De beste compact camera's van 2019: 10 top compactcamera's voor iedereen

Van eenvoudige kiekjesmakers voor beginners tot indrukwekkende vlaggenschepen: dit zijn de beste compactcamera's die je op dit moment kunt kopen.

Compactcamera's en de markt hiervoor zijn de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Smartphones, met alsmaar betere camera's, hebben de instapmodellen zo'n beetje van de kaart geveegd. Als gevolg daarvan hebben veel fabrikanten zich gericht op de meer geavanceerde functies en mogelijkheden van compactcamera's, om ze als een aantrekkelijk alternatief voor je smartphonecamera aan te bieden.

Vergeleken met de compactcamera's van vroeger, zijn fabrikanten geneigd om veel grotere sensoren te gebruiken dan vroeger het geval was. Als gevolg daarvan profiteer jij als eindgebruiker van een aanzienlijk betere beeldkwaliteit, beter dan de beste smartphone. In sommige gevallen kan een compactcamera wat betreft beeldkwaliteit zelfs direct de concurrentie aangaan met spiegelreflexcamera's en systeemcamera's.

De verscheidenheid aan compactcamera's betekent dat er meer dan genoeg keus is, waardoor er voor ieder wat wils is, ongeacht je budget.

Er zijn kleine compactcamera's die je in je broekzak kunt schuiven maar een enorm zoombereik hebben, maar ook grote superzoomcamera's die eruit zien als spiegelreflexcamera's en voorzien zijn van grote, vaste zoomlenzen en veel automatische, eenvoudig te gebruiken functies (hoewel je geen DSLR-kwaliteit foto's moet verwachten). Vergeet ook niet de robuuste waterdichte opties en de high-end modellen die een goed alternatief vormen voor een spiegelreflexcamera of een systeemcamera, voor het geval je een meer draagbaar model zoekt.

Heb je wat meer hulp nodig bij het selecteren van het juiste type camera dat aansluit bij jouw behoeften? Lees dan het artikel: Welke camera moet ik kopen?

Weet je dat al, lees dan vooral verder om erachter te komen wat volgens ons de beste compactcamera's van dit moment zijn.

De goede koop: Sony Cyber-shot RX100 III

Hij is wat ouder, maar maakt geweldige foto's

Sensor: 1-inch, 20,1MP | Lens: 24-70mm, f/1.8-2.8 | Scherm: 3,0 inch kantelbaar scherm, 1.229K pixels | Zoeker: EVF | Fotografeersnelheid: 10fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Beginner/Gevorderde

Grote, goede sensor

Uitstekende afwerking

Geen touchscreen

Klein zoombereik

Voor we naar onze lijst met beste compactcamera's gaan kijken, willen we je even voorstellen aan een geweldige koop. Sony's meest recente camera in de RX100-lijn, de RX100 VI, is een van onze favoriete modellen van dit moment, maar het is en blijft een prijzig alternatief. Het goede nieuws is dat alle oudere modellen uit de reeks nog steeds verkrijgbaar zijn, en als maar goedkoper worden. Een van die modellen is de RX100 III. Hoewel het niet beschikt over de nieuwste functies en technieken, is het wel een geweldige compactcamera, tegen een heel nette prijs. De grote 1,0-inch sensor levert foto's vol detail, met een ingebouwde zoomlens waarmee je een capabele reisgenoot mee op pad neemt. Hij beschikt over een pop-up zoeker en een kantelbaar scherm (dat niet aanraakgevoelig is). Daarbovenop heb je een camera die geweldig is afgewerkt, wat het totaalplaatje helemaal afmaakt. Hier krijg je echt waar voor je geld.

Lees de volledige Sony Cyber-shot RX100 III review

De beste compact camera's van 2019

1. Fujifilm X100F

De X100F is de perfecte compactcamera voor de enthousiaste fotograaf

Sensor: APS-C CMOS, 24,3MP | Lens: 23mm f/2 | Scherm: 3,0-inch, 1.040.000 pixels | Zoeker: Hybride optisch/EVF | Fotografeersnelheid: 8fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Expert

