De beste budgetsmartphone van 2019: de beste goedkope toestellen

Welkom bij onze samenvoeging van de beste budgetsmartphones op de martk. We hebben nauwgezet alle beste budgettelefoons van 2019 getest om onze definitieve ordening te geven van de beste opties, zodat jij de beste budget telefoon voor jezelf kan kiezen.

Update: Er is een toevoeging aan de line-up van de beste budgetsmartphones, de Motorola One voegt zich nu ook bij de oplijsting.

In het verleden had de term 'beste budgetsmartphone' vaak een negatieve connotatie in plaats van dat het werd gezien als een interessante optie. De toestellen zaten vaak slecht in elkaar, waren erg traag, hadden een lage resolutie en ten slotte waren ze vaak uitgerust met waardeloze camera's.

Gelukkig bevinden we ons niet in het verleden, maar in het heden en bestaat de markt uit veel goede budgetsmartphones.

Terwijl de Samsung Galaxy S10, iPhone XS, Huawei P30 Pro en OnePlus 6T wereldwijd krantenkoppen weten te halen, gebeuren er veel interessante dingen in de wereld van de beste budgetsmartphones.

Hier zijn onze favoriete goedkope telefoons, die minder dan 200 euro kosten.

Geen zorgen over de kosten? Bekijk onze lijst met de beste smartphones

Bron afbeelding: TechRadar

1. Huawei P Smart (2019)

De beste goedkope telefoon die je nu kan kopen

Gewicht: 160g | Afmetingen: 155,2 x 73,4 x 8mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,21-inch | Resolutie: 1080 x 2340 | CPU: Kirin 710 | RAM: 3GB | Opslag: 32/64GB | Batterij: 3.400mAh | Camera's achteraan: 13MP + 2MP | Frontcamera: 8/16MP

Speciaal ontwerp voor een geweldige prijs

Ruim voldoende opslag

Slechts een speaker

Camera kan te fel nabewerken

De Huawei P Smart 2019 is de beste goedkope telefoon die je nu kan kopen.

De smartphone levert een bruikbare camera, voldoende opslag, een uitstekende batterijduur, maar ook met het scherm en design springt de P Smart boven andere toestellen uit.

Verschillen tussen de Huawei P Smart en Honor 10 Lite zijn relatief klein, binnenin gaat het haast om dezelfde toestellen, maar de P Smart voert deze lijst aan door zijn opvallende design.

Lees onze volledige review: Huawei P Smart (2019)

Today's best Huawei P Smart (2019) deals ? $188 View No price information Check Walmart

Bron afbeelding: TechRadar

2. Honor 10 Lite

Een waardige tweede plaats ten opzichte van de beste budgetsmartphone

Gewicht: 162g | Afmetingen: 154,8 x 73,6 x 8mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,21-inch | Resolutie: 1080 x 2340 | CPU: Kirin 710 | RAM: 3GB | Opslag: 32/64GB | Batterij: 3.400mAh | Camera's achteraan: 13MP + 2MP | Frontcamera: 24MP

Premium uitstraling voor weinig geld

Geweldige display

MicroUSB-poort is gedateerd

De Honor 10 Lite is een beetje ongelukkig om op de tweede plaats is onze toplijst plaats te moeten nemen, omdat het toestel een sterke zaak kan maken om het op te kunnen nemen met de vrijwel identieke P Smart (2019).

Als je altijd gebruik wil maken van Snapchat, of een selfieverslaafde bent, dan is de 24MP frontcamera de juiste voor jou.

Lees onze volledige review: Honor 10 Lite

Today's best honor 10 lite deals ? $170 View $170 View $187.25 View Deal ends Mon, May 27 $187.50 View Show More Deals

Bron afbeelding: TechRadar

3. Moto G7 Power

De beste goedkope telefoon voor batterijliefhebbers

Gewicht: 193g | Afmetingen: 159,4 x 76 x 9,3mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,2-inch | Resolutie: 720 x 1570 | CPU: Snapdragon 632 | RAM: 3/4GB | Opslag: 32/64GB | Batterij: 5.000mAh | Camera achteraan: 12MP | Frontcamera: 8MP

Enorme batterij

Goede gamingprestaties

Omvangrijk design

Wifiverbinding is onregelmatig

De Moto G7 Power is de beste budgettelefoon als het op de batterij aankomt, met een reusachtige 5.000mAh-batterij.

