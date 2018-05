De beste billige telefonene i 2018: Mobilene for deg som har trangt budsjett

Hvis du er på jakt etter en billig smarttelefon har du kommet til riktig sted, for her får du vår liste over de beste rimelige telefonene på markedet.

Tidligere var uttrykket "de beste billigtelefonene" mer en advarsel enn en fristelse, grunnet halvgod byggekvalitet, begrenset ytelse, oppløsning til å le av og sørgelige kameraer. Nå om dagen blir derimot markedet nærmest oversvømmet av gode, rimelige telefoner.

Mens telefoner som Samsung Galaxy S9, iPhone X, Huawei P20 og OnePlus 6 fortsetter å stjele overskrifter verden over, skjer det spennende ting i billigsegmentet. Her er et utvalg av våre favoritter blant billigtelefonene som koster under 2200 kroner.

Ikke bekymret over prisen? Ta en titt på vår liste over de beste telefonene akkurat nå.

1. Moto G5

Den beste billigtelefonen du får kjøpt akkurat nå.

Vekt: 145 g | Størrelse: 144,3 x 73 x 9,5 mm | Operativsystem: Android 7 | Skjerm: 5 tommer | Oppløsning: 1080 x 1920 | Prosessor: Snapdragon 430 | RAM: 2/3 GB | Lagring: 16 GB/32 GB | Batteri: 2800 mAh | Kamera: 13 MP | Frontkamera: 5 MP

Delvis laget i metall, men likevel lav pris

Skarp og fargerik HD-skjerm

Har ikke den raskeste prosessoren

Mangler NFC

Moto G5 er fortsatt den beste billigtelefonen i verden, selv om posisjonen utfordres av Motorolas egen Moto G6 i tillegg til Moto E5-serien.

Moto G5 er laget i metall, og har 1080p-skjerm og fingeravtrykkleser. Du får ikke den raskeste prosessoren og du får heller ikke NFC, men totalt sett vil denne billige Motorola-telefonen gjøre jobben.

Les vår utfyllende anmeldelse av: Motorola Moto G5

2. Moto E4 Plus

Den beste rimelige telefonen hvis man vil ha lang batteritid

Vekt: 198 g | Størrelse: 155 x 77,5 x 9,6 mm | Operativsystem: Android 7.1.1 | Skjerm: 5,5 tommer | Oppløsning: 720 x 1280 | Prosessor: MediaTek MT6737 | RAM: 3 GB | Lagring: 16 GB/32 GB | Batteri: 5000 mAh | Kamera: 13 MP | Frontkamera: 5 MP

Kjempestort batteri

Fingeravtrykkleser

Begrenset kraft

Halvgodt kamera

Den fenomenale Moto E4 Plus er en rimelig smarttelefon som gir deg enormt lang batteritid, fingeravtrykkleser og et førsteklasses design. I tillegg er den billigere en Moto G5 som du finner ovenfor.

Den har begrenset kraft, men til gjengjeld har den stort nok batteri til å vare i opptil to dager på en oppladning. Hvis prisen og batteriet er det viktigste, er Moto E4 Plus det perfekte valget for deg.

Les vår utfyllende anmeldelse av Moto E4 Plus

Today's best Moto E4 Plus deals ? $179.99 Shipping from Free View Deal ends in 06h 18m 55s $179.99 Shipping from Free View $195.86 Shipping from Free View $199.99 Shipping from Free View

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

3. Nokia 6

Et førsteklasses alternativ fra et ikonisk merkenavn

Vekt: 169 g | Størrelse: 154 x 75,8 x 7,9 mm | Operativsystem: Android 7.1.1 | Skjerm: 5,5 tommer | Oppløsning: 1080 x 1920 | Prosessor: Snapdragon 430 | RAM: 3/4 GB | Lagring: 32 GB/64 GB | Batteri: 3000 mAh | Kamera: 16 MP | Frontkamera: 8 MP

Førsteklasses design

Fingeravtrykkleser gir ekstra sikkerhet

Tar skuffende lang tid å lade

Begrenset batteritid

Nokia konkurrerer igjen på mobilmarkedet, og etter at selskapet satte ned prisen på Nokia 6 kom den med på vår liste over de beste billige telefonene.

Nokia 6 kommer med en full HD-skjerm på 5,5 tommer, metallutforming og en fingeravtrykkleser som gir ekstra sikkerhet. Batteriet er ikke fantastisk men heller ikke direkte dårlig, og totalt sett er denne telefon en av våre favoritter blant billigtelefonene man kan få kjøpt i dag.

Les vår utfyllende anmeldelse av: Nokia 6

Today's best Nokia 6 deals ? $199.99 Free trial View $229 Shipping from Free View $229 Shipping from Free View

4. Moto G4 Plus

Større skjerm til lavere pris

Vekt: 155 g | Størrelse: 153 x 76,6 x 7,9-9,8 mm | Operativsystem: Android 7 | Skjerm: 5,5 tommer | Oppløsning: 1920 x 1080 | Prosessor: Snapdragon 617 | RAM: 2/4 GB | Lagring: 16 GB uten microSD | Batteri: 3000 mAh | Kamera: 16 MP | Frontkamera: 5 MP

Flott kamera

Lyssterk og skarp skjerm

Bygget i plast

Mangler NFC

G4 Plus-spesifikasjonene ligner mye på dem man finner hos Moto G4, men den leveres også med fingeravtrykkleser og et forbedret 16 MP-kamera som sannsynligvis er det beste mobilkameraet du får til under 2000 kroner.