Heel mooi ontwerp

Hybride zoeker

1080p video

Vaste brandpuntsafstandlens

Het is dan misschien één van de duurdere opties in onze lijst. Het is ook zeker geen camera voor iedereen, maar als je zoekt naar een camera van topkwaliteit, zul je niet teleurgesteld zijn in de prestaties van de indrukwekkende X100F. Alles aan deze camera ademt klasse. In tegenstelling tot veel compactcamera's in deze lijst, heeft hij een lens met vaste brandpuntsafstand in plaats van een zoomlens. Het bereik is equivalent aan een 35mm op een fullframe spiegelreflex en heeft een maximaal diafragma van f2.0. Dankzij de DSLR-formaat 24,3MP APS-C sensor krijg je haarscherpe foto's. Er zijn bedieningsknopjes op de body aanwezig, alsook een slimme hybride zoeker - je kunt zowel via een elektronische als een optische zoeker fotograferen, wat het plezierig maakt om mee te werken. Je moet wel een beetje weten wat je doet op het gebied van fotografie, maar X100F is een exquise camera die je zult koesteren als je de uitdaging aandurft.

Lees de volledige Fujifilm X100F review

2. Panasonic Lumix ZS200 / TZ200

De beste reiszoom-camera die je op dit moment kunt kopen

Sensor: 1 inch, 20,1MP | Lens: 25-360mm, f/3.3-6.4 | Scherm: 3,0-inch touchscreen, 1.240.000 dots | Viewfinder: EVF | Fotografeersnelheid: 10fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Beginner/Ervaren

Grote 1,0-inch sensor

15x zoom lens

Kleine elektronische zoeker

Vast scherm

Panasonic stond zo'n beetje aan het kraambed van het segment reiszoom-camera's. Dat zijn compactcamera's die in je zak passen, maar met een enorme zoomcapaciteit aan boord. Ondanks de krachtige competitie staat de TZ-lijn van Panasonic sinds jaar en dag bovenaan. Die trend wordt doorgezet met de TZ200. Net als bij de TZ100 is Panasonic er dit keer in geslaagd om een grotere 1-inch sensor te gebruiken in een formaat van camera dat niets groter is geworden dan eerdere modellen. Daardoor heb je een veel betere beeldkwaliteit. De zoomcapaciteit is niet zo groot als bij andere, maar de 15x zoomcapaciteit is in de meeste gevallen meer dan genoeg. De camera beschikt bovendien over een (kleine) elektronische zoeker, 4K-video en een fijne touchscreen interface. Als je zoekt naar een nette all-in-one compactcamera waarmee je geweldige foto's schiet: deze moet je hebben.

Lees de volledige Panasonic Lumix ZS200 / TZ200 review

3. Sony Cyber-shot RX10 IV

Duur, maar ontzettend goed en met een flink bereik

Sensor: 1-inch CMOS, 20,2MP | Lens: 24-600mm, f/2.4-4 | Scherm: 3,0 inch kantelbaar touchscreen, 1.44m dots | Zoeker: EVF | Fotografeersnelheid: 24fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Ervaren/Expert

Superbe sensor

Hoge kwaliteit zoomlens

Duur

Menu systeem kon beter

Als je zoekt naar een krachtige alles-in-een superzoomcamera, is de RX10 IV van Sony de beste keuze. De prijs is hoog, maar dan heb je ook prestaties die daar naar zijn. Bovendien is het in zijn klasse echt een unieke camera. De RX10 IV beschikt over een enorme 24-600mm f/2.4-4 zoomlens, waarbij de RX10 IV verdergaat op de RX10 III met een geweldig AF systeem dat de prestaties van de camera geweldig opvijzelen. Daarbij geeft de 1-inch sensor met een resolutie van 20,1MP geweldig gedetailleerde foto's. De bediening verloopt soepel. De camera ligt als een spiegelreflex in de hand en wordt gecomplementeerd door een grote en heldere elektronische zoeker. Laten we bovendien niet vergeten dat je kunt filmen in 4K en fotograferen met snelheden tot 24fps. Indrukwekkend!

Lees de volledige Sony Cyber-shot RX10 IV review

4. Canon PowerShot G9 X Mark II

Een vlaggenschip in broekzakformaat

Sensor: 1-inch, 20,1MP | Lens: 28-84mm, f/2-4.9 | Scherm: 3,0-inch touchscreen, 1.040.000 pixels | Zoeker: Nee | Fotografeersnelheid: 8,2fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner/Ervaren

Compact formaat

Eenvoudig in gebruik

Beperkt zoombereik

Geen 4K video

Hoewel er een mooi aanbod is aan compactcamera's met sensor van 1,0 inch om uit te kiezen, onderscheidt de Canon PowerShot G9 X Mark II zich door zijn compacte behuizing en gestroomlijnde bedieningselementen. De jaszakwaardige afmetingen betekenen dat er offers moeten worden gebracht, de PowerShot G9 X Mark II heeft dan ook een zoomlens met een relatief korte brandpuntsafstand. Als je echter op zoek bent naar een nette, compacte camera die superieure afbeeldingen op je smartphone kan produceren, beschikt over fatsoenlijke aansluitmogelijkheden en eenvoudig te gebruiken bedieningselementen, is de PowerShot G9 X Mark II een uitstekende keuze.