Tegelijkertijd is de telefoon ongemakkelijk groot, maar voor diegenen die twee dagen (en soms meer) uit een enkele batterijlading willen halen is er geen andere optie op de markt die de Moto G7 Power kan evenaren of overtreffen.

Lees onze volledige review: Moto G7 Power

Price comparison: Find the best deal for your next phone ? Contract Deals Sim Free Recommended Data (high to low) Data (low to high) Monthly cost (high to low) Monthly cost (low to high) Price (high to low) Price (low to high) See all prices (56 found) Filter Motorola Moto G7 Power (Instalments) No contract data 1GB Texts: + Unlimited Wi-Fi Texting Data: + Unlimited Wi-Fi data Free upfront Monthly $34.97 /mth View at Republic Wireless Motorola Moto G7 Power (Instalments) No contract data 2GB Texts: Nationwide & International Text to over 200 countries in the world $20 upfront Monthly $40 /mth View at Verizon Wireless Motorola Moto G7 Power No contract data 2GB Data: Max data speeds of 8Mbps $179.99 upfront Monthly $30 /mth View at Cricket Show More Deals powered by in association with

Bron afbeelding: Motorola

4. Moto G6

De voormalige 'beste budgettelefoon' is nog altijd een goede aankoop

Gewicht: 167g | Afmetingen: 153,8 x 72,3 x 8,3mm | Besturingssysteem: Android 8 | Schermformaat: 5.7-inch | Resolutie: 1080 x 2160 | CPU: Snapdragon 450 | RAM: 3/4GB | Opslag: 32/64GB | Batterij: 3.000mAh | Camera's achteraan: 12MP + 5MP | Frontcamera: 8MP

Premium design voor de prijs

Helder en zuiver beeldscherm

Niet waterbestendig

Trage camera

De Moto G6 is niet langer de beste budget smartphone, maar blijft een goede optie voor degenen die veel waar voor hun geld willen ontvangen.

Het voelt misschien niet als een high-end telefoon, maar dat gevoel probeert de G6 ook niet na te bootsen. De Moto G6 biedt veel waardevolle functies, aangevuld met extra's in bijvoorbeeld de camera en als kers op de taart is fast charging aanwezig - al met al maakt dat het een van de beste budgetsmartphones op de markt.

Motorola is al jaren een van de leiders in het budgetsegment van de mobiele markt; met de pure versie van Android en solide bouwkwaliteit van de Moto G6 ben je dan ook verzekerd van een goede smartphone-ervaring zonder een torenhoge prijs te betalen.

Lees onze uitgebreide Moto G6 review

Price comparison: Find the best deal for your next phone ? Contract Deals Sim Free Recommended Data (high to low) Data (low to high) Monthly cost (high to low) Monthly cost (low to high) Price (high to low) Price (low to high) See all prices (19 found) Filter Motorola Moto G6 (Instalments) No contract data 2GB Texts: Nationwide & International Text to over 200 countries in the world $20 upfront Monthly $65 /mth View at Verizon Wireless Motorola Moto G6 (Instalments) No contract data 5GB Calls: to the US, Canada & Mexico Texts: Nationwide & International Text to over 200 countries in the world $30 upfront Monthly $65 /mth View at Verizon Wireless Motorola Moto G6 (Instalments) No contract data Unlimited Calls: + to/from Canada & Mexico Texts: Nationwide & International Text to over 200 countries in the world Data: If network is congested, users may notice reduced speeds $20 upfront Monthly $70 /mth View at Verizon Wireless Show More Deals powered by in association with

