasitet: 120 ark | Størrelse: 372 x 324 x 140 mm (bredde x dybde x høyde) | Vekt: 6,7 kg

Fantastisk utskriftskvalitet

Nydelig design

Dyr

Treg

Er du på jakt etter en super multifunksjonsskriver som ikke forringer kvaliteten på fotoutskriftene dine, vil du ikke bli skuffet over PIXMA TS9150, Canons flaggskip innen skrivere.

Selv om den er klart dyrere enn mange to-i-én-skrivere på markedet, er ikke prisen så verst med tanke på den høye utskriftskvaliteten. Spesielt hvis du kun skal printe ut i A4 eller mindre format.

I tillegg har skriveren et nydelig design. Selv om utseendet kanskje ikke er så viktig, betyr det at du ikke trenger å gjemme den unna i hjemmet ditt.

De beste laserskriverne

1. Samsung Xpress SL-M2885FW multifunksjonsskriver

Enestående bildekvalitet, tilkoblingsmuligheter og fleksibilitet til en lav pris.

Skrivehastighet: 28 spm | Skriveoppløsning: Effektive 4.800 x 600 | Papirstørrelser: A4, A5, A6, brev, legal, executive, folio, oficio, ISO B5, JIS B5 | Papirkapasitet: 250 ark | Størrelse: 401 x 362 x 367 mm (bredde x dybde x høyde) | Vekt: 11,3 kg

Fantastisk utskriftskvalitet

Gode tilkoblingsmuligheter

Flerbruksskuffen tar kun ett ark

Komplisert kontrollpanel

Denne skriveren tilbyr en skrivehastighet på 28 sider i minuttet og gir utskrifter med en oppløsning på opptil 4.800 x 600 punkter per tomme (her er det først og fremst snakk om effektivitet fremfor optisk oppløsning). Samsung tilbyr her en strålende multifunksjonsskriver, med muligheter for å bruke både kabel (ethernet/USB) og trådløs tilkobling (WiFi/NFC). Den tilbyr også automatisk dobbeltsidig utskrift, innstillinger for strømsparing og støtte for mange typer medier. En ulempe er at flerbruksskuffen bare kan håndtere ett ark om gangen. Da er hovedskuffen mer praktisk, med en kapasitet på 250 ark.

2. Samsung Xpress M2070W

En prisdyktig multifunksjonsskriver med smart strømsparing.

Skrivehastighet: 20 spm | Skriveoppløsning: Effektive 1.200 x 1.200 | Papirstørrelser: A4, A5, brev, legal, executive, folio, oficio, ISO B5, JIS B5, konvolutt (monarch, com10, DL, C5), tilpasset | Papirkapasitet: 150 ark | Størrelse: 406 x 359.6 x 253 mm (bredde x dybde x høyde) | Vekt: 7,4 kg

Smart strømsparingsmodus

Bra hastighet

Kun manuell dobbeltsidig utskrift

Ingen mulighet for høyere utnyttelse av blekket

M2070W gir mye for pengene. Den tilbyr NFC-utskrift fra kompatible smarttelefoner og dokumentdeling på nett. Dessuten har den et smart strømsparingssystem: i tillegg til det ordinære sparingsmoduset for tonere har den en innstilling som erstatter bilder i rastergrafikk i et dokument, med skisser.

Med en påstått skrivehastighet på 20 sider per minutt, en fiffig mobilskanningsfunksjon og en effektiv oppløsning på opptil 1.200 punkter per tomme er denne multifunksjonsskriveren vel verdt et kjøp.

3. Brother DCP-9020CDW

En fremragende multifunksjonsskriver for mono- og fargeprinting.

Skrivehastighet: 18 spm | Skriveoppløsning: 600 x 600, effektive 600 x 2.400 | Papirstørrelser: A4, brev, B5 (JIS), A5, A5 (langsidet), A6, executive, legal, folio | Papirkapasitet: 250 ark | Størrelse: 410 x 483 x 410 mm (bredde x dybde x høyde) | Vekt: 23,2 kg

Innebygd skytjeneste

Automatisk dobbeltsidig utskrift

Fargeblekk kan være dyrt

Skanneren er ikke den beste

DCP-9020CDW er Brother-skrivernes lillebror – et enkelt alt-i-ett-produkt for mindre kontorlandskap. Med en påstått skrivehastighet på 18 sider per minutt og oppløsning på opptil 2.400 (effektive) punkter per tomme får du et godt produkt for pengene. Den kan laste opp til skytjenester som Dropbox og OneNote, den er trådløs med WPS-autentisering og gir raske utskrifter trådløst. Driftskostnadene er dessuten konkurransedyktige. Den tilbyr også automatisk dobbeltsidig utskrift, og fargeskjermen gjør den lett å installere og bruke. Produktet er en solid multifunksjonsskriver for både PC-er og trådløse enheter.

4. Dell C1760NW

En søt og enkel fargelaserskriver.

Skrivehastighet: 15 spm | Papirstørrelser: A4, A5, A6, ANSI A (brev), legal, executive, folio, konvolutter (com-10, C5, monarch) | Papirkapasitet: 150 ark | Størrelse: 394 x 300 x 225 mm (bredde x dybde x høyde) | Vekt: 10,6 kg

Oppsiktsvekkende kompakt

Et godt arbeidsverktøy til hverdagsbruk

Ingen USB-vert-tilkobling

Liten papirkapasitet

Dette er en enkel og grei fargelaserskriver. Den tar relativt liten plass på skrivebordet, takket være oppsiktsvekkende kompakt design. Skriveren har en papirskuff med plass til 150 ark, og utskriftsskuffen tar 100 ark. Den har også en trommel og fikseringsenhet og en funksjon for manuell dobbeltsidig utskrift.

Kontrollpanelet fungerer bra, med en tolinjers LCD-skjerm og flere knapper som gjør at du enkelt får navigert i menyen. C1760NW tilbyr også nettverkstilkobling med innebygd Ethernet og WiFi (802.11n) og en USB 2.0-inngang, men tilkobling til USB-vert mangler. Skriveren passer best i et kontorlandskap eller til gruppearbeid. Den har en god hastighet på 15 sider i minuttet for svart og farger. Et godt arbeidsverktøy til ordinære utskrifter, der fargene ikke spiller den avgjørende rollen.

5. Brother HL-3140CW

Et godt lavprisprodukt om du ikke trenger Ethernet eller automatisk dobbelsidig utskrift.

Skrivehastighet: ISO 18 spm | Skriveoppløsning: 600 x 600, effektive 600 x 2.400 | Papirstørrelser: A4, brev, B5 (JIS), A5, A5 (langsidet), A6, executive, legal, folio | Papirkapasitet: 250 ark | Størrelse: 410 x 465 x 240 mm (bredde x dybde x høyde) | Vekt: 17,4 kg

Gir gode mono- og fargeutskrifter

Billig å kjøpe, rimelig å bruke

Mangler automatisk dobbeltsidig utskrift

Mangler Ethernet

I skrivende stund er dette Brother-produktet Amazons mest solgte laserskriver, og med god grunn. Til en veldig lav pris får du en fantastisk trådløs fargelaserskriver. Men ikke forvent at den er like billig å bruke. Denne printeren egner seg best til å live opp dokumenter med farger av og til, ikke til gjentatte utskrifter av bilder.

Den tilbyr verken automatisk dobbelsidig utskrift eller Ethernet-inngang, men HL-3140CW leverer fantastisk utskriftskvalitet, brukskostnadene er akseptable, og skriveren tilbyr gode trådløsfunksjoner til en veldig lav pris.