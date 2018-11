De beste hovedkortene for mining i 2018: De beste hovedkortene for å utvinne Bitcoin, Ethereum og andre kryptovalutaer

Det finnes ingen bedre tidspunkter enn nuet når det gjelder å investere i de beste hovedkortene for å generere Bitcoin, Ethereum og annen kryptovaluta. Derfor har vi snekret sammen en guide som kan hjelpe deg med å finne de beste krypto-hovedkortene man kan få for penger, slik at du kan bli ferdig med innkjøp av utstyr og begynne å faktisk utvinne valuta.

De beste krypto-hovedkortene vil passe sammen med alle de beste GPU-ene til mining, og vil sørge for at alle komponentene som trengs i mining-maskinen din jobber godt sammen, slik at man får full uttelling på fortjenesten. Man overdriver ikke om man sier at hovedkortet er selve krumtappen i et veloljet mining-maskineri, og at dette vil hjelpe deg med effektivt å utvinne Bitcoin, Ethereum eller hva som helst annet av kryptovaluta du er ute etter.

Det er mye å sette seg inn i når man leter etter det beste hovedkortet til mining, hvilket er årsaken til at vi er her.

Med denne guiden kommer vi til å presentere de aller beste hovedkortene, som gjør utvinning av Bitcoin, Ethereum og annen kryptovaluta rask og effektiv.



Før du starter utvinningen, forsikre deg om at du har lest de følgende artiklene, slik at du har all informasjonen du trenger før du begynner.

De beste hovedkortene for mining i 2018

1. Asus B250 Mining Expert

Verdens første hovedkort med støtte for 19 GPU-er

Formfaktor: ATX | GPU-støtte: 19 | Støttede prosessorer: Sjette og sjuende generasjon Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron (Socket 1151) | Ekspansjonskort: 1 x PCI Express 3.0 x16, 18 x PCI Express 2.0 x1, 2 x DDR4 DIMM

Støtte for haugevis med GPU-er

Egenskaper som sikrer at det leverer stabil strøm

Man trenger ikke å rote med BIOS

Vanskelig å få tak i

Med støtte for bruk av smått utrolige 19 GPU-er samtidig – mer enn noen andre av hovedkortene på listen – er Asus B250 Mining Expert det soleklart beste mining-hovedkortet man kan kjøpe per i dag. I tillegg, på grunn av at det har en helt egen spesialmodus for utvinning av kryptovaluta, så er det ikke nødvendig å rote rundt i BIOS for å maksimere mengden Bitcoin man får ut per time. I tillegg til disse spesialegenskapene har B250 Mining Expert også den samme kvalitetsstandarden man kan forvente fra Asus. Det eneste problemet er at det ikke finnes mange av disse kortene – noen ganger kan det være ekstremt vanskelig å finne, mest fordi det et fantastisk kort, og dermed ettertraktet.

2. ASRock H110 Pro BTC+

Støtte for 13 skjermkort

Formfaktor: ATX | GPU-støtte: 13 | Støttede prosessorer: Sjette og sjuende generasjon Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron (Socket 1151) | Ekspansjonskort: 1 x PCI Express 3.0 x16, 12 x PCI Express 2.0 x1, 2 x DDR4 DIMM

Støtter opptil 13 skjermkort

Av/på- og resetknapp på selve hovedkortet

Usikkert om man trenger all plassen

Takket være en ekstremt solid byggkvalitet, og plass til bruk av 13 GPU-er samtidig, er AsRock H110 BTC+ et av de beste mining-hovedkortene man kan få kjøpt per i dag. Mengden ekstraplass gjør at man kan ekspandere når man vil, så det er vanskelig å finne et mer egnet kort om man er ute etter å sikre seg for fremtiden. Det kan være at man ikke trenger all plassen, i og med at Windows 10 i skrivende stund bare støtter åtte GPU-er, men det er ikke noe i veien med å forberede seg for fremtidige oppdateringer. AsRock H110 BTC+ er kanskje ikke det beste kortet om man er nybegynner, men om man er ute etter en mer avansert plattform er det umulig å trå feil om man går for AsRock H110 Pro BTC+.