5. Huawei P Smart

Een prima goedkope smartphone

Gewicht: 143g | Afmetingen: 15,1 x 72,1 x 7,5mm | Besturingssysteem: Android 8 | Schermformaat: 5,65-inch | Resolutie: 1080 x 2160 | CPU: Kirin 659 | RAM: 3/4GB | Opslag: 32/64GB | Batterij: 3.000mAh | Camera's achteraan: 13MP + 2MP | Frontcamera: 8MP

Slim uiterlijk voor de juiste prijs

Achtergrondvervaging door camera's

Gebruikt microUSB, geen USB-C

Camera presteert 's avonds slecht

Huawei heeft een sterk 2018 achter de rug met high-end toestellen die de top van de smartphonemarkt wisten te bewegen, tegelijkertijd is het bedrijf is zijn prijsbewuste klant, niet vergeten.

De Huawei P Smart is de slimme keuze als je op zoek bent naar een betaalbaar toestel met een groot 18:9-scherm, premium design en een vingerafdrukscanner aan de achterkant.

Camera's van de P Smart zijn niet zo goed als deze in de Moto G6, die net uitkomt onder de beste budgetsmartphone, maar het is nog altijd een prima goedkope smartphone.

Lees onze uitgebreide Huawei P Smart review

Today's best Huawei P Smart deals ? No price information Check Walmart No price information Check Amazon

Bron afbeelding: TechRadar

6. Moto G7 Play

Moto's nieuwe instaptelefoon is een prima budgetaankoop

Gewicht: 149g | Afmetingen: 147,3 x 71,5 x 8mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 5,7-inch | Resolutie: 720 x 1512 | CPU: Snapdragon 632 | RAM: 2GB | Opslag: 32GB | Batterij: 3.000mAh | Camera's achteraan: 13MP + 2MP | Frontcamera: 8MP

Goede batterijduur

Front-facing speaker

Af en toe lag bij het gamen

Geen NFC voor betalingen

Het zal moeilijk zijn om (veel) interessantere opties te vinden in vergelijking met de Moto G7 Play op zijn extreem lage prijspunt. Het geheel zit stevig in elkaar, is dun, heeft snelle interne hardware en de camera is verrassend goed als je kijkt naar alle opties en je meeneemt dat het toestel een volledige dag meegaat op zijn batterij.

Het missen van een NFC-chip is teleurstellend, maar als dat je niet afschrikt en je laat je ook niet afschrikken door de grote notch en het 'praktische design', dan is het de perfecte telefoon om aan te schaffen. Je zal er geen spijt van krijgen.

Lees onze volledige review: Moto G7 Play

Price comparison: Find the best deal for your next phone ? Contract Deals Sim Free Recommended Data (high to low) Data (low to high) Monthly cost (high to low) Monthly cost (low to high) Price (high to low) Price (low to high) See all prices (30 found) Filter Motorola Moto G7 Play (Instalments) No contract data 1GB Texts: + Unlimited Wi-Fi Texting Data: + Unlimited Wi-Fi data Free upfront Monthly $31.97 /mth View at Republic Wireless Motorola Moto G7 Play (Instalments) No contract data 0MB Calls: to the U.S. and 60+ countries Free upfront Monthly $20.97 /mth View at Ting Motorola Moto G7 Play (Instalments) No contract data 2GB Texts: + Unlimited Wi-Fi Texting Data: + Unlimited Wi-Fi data Free upfront Monthly $36.97 /mth View at Republic Wireless Show More Deals powered by in association with

Bron afbeelding: TechRadar

7. Honor 9 Lite

Vlaggenschipfuncties tegen een bodemprijs

Gewicht: 149g | Afmetingen: 151 x 71,9 x 7,6mm | Besturingssysteem: Android 8.0 | Schermformaat: 5,65-inch | Resolutie: 1080 x 2160 | CPU: Kirin 659 | RAM: 3GB | Opslag: 32GB | Batterij: 3.000mAh | Camera's achteraan: 13MP + 2MP | Frontcamera's: 13MP + 2MP

Premium design

18:9 full-HD scherm

Glas is een vingerafdruk-magneet

Slechte camera's bij weinig licht

De Honor 9 Lite zou je kunnen zien als een 'koopje'. Je krijgt namelijk niet alleen twee camera's aan de achterkant, maar ook twee frontcamera's, tezamen met een design dat afkomstig is van het vlaggenschip, de Honor 9.

