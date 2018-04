Her er de beste nettbrettene du kan kjøpe i 2018

Oppdatering: Den nye iPad Pro 10.5 har kommet, og etter en grundig gjennomgang har Apples nyeste pad havnet på vår topp-10-liste over de beste nettbrettene. Se lenger ned i artikkelen for å finne ut hvor på lista den havnet (spoiler: det er høyt, veldig høyt).

Beste nettbrett i 2018

De beste nettbrettene har en fin kombinasjon av gode kvaliteter. De fleste av dem gir en god erstatning for et ordentlig tastatur og skrivebord, noe som kan bety slutten på bærbare PC-er.



Og det er mye å velge blant, fra Apples store iPad Pro (med iPad Pro 10.5 som siste tilskudd) til Android-nettbrettene fra Google Pixel og Samsung.



Til forskjell fra de beste smarttelefonene gjør også Windows seg gjeldende her.



Når det gjelder plasseringer på lista, rangerer vi produktene etter flere kriterier, blant annet ytelse, batterilevetid og skjermkvalitet.



Prisen spiller også en viktig rolle.

1. Nye iPad (2017)

Den beste iPad-en, som gir deg mye kraft og høy ytelse for pengene

Vekt: 469 g | Størrelse: 240 x 169,5 x 7,5 mm | Operativsystem: iOS 11 | Skjermstørrelse: 9,7" | Oppløsning: 1536 x 2048 piksler | CPU: A9 | RAM: 2 GB | Lagringsplass: 32/128 GB | Inngang for mikro-SD: Nei | Batteri: cirka 8.800 mAh | Kamera: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP

Flott 9,7-tommers skjerm

Billigere enn forgjengeren

Tykkere enn Air 2

Ingen 256GB-valg

Det beste nettbrettet du kan kjøpe akkurat nå, er den nyeste iPad-en (2017). Den har en skarp 9,7-tommers skjerm, kraftig A9-kraft og lavere pris enn nettbrettet den erstatter – iPad Air 2.

Den nyeste iPad-en (2017) finner ikke akkurat opp nettbrettet på nytt. Faktisk skiller den seg ikke særlig mye fra forgjengeren. Den eneste ordentlige oppdateringen er brikkesettet, med Apples A9-system, som gir den nye iPaden mer kraft. Uansett er det prisen som gjør utslaget her.

Ingen 16GB-modell er å få tak i, siden denne iPad-en starter på 32 GB. Siden den er billigere enn iPad Air 2, gir den virkelig god valuta for pengene.

Les hele anmeldelsen: Nye iPad (2017)

Hva blir det neste? Den nyeste iPad-en kom på tampen av 2017, så oppfølgeren vil nok ikke komme med det aller første. Men Apples iPad Mini-serie trenger en oppdatering, så se opp for iPad Mini 5 de neste månedene. Ryktene skal også ha det til at vi får en ny iPad med Face-ID, fra den nye iPhone X.

2. iPad Pro 10.5

En større og bedre versjon av iPad Pro

Vekt: 469 g | Størrelse: 250,6 x 174,1 x 6,1 mm | Operativsystem: iOS 11 | Skjermstørrelse: 10,5" | Oppløsning: 1668 x 2224 piksler | CPU: A10X | RAM: 4 GB | Lagringsplass: 32/256/512 GB | Inngang for mikro-SD: Nei | Batteri: TBC | Kamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP

Fantastiske høyttalere

512GB-versjon

Skjermen fordyrer produktet

iOS-en er fortsatt ikke noen god erstatning for bærbar PC

Det er vanskelig å avgjøre om den nye iPad Pro eller den enda nyere (og mer grunnleggende) iPad er verdens beste nettbrett. Den nye iPad Pro kommer på andreplass kun fordi den er dyrere.

Hvis prisen ikke er så viktig, eller hvis du trenger et nettbrett som virkelig kan hanskes med enhver app, mens du bruker Apple-pennen eller smart-tastaturet, bør du ta en titt på denne.

Den nye ProMotion-skjermen flyter imponerende godt til hverdagsbruk, selv om den ikke er helt nødvendig å ha. Og den mindre skjermrammen gjør at du får et større skjermbilde enn på fjorårets iPad Pro 9,7.

En iPad for proffene, men store medieforbrukere kommer også til å elske denne.

Les hele anmeldelsen: iPad Pro 10.5

Hva blir det neste? Det er trolig lenge til Apple lanserer et nytt nettbrett. Så hvis du er på leting, står det mellom denne og den nye iPad-en.