Telefonen har ikke NFC, men til gjengjeld har den både god skjerm og solid ytelse.

Les vår utfyllende anmeldelse av: Moto G4 Plus

Today's best Moto G4 Plus deals ? $161.49 Shipping from Free View Deal ends Fri, 1 Jun $208.99 Shipping from Free View $209.99 Free trial View $235.99 Shipping from Free View Deal ends Tue, 12 Jun

5. Moto E4

Hvem visste at billige telefoner kunne være så gode?

Størrelse: 144,7 x 72,3 x 9,3 mm | Operativsystem: Android 7.1.1 | Skjerm: 5 tommer | Oppløsning: 720 x 1280 | Prosessor: MediaTek MT6737 | RAM: 2 GB | Lagring: 16 GB | Batteri: 2800 mAh | Kamera: 8 MP | Frontkamera: 5 MP

Elegant design

Fingeravtrykkleser

Svak ytelse

Plastversjon i enkelte markeder

Moto E4 er ikke vår favoritt blant de billige telefonene – den er ikke engang den beste billige Motorola-telefonen – men er du på jakt etter en virkelig billig telefon, er den verdt å vurdere.

Vi liker særlig godt det elegante designet, fingeravtrykkleseren, at den kommer med Android 7 og hvor mye valuta du får for pengene. Det eneste problemet er at den kun har 16 gigabyte lagring, og ytelse som ligger under gjennomsnittet. Kan du leve med de svakhetene, kan E4 vise seg å være et godt valg.

Les vår utfyllende anmeldelse av: Moto E4

Today's best Moto E4 deals ? $39.99 Shipping from Free View Deal ends Sat, 2 Jun $119.99 Free trial View $129.99 Shipping from Free View $135.99 Shipping from Free View

6. Huawei Honor 6A

En pålitelig budsjettelefon

Vekt: 143 g | Størrelse: 143,7 x 71 x 8,2 mm | Operativsystem: Android 7 | Skjerm: 5 tommer | Oppløsning: 720 x 1280 | Prosessor: Qualcomm Snapdragon 430 | RAM: 2/3 GB | Lagring: 16/32 GB | Batteri: 3020 mAh | Kamera: 13 MP | Frontkamera: 8 MP

Skikkelig kamera

Eksemplarisk batteritid

720-skjermen er et tilbakeskritt

Ikke fingeravtrykkleser

Honor 6A har lengre batteritid, mer stabil ytelse og et bedre kamera enn forgjengeren 5C, og prisen holder seg også på et meget lavt nivå.

6A har også Android 7 Nougat og en Qualcomm Snapdragon 430-prosessor som gir deg en stabil brukeropplevelse, og alt det gjør den godt egnet til å bli din neste rimelige telefon.

Les vår utfyllende anmeldelse av: Honor 6A

Today's best Honor 6A deals ? $148.99 Shipping from Free View $179.99 Shipping from Free View

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

7. Sony Xperia L2

En rimelig telefon med stor skjerm

Størrelse: 150 x 78 x 9,8 mm | OS: Android 7 | Skjerm: 5,5 tommer | Oppløsning: 720 x 1280 | Prosessor: MediaTek MT6737T | RAM: 3 GB | Lagring: 32 GB | Batteri: 3300 mAh | Kamera: 13 MP | Frontkamera: 8 MP

Stor skjerm

Tiltalende design

Svak innmat

Dårlig kamera

Dette er foreløpig den eneste Sony-telefonen som har klart å komme seg med på vår liste, og Xperia L2 er en rimelig telefon som fungerer fint uten å imponere spesielt mye. Andre telefoner på denne listen imponerer langt mer, med både fingeravtrykklesere og gode kameraer.

Når det er sagt så er prisen lav, og hvis du virkelig liker designet til Sonys telefoner kan denne totalt sett vise seg å være det beste alternativet for deg. Vi likte spesielt godt at skjermen er på 5,5 tommer (tross oppløsningen på 720p), samt muligheten til å utvide minnet med microSD-kort på opptil 256 gigabyte.

Les vår utfyllende anmeldelse av: Sony Xperia L2

Today's best Sony Xperia L2 deals ? No price information View Similar

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

8. Nokia 5

En budsjettelefon med flott design

Størrelse: 1497 x 72,5 x 8 mm | OS: Android 8 | Skjerm: 5,2 tommer | Oppløsning: 720 x 1280 | Prosessor: Snapdragon 430 | RAM: 3 GB | Lagring: 16 GB | Batteri: 3000 mAh | Kamera: 13 MP | Frontkamera: 8 MP

Overraskende flott metalldesign

Nyeste versjon av ren Android

Bildene kan bli litt mørke

Trege lastetider

Nokia 5 er litt underlig plassert mellom den bedre utstyrte Nokia 6, og den ekstremt billige Nokia 3.

Samtidig er dette den flotteste smarttelefonen i billigsegmentet, med en 5,2 tommer HD-skjerm og fingeravtrykkleser. Det er kanskje ikke den sprekeste telefonen i denne prisklassen, men den har et godt utvalg av funksjoner og et flott utseende.

Les vår utfyllende anmeldelse av: Nokia 5

Today's best Nokia 5 deals ? $9.92 Shipping from Free View $12.38 Free trial View