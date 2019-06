De beste full-frame camera's van 2019: 10 geavanceerde DSLR's en systeemcamera's

Full-frame camera's zijn gemaakt voor fotografen die de best mogelijke beeldkwaliteit willen, zonder de overstap te maken naar de grote, dure en forse middenformaat camera's. Wat zijn de beste full-frame camera's van dit moment?

Het was vroeger een vrij eenvoudige keuze om te maken, omdat er maar een paar toestellen waren, van twee fabrikanten. Bovendien kon lang niet iedereen ze betalen. Langzaam maar zeker kwamen er andere merken bij en werden full-frame camera's alsmaar goedkoper. Full-frame sensors vonden zelfs hun weg naar een select aantal compactcamera's, net voordat Sony en Leica begonnen met het maken van full-frame systeemcamera's.

Tegenwoordig worden deze fabrikanten vergezeld door Canon, Nikon en Panasonic, die allen systeemcamera's op de markt hebben gebracht met zo'n kwalitatieve sensor. Ieder van hen doet druk zijn best om systemen te ontwerpen met aantrekkelijke body's en veel lensopties. Er is geen twijfel mogelijk dat full-frame fotografie aantrekkelijker is dan ooit, maar ook dat het nog nooit zo toegankelijk is geweest.

Wat maakt een full-frame camera zo bijzonder? De meeste instapmodellen en semi-professionele DSLR en systeemcamera's gebruiken een APS-C formaat sensor, met fysieke afmetingen van de chip van 23,6 x 15,7mm. Een full-frame sensor aan de andere kant is simpelweg groter, met afmetingen van 36 x 24mm – dezelfde maat als het kader van een 35mm analoge film, vandaar de naam 'full-frame', en is daarmee 2,5 keer zo groot als een sensor van het type APS-C.

Hierdoor kunnen grotere photosites (pixels voor de normale burger) geplaatst worden op de sensor, die beter in staat zijn om licht te verzamelen. Dat zorgt voor een betere beeldkwaliteit, met name als je gebruik moet maken van een grotere lichtgevoeligheid.

Full-frame DSLR's werden voorheen enkel gebruikt door professionele fotografen, maar sinds de prijs van deze camera's flink gedaald is verschijnen er steeds aantrekkelijker geprijsde modellen. Dat maakt deze camera's ook interessant voor serieuze amateurs en gevorderde fotografen, zij kunnen nu immers ook genieten van de voordelen van full-frame fotografie.

Om een idee te krijgen van het soort DSLR of systeemcamera die je kunt krijgen voor verschillende budgetten, raden wij je aan om onze koopgidsen voor de beste DSLR en beste systeemcamera te lezen. Weet je al wat je wil, lees dan verder met onze lijst met de beste full-frame camera's, zowel DSLR als spiegelloos, die je op dit moment kunt kopen:

Geweldige koop: Sony Alpha A7 II

Een briljante full-frame optie die niet duur is

Sensor: Full-frame CMOS | Resolutie: 24,2MP | Autofocus: 117-punts AF | Scherm: 3,0-inch kantelbaar scherm, 1.228K pixels | Fotografeersnelheid: 5fps | Film: Full HD bij 50p | Gebruikersniveau: Gevorderde/expert

Geweldige beeldkwaliteit

Geavanceerde functies

Alleen Full HD video

Slechte batterijduur

Onze top-10 met de beste full-frame camera's begint hieronder, maar we willen alvast een model uitlichten. Deze camera is niet de nieuwste of de beste, maar het is wel een heel goede koop. De Sony Alpha A7 II is vervangen door de A7 III (die in onze top tien staat), maar is een geweldige keuze als je wat minder te besteden hebt, of als je juist meer wil investeren in lenzen. Hij is nog steeds verkrijgbaar (net als de nog betaalbaardere Alpha A7). De A7 II beschikt over een mooie 24,2MP full-frame sensor, een scherpe elektronische zoeker met een hoge resolutie en een heel goed AF systeem. De bediening is niet zo verfijnd als zijn vervanger, maar gezien de heel aantrekkelijke prijs kun je daar wel overheen kijken. Je zult het moeilijk krijgen als je een toestel zoekt dat nog meer waar voor zijn geld biedt.

