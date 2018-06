Billige bærbare i 2018: De beste budsjettmaskinene på markedet

Mange tror at det lønner seg å vente på storsalgene om man skal spare penger på å kjøpe laptop. Det er imidlertid slik at man selv ved lanseringstider kan finne skjulte perler, maskiner som nærmest ber om å bli kjøpt, uten at man må slakte sparegrisen. Budsjett-bærbare er alltid tilstedeværende, en faktor man må regne med, hvilket topprodusentene kjenner på kroppen. Budsjett-maskiner er en progressiv kraft i bransjen.



Dette gjelder spesielt Chromebook-maskinene. Inspirert av Googles tanke om fokus på å kjøre applikasjoner gjennom nettleseren, er disse billige og raske nok til å tvinge resten av markedet til å sette listen for budsjettmaskiner høyere. I noen tilfeller kan budsjettvariantene overgå selv toppmodellene. Samtidig er Microsoft på god vei med Windows 10, et etter hvert lettdrevet og sky-basert OS, som snart står ovenfor en stor forandring, når nå Windows 10 S-funksjonaliteten skal integreres inn i Windows 10 Home og Pro.



Litt på siden av disse teknologiske fremskrittene har vi under laget en liste over de beste og billigste bærbare maskinene, i tilfeldig rekkefølge. Vi har testet nær sagt hver eneste billige laptop vi klarte å få fatt i, for å finne ut hvilke modeller som har klart å presse ned prisen uten at det har gått utover kvaliteten. For de av dere som har fått igjen på skatten, og helst vil beholde brorparten, så er dette en artikkel som kan berolige. Disse anbefalingene er basert på erfaring og lang fartstid med de involverte maskinene.

Acer Swift 3

Verdi i en annen størrelsesorden

CPU: Intel Core i3 – i7 | GPU: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4 GB – 8 GB | Skjerm: 14-tommers FHD (1920 x 1080) ComfyView IPS | Lagring: 128 GB – 256 GB SSD

Kraftig, til tross for lav pris

Astronomisk batteritid

Kjedelig utseende

Nedadvente høyttalere

Dette er en av de få budsjettmaskinene som har en prosessor på høyde med den i en MacBook Pro — hvis man går for Intel Core i5-varianten. Ikke bare det, men Acer klarer det til omtrent halve prisen. Det lønner seg imidlertid å ha tunga rett i munnen, siden det finnes såpass mange konfigurasjoner og priser å velge mellom, men heldigvis for deg er modellene som befinner seg omtrent midt på treet mer enn gode nok.

Les hele anmeldelsen: Acer Swift 3

Acer Switch 3

Den uoffisielle oppfølgeren til Surface 3

CPU: Intel Pentium Quad Core N4200 | GPU: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4 GB | Skjerm: 12,2-inch (1920 x 1200) IPS LCD | Lagring: 64GB

Fortreffelig byggkvalitet

Storartet skjerm

Støtten er kinkig i bruk

Ikke kraftig nok til spill

Acer Switch 3 er litt av en bragd. Denne billige laptopen bruker en energigjerrig og forbløffende effektiv Intel Pentium-prosessor, men på tross av dette er det ikke innmaten som fenger mest. Acer Switch 3 innoverer nemlig i hvordan den kan separere skjermen fra tastaturet, men det er bare begynnelsen. Den henter i tillegg et vell av inspirasjon fra Microsoft i utformingen av skallet.

Les hele anmeldelsen: Acer Switch 3

Asus Transformer Mini T102HA

Liten, portabel og fleksibel.

CPU: Intel Atom x5-Z8350 | GPU: Integrated Intel HD Graphics | RAM: 4 GB | Screen: 10,1-tommers HD (1280 x 800) LED touchskjerm | Lagring: 64 GB

Nettbrett og bærbar i ett

Relativt stor harddisk

Nærmest for liten

For de fleste blir antageligvis navnet til denne maskinen kaudervelsk, men det står i stil med hva slags type maskin det er snakk om: funksjon over form. I bytte mot en urovekkende beskjeden sum får du både et fysisk tastatur, samt fingeravtrykkleser (for sikker innlogging). Med på kjøpet får du også ytelse over snittet og et skall i magnesium-legering, som til sammen utgjør en enhet som vil tåle tidens tann.