3. Samsung Galaxy Tab S3

En førsteklasses konkurrent til iPad Pro

Vekt: 429 g | Størrelse: 237,3 x 169 x 6 mm | Operativsystem: Android 7 | Skjermstørrelse: 9,7" | Oppløsning: 1536 x 2048 piksler | CPU: Snapdragon 820 | RAM: 4 GB | Lagringsplass: 32 GB | Batteri: 6.000 mAh | Kamera: 13 MP | Frontkamera: 5 MP

Førsteklasses design

Samsung-penn (Stylus) er inkludert

HDR-skjermen er fantastisk

Tastatur koster mye ekstra

Høy pris

Ingen erstatning for bærbar PC helt ennå

Samsung Galaxy Tab S3 topper kanskje ikke lista vår, men det er det beste Android-nettbrettet på markedet akkurat nå.



Produktet er full av ytelse, har en enestående skjerm, kommer med en pekepenn som er på høyde med iPad Pro sin, og du kan få med tastatur om du vil betale en del ekstra.



HDR-skjermen kan også være nyttig, siden mange tjenester nå bruker denne teknologien. For eksempel kan du nå se på Netflix med førsteklasses farge- og lyskvalitet.

Prislappen kan være en hindring, men hvis du leter etter det beste nettbrettet Android tilbyr, er Galaxy Tab S3 brettet for deg.

Les hele anmeldelsen: Samsung Galaxy Tab S3

Hva blir det neste? Vi er fortsatt usikre på når vi vil få en Samsung Galaxy Tab S4, men det blir trolig ikke med det aller første.

4. iPad mini 4

Det beste nettbrettet med liten skjerm

Vekt: 299 g | Størrelse: 203,2 x 134,8 x 6,1 mm | Operativsystem: iOS 11 | Skjermstørrelse: 7,9" | Oppløsning: 1536 x 2048 piksler | CPU: Dobbelkjerne 1,5 GHz | RAM: 2 GB | Lagringsplass: 128 GB | Batteri: 5124 mAh | Kamera: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP

Fantastisk skjerm

Flott design

Touch ID-fingerskanner

Liten skjerm gjør det vanskeligere å lese

Ingen Pro-versjon

Det beste 7-tommers nettbrettet for øyeblikket er utvilsomt iPad mini 4. Liker du utseendet til iPad Air 2 og iPad Pro, men synes de er a) for store, b) for dyre eller c) begge deler, er du heldig. Den bittelille iPad mini 4 gir deg nemlig det beste fra Apples nettbrettverden, samtidig som den både er flott å se på og lett å ta med seg.

Nettbrettet mangler noen av funksjonene som Pro-versjonen støtter, som tastatur- og pekepenn (sistnevnte kunne ha vært veldig kjekt å ha på den lille skjermen), men alt i alt har produktet fått en bra skjermoppgradering. Strømkapasiteten er også blitt bra til hverdagsbruk.

Les hele anmeldelsen: iPad mini 4

Hva blir det neste? Vi kan ikke si for sikkert at vi noen gang vil se en iPad mini 5, siden ryktene om den fortsatt uteblir. Men det finnes fortsatt et marked for de mindre nettbrettene, og fansen håper i det lengste at Apple fortsatt innser det.

5. Microsoft Surface Pro

Windows-nettbrettet som kan erstatte din Windows-PC

Vekt: 768/770/784 g | Størrelse: 292 mm x 201 mm x 8,5 mm | Operativsystem: Windows 10 Pro | Skjermstørrelse: 12,3" | Oppløsning: 2736 x 1824 piksler | CPU: Intel Core m3, i5 eller i7 | RAM: 4/8/16 GB | Lagringsplass: 128 GB, 256 GB, 512 GB eller 1 TB | Batteri: opptil 13,5 timer videoavspilling | Kamera: 8 MP | Frontkamera: 5 MP

Forbedret batteri

Forbedret Surface-penn

Innebygd stativ

Surface-penn er ikke inkludert

Ikke like kraftfull som noen av konkurrentene

Kan et nettbrett virkelig erstatte en bærbar eller stasjonær PC? Det kan fortsatt diskuteres, men Microsoft Surface Pro er den nærmeste til å klare nettopp det.

Vi er overrasket over at Microsoft ikke ville gi den navnet Surface Pro 5, for dette er virkelig en oppgradering fra nummer 4 i rekken.