Lees onze uitgebreide Sony Alpha A7 II review

De beste full-frame camera's in 2019

1. Nikon Z6

Nikons goedkoopste full-frame spiegelloze optie staat op onze eerste plek

Sensor: Full-frame CMOS | Resolutie: 24,5MP | Autofocus: 273-punts AF | Scherm: 3,0-inch kantelbaar touchscreen, 2.100K pixels | Fotografeersnelheid: 12fps | Film: 4K bij 30p | Gebruikersniveau: Gevorderd/expert

Betrouwbare video- en fotokwaliteit

Geweldige bediening

Beperkte buffer

Slechts één kaartslot

Nikon's Z6 is een van de nieuwste camera's in onze lijst en springt direct naar de top van onze beste full-frame spiegelloze camera's. Het is onze keuze, dankzij de schitterende combinatie van functies, prestaties, bediening en prijs. De 24,5MP-sensor levert prachtige resultaten met een geweldige kleurweergave en mooie details, terwijl het 273-punts AF-systeem meer dan goed is. Er is ook een indrukwekkende burst-opnamemodus met 12 fps, een goed doordachte bediening en een grote en heldere elektronische zoeker. Ben je al een Nikon-gebruiker? Met de FTZ-adapter kun je al je bestaande F-mount-lenzen gebruiken (hoewel je de compatibiliteit met oudere lenzen even moet controleren). Dit alles maakt de Z6 een geweldige keuze voor de enthousiaste fotograaf of pro-fotograaf die zoekt naar een tweede toestel. We kunnen niet wachten hoe Nikon verder gaat met dit toestel.

Lees onze uitgebreide Nikon Z6 review

2. Sony Alpha A7 III

Een van de beste full-frame camera's voor zijn geld

Sensor: Full-frame CMOS | Resolutie: 24,2MP | Autofocus: 693-punts AF | Scherm: 3,0-inch kantelbaar touchscreen, 921.000 pixels | Fotografeersnelheid: 10fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Amateur/expert

693-punts AF systeem

10fps fotografeersnelheid

Beperkte touchscreen bediening

Batterijduur kon zeker beter

De Alpha A7 III is misschien het instapmodel full-frame camera in Sony's spiegelloze segment, maar het is geen slecht model. Sterker nog: dit is een schitterende camera voor zowel liefhebbers als professionals, grotendeels dankzij de uitstekende 24,2 MP volformaat sensor. De geavanceerde autofocus met 693 punten is geleend van het vlaggenschip Alpha A9, terwijl de burst-opname met 10 fps zou betekenen dat je nooit meer een fotokans hoeft te missen. Hij kan ook niet-bijgesneden 4K-video opnemen, beschikt over een heel goed 5-assig beeldstabilisatiesysteem en heeft een elektronische zoeker met een hoge resolutie. Tot voor kort was dit onze keuze voor het 'instapmodel' van spiegelloze camera's, maar het is net van zijn troon gestoten door de Nikon Z6. Als een zeldzame winnaar van een volle vijf sterren in onze recente review, is dit model net zo waardevol om te overwegen als je nog niet aan een bepaald systeem bent gebonden.

Lees onze uitgebreide Sony Alpha A7 III review

3. Nikon D850

De beste DSLR die we hebben getest

Sensor: Full-frame CMOS | Resolutie: 45,4MP | Autofocus: 153-punts AF, 99 kruistype | Scherm: 3,2-inch kantelbaar touchscreen, 2.359K pixels | Fotografeersnelheid: 7fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Expert

Adembenemende resultaten

Meer dan uitstekende prestaties

Live View AF kon sneller

SnapBridge heeft nog aandacht nodig

Hij is niet goedkoop, maar zodra je de camera oppakt en ermee gaat fotograferen, zie je precies hoeveel camera je krijgt voor je geld. De D850 is een prachtig gebouwde, betrouwbare DSLR die uitstekende foto's schiet met een hoge resolutie en spetterende video's opneemt. Het AF-systeem is snel en nauwkeurig, terwijl de levensduur van de batterij veel hoger is dan die van de meeste spiegelloze camera's. Tel daarbij een enorm assortiment aan lenzen op die tientallen jaren meegaan en je ziet hoe veelzijdig een camera kan zijn, met deze camera kun je alles aan, of je nu landschappen of stillevens fotografeert tot aan sport en evenementen. Professionals houden van deze camera - en wij ook.