3. Gigabyte GA-H110-D3A

Det beste hovedkortet for mining for sekskortsløsninger

Formfaktor: ATX | GPU-støtte: 6 | Støttede prosessorer: Sjette og sjuende generasjon Intel Core i7/i5/i3/Intel Pentium/ Intel Celeron (LGA1151 socket) | Ekspansjonskort: 1 x PCI Express 3.0 x16, 5 x PCI Express 2.0 x1, 2 x DDR4 DIMM

Støtter M.2-lagring

Solid bygget

Støtter ikke like mange GPU-er som ASRock H110 Pro BTC+

Hvis du ikke er ute etter et hovedkort som klarer å kjøre 13 GPU-er samtidig, så kan Gigabyte GA-H110-D3A være hovedkortet for deg. Det klarer opptil seks GPU-er samtidig, og har samme framifrå byggkvalitet som Gigabyte-kort er kjent for å ha – hvilket betyr at det tåler de intense arbeidsforholdene kryptovalutautvinning kan fremprovosere. Det har beskyttelse mot statist elektrisitet, strømstans og høy temperatur – hvilket er essensielt for maskiner som skal stå på 24 timer i døgnet. Til forskjell fra en del andre mining-kort kan det også brukes til helt vanlige oppgaver, hvilket gir det en fleksibilitet som vi setter pris på.

4. Biostar TB250-BTC Pro

En fantastisk pris for et fantastisk hovedkort

Formfaktor: ATX | GPU-støtte: 12 | Støttede prosessorer: Sjette og sjuende generasjon Intel Core i7/i5/i3/Intel Pentium/ Intel Celeron (LGA1151 socket) | Ekspansjonskort: 1 x PCI Express 3.0 x16, 11 x PCI Express 2.0 x1, 2 x DDR4 DIMM

Mye for pengene

Støtte for 12 GPU-er

Vanskelig å få ta i

Biostar TB250-BTC Pro er et mining-hovedkort som bør vurderes om man har lyst på å få mye for pengene. Det har en hel del fjonge og avanserte mining-spesifikke egenskaper, som eksempelvis støtte for opptil 12 GPU-er samtidig, til en svært konkurransedyktig pris. Selv om man ikke kommer til å ta i bruk alle 12 PCIe-plassene til skjermkort, så er det likevel ikke sikkert at hovedkortet er en dum investering på sikt, om det er slik at man planlegger å skalere opp utvinningen etter hvert. Det eneste aberet med dette kortet er at det kan være vanskelig å oppdrive, så hold et øye med prissjekkeren på denne siden, den holder oversikt over når kortet er på lager og hvor man kan få best pris.

5. MSI Z170A Gaming Pro Carbon

Et hovedkort både til gaming og mining

Formfaktor: ATX | GPU-støtte: 7 | Støttede prosessorer: Sjette og sjuende generasjon Intel Core i7/i5/i3/Intel Pentium/ Intel Celeron (LGA1151 socket) | Ekspansjonskort: 3 x PCI Express 3.0 x16, 4 x PCI Express 2.0 x1, 4 x DDR4 DIMM

Støtte for opptil sju GPU-er

Kan også fungerer som hovedkort i en gaming-PC

Gamingestetikken- og egenskapene kan være et aber

MSI Z170A Gaming Pro Carbon er en av de beste mining-hovedkortene ikke bare fordi det er et flott kort til mining, men også fordi det det er et bra gaming-kort. Takket være en rekke gamingfokuserte egenskaper man normalt sett ser hos de beste hovedkortene laget for gaming PC-er kan man med Z170A bygge en maskin som utmerker seg i begge kategorier. Man får plass til fire DDR4-minnebrikker, en hel haug porter og tilkoplingsmuligheter som burde appellere til den harde gamerkjernen. I tillegg er kortet selvsagt ingen sinke om man skal utvinne kryptovaluta – det har støtte for opptil sju skjermkort samtidig. Er man ute etter et kort som gir en muligheter til å gjøre det aller meste får man ikke stort bedre enn dette.

6. Asus ROG Strix Z270E

Et fantastisk hovedkort for utvinning av kryptovaluta

Formfaktor: ATX | GPU-støtte: 7 | Støttede prosessorer: Sjette og sjuende generasjon Intel Core i7/i5/i3/Intel Pentium/ Intel Celeron (LGA1151 socket) | Ekspansjonskort: 3 x PCI Express 3.0 x16, 4 x PCI Express 2.0 x1, 4 x DDR4 DIMM

Kan også brukes til gaming

Støtter sju grafikkort

Gamingegenskapene kan være overflødige

Asus og deres ROG-merke (Republic of Gamers) er kjent for å lage fantastiske gamingkomponenter samt annet datatilbehør, og mange av produktene de lager, som eksempelvis Asus ROG Strix Z270E, fungerer utmerket til utvinning av Bitcoin og andre kryptovalutaer. Dette hovedkortet, i likhet med MSI Z170A Gaming Pro Carbon, støtter syv GPU-er samtidig, hvilket er en anselig mengde grafikkort i en mining-maskin. Hovedkortet har også en hel del andre nyttige egenskaper, mange av de gaming-spesifikke. Disse kan være kjekke å ha om man er ute etter et hovedkort som skal brukes til begge deler. Er man dog ikke interessert i gaming kan de være meningsløse, eller i verste fall virke distraherende.