Riktignok er Microsoft Surface Pro ganske dyr, som mange andre nettbrett på denne lista. Men vi lar oss imponere av en fullstendig versjon av Windows 10, et innebygd stativ og valgfri tastaturplate.

Et flott produkt, både for kreative fagfolk, studenter og hvermannsen: Dette er et toppvalg og et av de beste Windows-brettene vi har omtalt.

Les hele anmeldelsen: Microsoft Surface Pro

Hva blir det neste? Vi forventer fortsatt en fullt oppfrisket Surface Pro 5, men det er ikke godt å si når det vil skje.

6. Asus ZenPad 3S 10

Et av de beste Android-nettbrettene på markedet

Vekt: 430 g | Størrelse: 240,5 x 163,7 x 7,2 mm | Operativsystem: Android 7 Nougat | Skjermstørrelse: 9,7" | Oppløsning: 1536 x 2048 piksler | CPU: Mediatek MT8176 | RAM: 4 GB | Lagringsplass: 32/64 GB | Batteri: opptil 10 timer | Kamera: 8 MP | Frontkamera: 5 MP

Sterk, høyoppløselig skjerm

Kort reaksjonstid

Middelmådig batterilevetid

Ikke særlig bra byggekvalitet

Med et design som ligner på iPad er Asus ZenPad en klar konkurrent til Apple sine beste nettbrett, med et alternativt operativsystem.

Skjermen er skarp og lys, og kraften er brukbar, selv om det ikke er et av de mer velkjente brikkesettene som styrer det hele.

Levetiden på batteriet og byggekvaliteten er ikke på nivå med Apple sine produkter, men det er heller ikke prisen. Så for å oppsummere: Et godt valg om du vil ha mye skjerm for pengene.

Les hele anmeldelsen: Asus ZenPad 3S 10

7. Google Pixel C

Det beste Android-nettbrettet (om du ser bort fra prisen)

Vekt: 517 g | Størrelse: 242 x 179 x 7 mm | Operativsystem: Android Nougat | Skjermstørrelse: 10,2" | Oppløsning: 2560 x 1800 piksler | CPU: Tegra X1 | RAM: 3 GB | Lagringsplass: 32/64 GB | Batteri: opptil 10 timer | Kamera: 8 MP | Frontkamera: 2 MP

Fantastisk skjerm

Briljant design

Mer enn nok kraft

Tung

Dyrt tastatur

Google sin Pixel C er et av de beste Android-nettbrettene. Den har alt: en fantastisk skjermkvalitet, mengder av kraft og ypperlig design.

I tillegg er tastaturet et fantastisk tilleggsutstyr for dem som vil betale en god del ekstra (leter du litt, finnes det noen billige alternativer der ute).

Den er ikke en fullverdig erstatning for PC, men alle som ønsker et strålende Android-nettbrett, trenger ikke å lete lenger. Spesielt siden du nå kan laste ned Android 8 Oreo-software.

Vær obs på at Google har sluttet å selge dette nettbrettet, men du kan fremdeles finne produktet hos enkelte forhandlere.

Les hele anmeldelsen: Google Pixel C

Hva blir det neste? Det ser ut som vi har kommet til siste kapittel i Pixel-serien, siden Android ikke er like populært i markedet som Google nok skulle ønske seg. Lanseringen av Pixelbook var et tydelig bevis på det.

8. iPad Pro 12.9

Apples største nettbrett er ikke det beste, men det er ikke langt unna

Vekt: 713 g | Størrelse: 305,7 x 220,6 x 6,9 mm | Operativsystem: iOS 11 | Skjermstørrelse: 12,9" | Oppløsning: 2048 x 2732 piksler | CPU: Dobbelkjerne 2,26 GHz | RAM: 4 GB | Lagringsplass: 32/128 GB | Batteri: 10.307 mAh | Kamera: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP

Svær skjerm

Veldig kraftfull

Fantastiske høyttalere

Kostbar

Tyngre enn de fleste andre nettbrett

Prisen og størrelsen gjør at iPad Pro ikke er for alle. Men for dem nettbrettet appellerer til (og som har råd til den), er det vanskelig å se for seg et nettbrett som bedre dekker alle behov. Og den vil raskt føles uunnværlig.

Verdt å nevne er også at denne 2015-modellen er blitt erstattet med en i stor grad oppgradert versjon: Den er bedre på innsiden og har en langt bedre skjerm. Samtidig kan du fortsatt kjøpe originalversjonen hos mange forhandlere.