Lees onze uitgebreide Nikon D850 review

4. Nikon Z7

De meer volwassen Z-camera voegt flink wat pixels toe

Sensor: Full-frame CMOS | Resolutie: 45,7MP | Autofocus: 493-punts AF | Scherm: 3,2-inch kantelbaar touchscreen, 2.100K pixels | Fotografeersnelheid: 9fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Expert

Reageert erg snel

Uitstekende beeldkwaliteit

XQD kaarten nog altijd duur

Bescheiden officiële batterijduur

Nikon introduceerde diens eerste full-frame spiegelloze camera als een duo, samen met de Z6, maar de Z7 is beter. Als een eerste generatie camera zouden we wat vreemde foutjes verwachten, maar de Z7 is met aandacht ontworpen en gedraagt zich veel beter dan we verwachtten. Hij heeft een uitstekende sensor, een effectieve beeldstabilisatie en een mooie EVF. Daarbovenop is hij uitstekend te bedienen, levert hij zeer competente AF-prestaties en een uitstekende respons. Het feit dat Nikon je de mogelijkheid geeft om F-mount lenzen te gebruiken via de FTZ-adapter, maakt ook de reis van DSLR naar een systeemcamera relatief pijnloos wanneer je al een verzameling lenzen hebt opgebouwd.

Lees onze volledige Nikon Z7 review

5. Sony Alpha A7R III

Sony's megapixelmonster

Sensor: Full-frame CMOS | Resolutie: 42,2MP | Autofocus: 399-punts AF | Scherm: 3,0-inch kantelbaar touchscreen, 1.440K pixels | Fotografeersnelheid: 10fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Expert

10fps op 42,2MP

Snelle AF prestaties

Beperkte touchscreen functionaliteit

Batterijduur kon beter

Vind je het uiterlijk van de A7 III mooi, maar wil je meer pixels? Dan moet je bij de 42,2MP Alpha A7R III zijn. Je krijgt niet alleen twee keer zoveel pixels, maar het is Sony gelukt om de burst-snelheid op 10 fps te houden. En hoewel het 399-punts AF-systeem niet zo geavanceerd is bij het 693-puntensysteem dat wordt gebruikt in de Alpha A9 en A7 III, presteert het nog steeds uitstekend - vooral met de EyeAF-modus die op de ogen van je model wordt vergrendeld. Net als de Nikon D850 hierboven, betekent de Alpha A7R III dat je de prestaties niet meer hoeft op te offeren voor resolutie of andersom. Dit is een camera die net zo thuis voelt op een berg als in een studio of in volle actie.

Lees onze volledige Sony Alpha A7R III review

6. Canon EOS 5D Mark IV

Een van de meest capabele DSLR's die we hebben gezien

Sensor: Full-frame CMOS | Megapixels: 30,4MP | Autofocus: 61-punts AF, 41 kruistype | Scherm: 3,2-inch touchscreen, 1.620K pixels | Fotografeersnelheid: 7fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Expert

Verbluffende prestaties

Geavanceerd AF systeem

Duur in vergelijking met concurrentie

Beperkte 4K video opties

Bij de EOS 5D Mark IV is vrijwel alles van de Mark III verbetert. Dat zie je aan de schitterende 30,4MP-sensor die haarscherpe resultaten levert, samen met een geavanceerd 61-punts AF-systeem, fraaie prestaties, 4K-video en een aantal zeer goed doordachte bedieningselementen. Stop dit alles samen met een flink aantal andere functies in een degelijke behuizing en je hebt genoeg ingrediënten om van de EOS 5D Mark IV een van de beste DSLR's te maken die we hebben gezien. Hij wordt momenteel overschaduwd door de machtige Nikon D850 (hierboven) als onze full-frame DSLR naar keuze.