Les hele anmeldelsen: Asus Transformer Mini T102HA

Samsung Chromebook Pro

Først ute i en ny generasjon Chromebook-maskiner

CPU: 0,99 GHz Intel Core m3-6Y30 | GPU: Intel HD Graphics 515 | RAM: 4 GB | Skjerm: 12,3-tommers, QHD (2400 x 1600) touchskjerm | Lagring: 32 GB eMMC

Lyssterk og livlig skjerm

Støtte for styrepenn på Chrome OS

Lite tastatur

Svake høyttalere

Nå som alle Chromebook-maskiner har støtte for Android-apper gir det all mening i verden å gi ut en Chromebook-maskin med 12,3-tommers QHD touchskjerm, 360-graders-hengsel og støtte for styrepinne. Samsung Chromebook Pro har riktignok et tastatur som med fordel kunne ha vært større, men prøver man styrepinnen, skjønner man raskt at Samsung har truffet blink på første forsøk.

Les hele anmeldelsen: Samsung Chromebook Pro

Dette produktet er for øyeblikket kun tilgjengelig i USA. Lesere fra andre land bør heller ta en titt på alternativer som Asus Chromebook Flip.

Lenovo Yoga Book (Windows 10)

En fremtidens «netbook» – i ultraversjon?

CPU: 1,44 GHz Intel Atom x5-Z8550 | GPU: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4 GB | Skjerm: 10,1-tommers FHD (1920 x 1200 resolution), IPS touchskjerm | Lagring: 64 GB flash-lagring (pluss 128 GB ved bruk av microSD)

Ekstremt tynn og lett

Overraskende presist tastatur

Det skorter voldsomt på ytelsen

Gammeldags microUSB-tilkopling

Lenovo Yoga Book, og særlig Windows 10-utgaven, er en maskin man forventer å finne som rekvisitt i en Black Mirror-episode. Tastaturet fungerer som en Wacom-touchskjerm, og ikke minst, den er billig som få. Man kan selvsagt ikke få i pose og sekk, og det som trekker ned denne gangen er en relativt svak Intel Atom-prosessor. Hvis man ser bort fra ytelsen, er dog resten av Lenovo Yoga Book i en klasse for seg.

Les hele anmeldelsen: Lenovo Yoga Book

Acer Chromebook 14

MacBook Airs antitese

CPU: Intel Celeron N3160 | GPU: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4 GB | Skjerm: 14-tommers FHD (1920 x 1080) skjerm | Lagring: 32 GB SSD

Ypperlig byggkvalitet

Solid tastatur og styreflate

Full HD-skjerm

Videoavspilling i HD fungerer dårlig

Med sine elegante linjer og tynne profil er Acer Chromebook 14 en subtilt prangende maskin. Den har ikke den mest attraktive skjermen, men til å være full HD er den helt akseptabel. I tillegg får man inntrykk av at tastaturet og styreflaten er konstruert under Steve Jobs' gamle parole: «it just works». Batteritiden er bra nok, selv om den ikke helt stemmer overens med Acers påstand om 12 timers vanlig bruk.

Les hele anmeldelsen: Acer Chromebook 14

Dette produktet er for øyeblikket kun tilgjengelig i USA og Storbritannia. Lesere fra andre land bør heller ta en titt på alternativer som Samsung Chromebook Pro.