Lees de volledige Canon PowerShot G9 X Mark II review

5. Panasonic Lumix LX100 II

Een briljante compactcamera voor de enthousiaste hobbyfotograaf

Sensor: Micro Four Thirds, 17MP | Lens: 24-75mm, f/1.7-2.8 | Scherm: 3,0-inch touchscreen, 1.240.000 dots | Zoeker: EVF | Fotografeersnelheid: 11fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Ervaren

Uitstekende beeldkwaliteit

Goede bedieningselementen op de body

Trage zoom

Vast lcd-scherm

Hoewel 24-75mm zoomcapaciteit bescheiden is voor een compactcamera, hoef je de Lumix LX100 II niets te kort te komen als je op zoek bent naar een veelzijdige camera waarmee je geweldige beelden schiet. De lens heeft niet alleen een snel variabel maximaal diafragma van f/1.7-2.8, maar de 17MP Micro Four Thirds-sensor met een aantal verschillende beeldverhoudingen betekent dat deze een aantal van de beste foto's levert die je waarschijnlijk van een compactcamera zult zien. Er is ook een handige ingebouwde elektronische zoeker, een groot touchscreen (hoewel dit helaas niet kantelbaar of draaibaar is), 4K-video en een behoorlijk aantal bedieningselementen op de behuizing.

Lees de volledige Panasonic Lumix LX100 II review

6. Sony Cyber-shot RX100 VI

Sony's supersnelle sensor is briljant maar duur

Sensor: 1-inch, 20,1MP | Lens: 24-200mm, f/2.8-4.5 | Scherm: 3,0 inch kantelbaar touchscreen, 921.000 pixels | Zoeker: EVF | Fotografeersnelheid: 24fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Ervaren/expert

Supersnel fotograferen en 4K

Ingebouwde elektronische zoeker

De techniek maakt 'm duur

Bedieningsproblemen

Sony's eerste RX100 was een kenmerkende camera die een 1-inch sensor gebruikte in een compacte, metalen behuizing en met de bedieningselementen en beeldkwaliteit die wordt verlangd door kritische fotografen. De RX100 VI gaat echter nog een aantal stappen verder met een 'gestapeld' sensorontwerp voor snelle gegevensvastlegging. Dit betekent dat het 4K-video, verbluffende 40x slow-motion en stilstaande beelden kan opnemen met 24fps in burst-modus. Daarbij beschikt de camera over een kleine ingebouwde zoeker die zijn rivalen missen. Dit model van de zesde generatie beschikt nu een indrukwekkende 24-200mm-zoomlens. Het is een prijzige optie en heeft zijn eigenaardigheden, maar als je op zoek bent naar een veelzijdige compactcamera van zakformaat met een hoogwaardige zoomlens, zul je niet teleurgesteld zijn.

Lees de volledige Sony Cyber-shot RX100 VI review

7. Panasonic Lumix FZ2000

The FZ2500 combineert een systeemcamera met een grote 1-inch sensor

Sensor: 1-inch, 20,1MP | Lens: 24-480mm, f/2.8-4.5 | Scherm: 3,0-inch, 1.040.000 pixels | Zoeker: EVF | Fotografeersnelheid: 12fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Ervaren