Verder is er een vingerafdrukscanner, full-HD scherm van een fatsoenlijk formaat en een recente versie van Android aanwezig. De camera's van het toestel zijn mogelijk niet de beste in situaties met weinig licht, toch biedt het toestel veel waar voor je geld.

Lees onze uitgebreide Honor 9 Lite review

Today's best Honor 9 Lite deals ? No price information Check Amazon No price information Check Walmart

Bron afbeelding: TechRadar

8. Nokia 5.1

Zuivere Android met Nokia bouwkwaliteit

Afmetingen: 151,1 x 70,7 x 8,2mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 5,5-inch | Resolutie: 1080 x 2160 | CPU: MediaTek Helio P18 | RAM: 2/3GB | Opslag: 16/32GB | Batterij: 2.970mAh | Camera achteraan: 16MP | Frontcamera: 8MP

Mooi design

Handige vingerafdrukscanner

Niet de vloeiendste prestaties

Gemiddelde camera's

Als je op zoek bent naar het beste design en scherm dat je kan krijgen voor minder dan 150 euro, dan is de Nokia 5.1 de beste goedkope telefoon die je kan kopen.

De rest van de specificaties zijn prima, maar het toestel zal je niet verbazen met zijn prestaties of camera's. Het toestel weet juist uit te blinken met zijn design en het kwaliteitsgevoel bij elke aanraking.

Lees onze volledige review: Nokia 5.1

Bron afbeelding: Motorola

9. Moto E5 Plus

Een groot scherm, lang uithoudende batterij en een lage prijs

Gewicht: 196,6g | Afmetingen: 160,9 x 75,3 x 9,4mm | Besturingssysteem: Android 8.0 | Schermformaat: 6-inch | Resolutie: 720 x 1440 | CPU: Snapdragon 425 | RAM: 3GB | Opslag: 32GB | Batterij: 5.000mAh | Camera achteraan: 12MP | Frontcamera: 5MP

Premium uitstraling

Een grote, grote batterij

Slome laadtijden applicaties

Voelt vrij goedkoop aan

De Moto E5 Plus biedt een groot scherm, lang uithoudende batterij en een lage prijs, wat het een perfecte mededinger maakt voor de beste budgetsmartphone op de markt.

Het toestel valt niet binnen de top drie gezien de licht tegenvallende prestaties en de lagere resolutie van het scherm. Desondanks blijft het een prima budgetaankoop.

Lees onze volledige review: Moto E5 Plus

Bron afbeelding: Motorola

10. Motorola One

iPhone X uiterlijk voor een (veel) lagere prijs

Gewicht: 162g | Afmetingen: 149,9 x 72,2 x 8mm | Besturingssysteem: Android 8.1 | Schermformaat: 5,9-inch | Resolutie: 720 x 1520 | CPU: Snapdragon 625 | RAM: 4GB | Opslag: 64GB | Batterij: 3.000mAh | Camera's achteraan: 13MP + 2MP | Frontcamera: 8MP

Modern, iPhone X-achtig, design

Snel en vloeiend Android One besturingssysteem

Scherm heeft een 720p-resolutie

Voelt minder premium dan het uiterlijk doet denken

Als je het design van de iPhone X aantrekkelijk vindt, maar het prijskaartje ver weg is van je beschikbare budget, dan kan de Motorola One een ticket zijn naar een zeer stijlvol smartphone design.

Met een brede notch zoals op de iPhone X en relatief dunne randen om het scherm, ziet het toestel er duurder uit dan het daadwerkelijk is. Ondanks dat dit gevoel iets wordt afgezwakt als je het toestel beetpakt, blijft het een goede budgetsmartphone.

Met de schone versie van Android blijft het toestel fris en vloeiend onder je vinger, mede geholpen door de rekenkracht aan boord van de Motorola One. Verder zijn de twee camera's op de achterkant een mooie toevoeging voor het prijspunt.

Lees onze uitgebreide Motorola One review