Om du vurderer å kjøpe en iPad Pro (2015) på grunn av grafikken, muligheten til multitasking eller fordi den gir en følelse av å bruke Mac selv når du er borte fra kontoret, kan vi bare si at Pro leverer på alle områder.

Til og med pennen (Apple Pencil) er et imponerende nisjeredskap. Dette er med andre ord det beste nettbrettet for dem som trenger et mer avansert arbeidsverktøy, eller for dem som vil jobbe på en stor skjerm. Dette er en fullverdig erstatning for en PC.

Les hele anmeldelsen: iPad Pro

Hva blir det neste? Dette nettbrettet er nylig kommet i fornyet prakt, og vi venter bare på å få tak i en endelig gjennomgangsenhet for å gi deg en endelig dom. Enn så lenge kan du kikke på denne anmeldelsen av iPad Pro 12.9.

9. iPad Pro 9.7

Et bra nettbett som gir kraft til bærbarhet

Vekt: 437 g | Størrelse: 240 x 169,5 x 6,1 mm | Operativsystem: iOS 11 | Skjermstørrelse: 9,7" | Oppløsning: 1536 x 2048 piksler | CPU: A9X | RAM: 2 GB | Lagringsplass: 32/128/256 GB | mikro-SD-inngang: Nei | Batteri: TBC | Kamera: 12 MP | Frontkamera: 5 MP

Fantastiske høyttalere

Støtte for penn og tastatur

Tilbyr versjon med 256 GB

Dårligere kraft enn den større versjonen

Mindre skjerm gjør multitasking vanskelig

iPad Pro 9.7 gir mye av den samme kraften som den noe større iPad Pro, i tillegg til Smart-tastatur og støtte for bruk av Apple Pencil. Men produktet er lettere å ta med seg. Også er det de fire høyttalerne, da. De er helt fremragende.

En helt grei PC-erstatning for deg som lurer på om du må skaffe deg et nytt Windows-produkt i stedet, men bare hvis du jobber med eldgamle filer.

Men gratis tilgang til Apple sin kontorpakke hjelper mye, og den kommer til å få den samme iOS 11-oppdateringen som andre modeller, noe som gjør den til en attraktiv PC-erstatning til en lavere pris.

Den er ikke salg lenger nå, så om du skal kjøpe en, må du være kjapp og se om du kan gjøre et røverkjøp. Siden den er vanskelig å finne, havnet den nesten utenfor vår topp-10-liste, men den kan bli en god, bærbar venn hvis du klarer å finne den til en OK pris.

Les hele anmeldelsen: iPad Pro 9.7

Hva blir det neste? Vi har allerede fått det neste: Det er iPad Pro 10.5, og den er verdt en kikk om du vil ha det mest snasne nettbrettet som finnes på markedet akkurat nå.

10. iPad mini 2

Et fantastisk nettbrett, men litt gammelt

Vekt: 331 g | Størrelse: 200 x 134,7 x 7,5 mm | Operativsystem: iOS 11 | Skjermstørrelse: 7,9" | Oppløsning: 1536 x 2048 piksler | CPU: Dobbelkjerne 1,3 GHz | RAM: 1 GB | Lagringsplass: 16/32/64/128 GB | Batteri: 6.470 mAh | Kamera: 5 MP | Frontkamera: 1,2 MP

Fantastisk skjerm

Solid design

Billig

Et av de eldste nettbrettene i testen

Skjermoppløsningen er ikke særlig bra

iPad mini 2 er et flott nettbrett om du klarer å finne det til en grei pris. Da er det et av de beste billig-nettbrettene som finnes.

Du vil imidlertid savne en bedre, klarere og lysere skjerm og forbedret design om du ikke blar opp noen ekstra sedler for en iPad mini 4. Men for mange vil dette nettbrettet være helt greit å bruke, som en fin portal til det fantastiske iPad-universet og de supre appene som følger med.

Nettbrettet er veldig vanskelig å finne. Finner du en ubrukt iPad mini 2, er det et godt mini-nettbrett, men du bør kun kjøpe det fra en profesjonell forhandler.

Les hele anmeldelsen: iPad mini 2

Nettbrett-apper

Appene spiller en viktig rolle i bruken av nettbrett, akkurat som for smarttelefonene. Når du har bestemt deg for hvilket nettbrett som passer best for deg, kan du sjekke vår liste over de beste appene. Etterpå vil du kunne spille en runde Temple Run, oppdatere venner på Facebook og lese nyheter raskt og enkelt.