HP Pavilion 15

Læreverktøyet lever videre

CPU: AMD dobbeltkjerne A9 APU – Intel Core i7 | GPU: AMD Radeon R5 – Nvidia GTX 1050 | RAM: 6 GB – 1 6GB | Skjerm: 15,6-inch HD (1366 x 768) – FHD (1920 x 1080); valgfri touchskjerm | Lagring: 512 GB SSD – 1 TB HDD

Tynnere og lettere

Flust av valgmuligheter

Grunt og knirkete tastatur

For å være helt ærlig, så er dette en bærbar for pengeløse studenter. Så lenge du er klar over hva slags sjikt du befinner deg i når du kjøper en HP Pavillion 15, så kommer du ikke til å bli skuffet. Den har ytelse nok til inneværende semester, og innehar alt essensielt, uten at lommeboka trenger å lide noen nød (før Lånekassen begynner å mase om første innbetaling).

Les vårt førsteinntrykk: HP Pavilion 15

Dell Inspiron 11 3000

Fargerikt kan også være billig

CPU: Intel Celeron N3060 | GPU: Intel HD Graphics | RAM: 2 GB | Skjerm: 11,6-tommers HD (1366 x 768) antirefleks-panel med LED-baklys | Lagring: 32 GB eMMC

Mange farger å velge mellom

802.11ac Wi-Fi

Oppløsningen er knapt HD

Dell Inspiron 11 3000 er maskinen for de som er like interesserte i fargevalg som pris. Noen vil kanskje tenke at en 11,6-tommers skjerm er litt i minste laget, men vi tenker at denne passer perfekt om man har et stramt budsjett og liten plass der man jobber. I tillegg er fargevalgene såpass prangende at ingen kommer til å ta feil av denne på flyplassen.

Lenovo IdeaPad 110s

En enkel og pålitelig bærbar

CPU: Intel Celeron N3160 | GPU: Intel HD Graphics 400 | RAM: 2 GB | Skjerm: 11,6-tommers HD (1366 x 768), antirefleks | Lagring: 32 GB

SD-kortleser

802.11ac Wi-Fi

Oppløsningen er knapt HD

Selv om Lenovo IdeaPad 110 ikke er toppmodellen i serien, har den fortsatt et av de mest gjenkjennelige designene i datamaskinens historie. Selv om skjermen bare er 11,6 tommer stor, med en oppløsning som knapt overgår den til en 15 år gammel TV, så kan man i det minste ta til takke med at den er av typen antirefleks. I tillegg har IdeaPad 110 en rekke tilkoplinger, nok til å tilfredsstille alle og enhver.

HP Stream 14

Stor, fargerik og billig

CPU: Intel Celeron N3060 | GPU: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4 GB | Skjerm: 14-tommers HD (1366 x 768) SVA BrightView WLED-baklys | Lagring: 32 GB eMMC

Større enn de fleste andre budsjettmaskiner

Gratis Dropbox i ett år (25 GB)

Oppløsningen er knapt HD

Med en startpris på noe over 2000 kroner er HP Stream 14 en billig løsning for de som vil ha en standard, men likevel relativt rask, maskin til eksempelvis surfing. Den er billigere enn selv en del Chromebook-maskiner, men har en hakket større skjerm, og et mer fullstendig OS i Windows 10. Andre 15-tommere mangler det estetiske og ergonomiske ved den billigste Windows-laptopen HP har laget til nå.

Acer Aspire E5-575

Særdeles imponerende med tanke på pris

CPU: Intel Core i3-6100U | GPU: Intel HD Graphics 520 | RAM: 4 GB – 32 GB | Skjerm: 15,6-tommers HD (1366 x 768) | Lagring: 1 TB harddisk

Metall-skall

Intel Core-prosessor

Oppløsningen er fortsatt knapt HD

Ikke veldig portabel

Denne lille godbiten fra Acer er virkelig en fest for øynene, i alle fall om man tar i betraktning prisen. Intel U-serie Core i3-prosessorer er sjelden kost i budsjettmaskiner. Enda mer sjeldent er det å se 1 TB lagringsplass og såpass bra design. En kunne tenke seg at slike relativt ekstravagante detaljer resulterte i at man firte på kravene på andre områder, som eksempelvis batteritid, men det er ikke tilfellet. Acer holder lovnaden om at man kan la laderen ligge igjen hjemme – i minst tolv og en halv time.