Lees onze uitgebreide Canon EOS 5D Mark IV review

7. Canon EOS RP

Canon's tweede full-frame systeemcamera maakt indruk

Sensor: Full-frame CMOS | Megapixels: 26,2MP | Autofocus: 5,655-punts AF | Scherm: 3-inch draaibare touchscreen, 1.040K pixels | Fotografeersnelheid: 5fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Gevorderde

Geweldig veel waar voor je geld

Kleine en lichte behuizing

Beperkte keuze aan lenzen

4K video beperkingen

Canon's eerste full-frame systeemcamera, de EOS R, was op sommige fronten geweldig en op andere punten wanstaltig, maar de EOS RP maakte een veel positievere indruk. Hoewel het technisch een eenvoudiger model is en niet zo uitgebreid is qua functionaliteiten, betekent dit wel dat het een veel kleiner en lichter model is - met een lichter prijskaartje. Zo is deze camera veel toegankelijker voor diegenen die de sprong naar spiegelloos willen maken, maar niet voor de EOS R willen betalen. Je maakt niet echt een compromis qua resolutie, er is slechts een verschil van 4 MP tussen de twee, terwijl het responsieve touchscreen, de snelle autofocus en de grote fotografeerbuffer het een plezierige camera maken om te gebruiken in allerlei situaties. Laten we hopen dat Canon het lensbereik met wat kleinere en meer betaalbare opties vult, omdat de meeste huidige opties niet echt geschikt zijn.

Lees de volledige Canon EOS RP review

8. Nikon D750

Een full-frame DSLR vol functies voor een redelijke prijs? Ja, graag!

Sensor: Full-frame CMOS | Megapixels: 24,3MP | Autofocus: 51-punts AF, 15 kruistype | Scherm: 3,2-inch kantelbaar, 1.228K pixels | Fotografeersnelheid: 6,5fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Gevorderde/expert

Geweldige ruisbeheersing en dynamisch bereik

Hoge prestaties van AF systeem

Tegenvallende special effects

Kantelbare scherm is niet echt helder

Door de standaard van de moderne DSLR's en systeemcamera's is de D750 enigszins gedateerd. Het gebruikt het oudere (maar gerespecteerde) 51-punts AF-systeem van Nikon en kan geen 4K-video opnemen, slechts Full HD-clips tot 60p. Het heeft zelfs geen touchscreen. Hij is nog steeds een plekje op onze lijst waard, dankzij de uitstekende bouwkwaliteit, goede bediening, een solide 24,3MP sensor en een betaalbare prijs. Als je de extra functies van moderne spiegelreflexcamera's niet nodig hebt, maar gewoon iets betrouwbaars wil dat uitstekende beelden produceert bij goed licht en slecht licht, is de D750 de moeite waard - vooral voor deze prijs.

Lees onze uitgebreide Nikon D750 review

9. Panasonic S1

Hij voelt als een eerste generatie, maar heeft een paar indrukwekkende eigenschappen

Sensor: Full-frame CMOS | Resolutie: 24,2MP | Autofocus: 225-punts AF | Scher,: 3,2-inch kantelbaar touchscreen, 2.100K pixels | Fotografeersnelheid: 9fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Expert

Briljante zoeker

Erg hoge videokwaliteit

AF met enkel contrast-detectie

Groot en zwaar

Terwijl we nog steeds de wat oudere S1R testen in Panasonics nieuwe spiegelloze S-systeem, hebben we genoeg tijd gehad met het S1-model dat er net onder komt om te weten waar het allemaal over gaat. We kunnen concluderen dat het, afgezien van enkele problemen, een zeer indrukwekkende technologie biedt in een heel robuuste behuizing. De zoeker van 5,7 miljoen pixels is ongetwijfeld de meest indrukwekkende op de markt, terwijl de indrukwekkende videokwaliteit, geweldige beeldstabilisatie en een enorme buffer ons ook een grote glimlach op het gezicht tovert. Hij is een beetje groot en zwaar en heeft een of twee ergonomische problemen, maar als een eerste model van een systeem dat waarschijnlijk heel snel echt groot zal worden, heeft de S1 ontzettend veel elementen al op de juiste plaats.