Grote 1-inch sensor

Super-snelle AF

Groot, zwaar en niet goedkoop

Niet weerbestendig

We zijn over het algemeen geen fan van bridge camera's, omdat in de ultra-zoom modellen in de regel gebruik wordt gemaakt van die kleine 1/2.3-inch sensors die je ook vind in de mik-en-klikcamera's. Je krijgt dan het uiterlijk en het gevoel van een DSLR, maar zeker niet de beeldkwaliteit ervan. De Panasonic Lumix FZ2000 is anders. Hij offert een flink deel van het zoombereik om een veel grotere 1.0-inch sensor te kunnen gebruiken - een compromis dat de meeste serieuze fotografen alleen maar kunnen aanmoedigen. Hoewel de zoom toch overeenkomt met een indrukwekkende 480mm, is het bereik 'matig' te noemen als je het vergelijkt met concurrenten binnen dit segment. Toch is het natuurlijk meer dan genoeg voor alledaags gebruik. Wij zouden zonder aarzelen een deel van het zoombereik opofferen voor een betere beeldkwaliteit en een lichtsterker objectief. Wij houden van de FZ2000 omdat hij zowel een goede beeldkwaliteit biedt, maar ook een degelijk zoombereik. Zoek je een goedkopere optie, de oudere FZ1000 is nog steeds beschikbaar.

Lees de volledige Panasonic Lumix FZ2000 / FZ2500 review

8. Canon PowerShot G1 X Mark III

Een unieke camera, dankzij de APS-C sensor en zoomlens

Sensor: APS-C CMOS, 24,2MP | Lens: 24-72mm, f/2.8-5.6 | Scherm: 3,0-inch vari-angle touchscreen, 1.040.000 pixels | Zoeker: EVF | Fotografeersnelheid: 7fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Ervaren/expert

Grote sensor, kleine behuizing

Fijne bediening touchscreen

Beperkt zoombereik

Enkel 1080p video-opname

Fanatieke fotografen gaan meestal voor een spiegelreflexcamera of een spiegelloze camera, maar ze willen ook iets dat ze altijd mee kunnen nemen op die dagen waarin de grote camera thuis moet blijven. Meestal betekent dat dat je een kleinere sensor moet gebruiken - maar deze keer niet. Op de een of andere manier heeft Canon een APS-C-sensor op DSLR-formaat gemonteerd in een compacte camerabehuizing. Er is ook een ingebouwde elektronische zoeker en een verfijnde touchscreen-interface. Het zoombereik is een beetje bescheiden met 24-72 mm, maar er is niets anders dat deze camera evenaart.

Lees onze volledige Canon PowerShot G1 X Mark III review

9. Olympus Tough TG-5

De beste waterdichte compactcamera die je kunt kopen

Sensor: 1/2.3-inch CMOS, 12,2MP | Lens: 25-100mm, f/2-4.9 | Scherm: 3,0-inch display, 460.000 pixels | Zoeker: Nee | Fotografeersnelheid: 20fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Beginner

Robuuste body

RAW fotografeermodus

Gebruikersinterface is verwarrend

Gemiddelde batterijduur

Waterproof tot 15m diepte, de Tough TG-5 is ook drukbestendig tot 100kg en valbestendig tot 2,1m. Hij kan zelfs gebruikt worden bij temperaturen van -10 graden Celsius. Dit is met recht een robuuste camera. Olympus heeft de ongebruikelijke sprong gemaakt om de resolutie van 16MP van de TG-4 naar 12MP op de TG-5 te verlagen. De toevoeging van de RAW bestandsindeling maakt echter veel goed en zorgt dat de beeldkwaliteit beter is dan zijn voorganger, bovendien kan hij 4K films opnemen aan 30fps of high-speed films aan 120fps in Full HD. Onze keuze uit het assortiment waterdichte camera's!

Lees onze uitgebreide Olympus Tough TG-5 review

10. Sony Cyber-shot WX220

Goedkope en vrolijke 10x compactcamera

Sensor: 1/2.3-inch CMOS, 18.2MP | Lens: 25-250mm, f/3.3-5.9 | Scherm: 2,7-inch display, 460.000 pixels | Zoeker: Nee | Fotografeersnelheid: 1,5fps | Film: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner

10x zoomlens

Compact ontwerp

Beperkte functies

Klein scherm

Als je een compactcamera zoekt die beter presteert dan jouw smartphone, heeft de WX220 veel keuzemogelijkheden, vooral als je kijkt naar de extra flexibiliteit van de lens met 10x optische zoom van 25 - 250mm. Afbeeldingen zijn helder en pittig, met de nodige details - ideaal om online te delen of af te drukken in normale formaten - terwijl het ook leuk is om de wificonnectiviteit te gebruiken. Het 2,7-inch scherm is een beetje aan de kleine kant, maar daardoor blijft de camera op zakformaat. De WX220 heeft misschien niet veel toeters en bellen, maar wat hij doet, doet hij goed.