Lees onze uitgebreide Panasonic S1 review

10. Canon EOS 6D Mark II

Canons full-frame DSLR voor de gevorderde fotograaf wordt beter

Sensor: Full-frame CMOS | Megapixels: 26,2MP | Autofocus: 45-punts AF, allemaal kruistype | Scherm: 3,0-inch kantelbaar touchscreen, 1.040K pixels | Fotografeersnelheid: 6,5fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Gevorderde/expert

Uitstekende Live View scherpstelling

Verfijnde touchscreen bediening

Matig dynamisch bereik

Beperkte AF dekking

Canon heeft een aantal belangrijke verbeteringen aangebracht ten opzichte van de oudere EOS 6D, met een flink aantal nieuwe functies. Daartoe behoren een nieuwe sensor, een snellere processor, een veel capabeler AF-systeem en een hogere burst-snelheid. Het is een betere en beter gespecificeerde camera dan de EOS 6D, maar niet zonder zijn eigen problemen. Deze probleempjes zijn niet heel spannend, maar zetten hem wel wat lager op de lijst. Jammer, want het is een heel mooie full-frame DSLR en een genot om mee te fotograferen. Canon-gebruikers die de overstap willen maken naar full-frame fotografie zullen er veel plezier aan beleven, maar anderen kunnen beter elders terecht.

Lees onze volledige Canon EOS 6D Mark II review

Kijk ook eens naar...

Zit er hierboven niets voor je gading bij? Er zijn nog een paar andere opties die je in overweging kunt nemen.

Nikon D5

Nikons vlaggenschip DSLR heeft het beste AF systeem dat we ooit hebben gezien

Sensor: Full-frame CMOS | Megapixels: 20,8MP | Autofocus: 173-punts AF, 99 kruistype | Scher,: 3,2-inch, 2.359K pixels | Fotografeersnelheid: 12fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Expert

Ongelofelijke AF prestaties

Gigantisch ISO bereik

4K opnemen kan maar 3 minuten

Zwaar

De D5 is Nikons nieuwste topmodel spiegelreflexcamera en stelt zeker niet teleur. 20,8 megapixels lijkt misschien een beetje matig, maar het betekent dat de D5 continu-opnamen kan maken van 12 fps, terwijl je het ISO-bereik kunt rekken tot ISO 3.280.000 - een lichtgevoeligheid die nog nooit eerder in een camera is gezien. En dan zijn we nog niet bij het autofocussysteem; met een dekking van 173 AF-punten (waarvan 99 kruistype) is de verfijning en de snelheid van de AF duizelingwekkend. De mogelijkheid om 4K-video's te maken is echter beperkt tot drie minuten, maar afgezien daarvan is de D5 een fenomenale camera die wordt gebruikt door professionals over de hele wereld.

Lees onze uitgebreide Nikon D5 review

Sony A9

De beste systeemcamera voor sport en actie

Type: Systeemcamera | Sensor: 24,2MP full-frame back-illuminated gestapelde CMOS | Vatting: Sony FE | Scherm: 3,0-inch kantelbaar touchscreen, 1.440K pixels | Autofocus: 693-punts AF | Film: 4K | Connectiviteit: Wi-Fi, NFC en Bluetooth | Batterijduur: 480 foto's | Gewicht: 673g

Geen blokkering van EVF bij 20fps

Uitstekende videobeelden

Duur

Beperkte touchscreen bediening

De A9 is dan wel twee jaar oud, maar voor sport- en actiefoto's is het nog steeds de beste optie. Een reden daarvoor zie je al bij diens lijstje met specificaties, waaronder een imposant 693-punts AF-systeem, een enorme buffer, een fantastische 4K-video-opname en 20 fps burst-opnamen zonder uitval van de zoeker. Een andere reden is vanwege de manier waarop Sony het gedurende zijn hele levensduur heeft ondersteund, en zelfs onlangs met een upgrade van de firmware kwam die het autofocussysteem radicaal verbetert. De camera kan niet alleen uitstekend onderwerpen volgen terwijl ze zich verplaatsen, maar houdt ook goed stand als er obstakels in beeld komen. Met die enorme buffer kun je langere tijd blijven fotograferen. Hij is niet goedkoop, maar als je actiefotograaf bent, zul je op dit moment geen beter spiegelloos systeem vinden.

Lees onze uitgebreide Sony A9 review

Weet je niet zeker of je een DSLR of een systeemcamera wil? Kijk dan naar onze koopgidsvideo hieronder.