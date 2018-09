På jakt etter 4K-TV? Dette er markedets beste TV-er med Ultra HD akkurat nå

Hvis du er ute etter å lese deg opp på de beste 4K-TV-ene man kan få tak i, så har du kommet til rett sted. I denne artikkelen har vi satt sammen en omfattende kjøpeguide som dekker de beste modellene innen 4K-TV-feltet.

For ikke lenge siden var det å kjøpe en 4K-TV basert på OLED en relativt vanskelig avgjørelse – 4K-innhold var vanskelig å få tak i, og det var snakk om at OLED kanskje ikke var fremtidens teknologi likevel.

Nå er det andre tider: 4K er ikke lenger en nisjeteknologi, og representerer nå en fireganger av bildeinformasjon som alle kan gå god for.

Det har aldri vært et bedre tidspunkt å kjøpe en 4K-TV på. Teknologien er bedre enn noensinne, og 4K-innhold begynner å bli normen for strømmetjenester som Netflix og Amazon, samt for fysiske formater som Blu-ray.

Det å lage en god 4K-TV handler dog ikke bare om å dytte flest mulig piksler inn i et skjermpanel – kvaliteten på disse er vel så viktig. I det henseendet finnes det også enda nyere teknologier som skaper entusiasme, HDR (High Dynamic Range) og WCG (Wide Color Gamut), for å nevne to. Dette er innovasjoner som gjør kvaliteten på de nyvunne pikslene bedre.

Vi har vært med siden begynnelsen, og gjennom vår erfaring med hundrevis av TV-er har vi laget en liste over de beste 4K-TV-ene. Vi oppdaterer denne kontinuerlig, slik at de nyeste og beste panelene er å finne rangert. Forandringer på listen skyldes altså bare at nye og bedre paneler har kommet til.

4K og UHD Den korte historien er som følger: «4K» og «UHD» refererer til det samme, hvilket er en oppløsning på 3840 x 2160. Forskjellen ligger i hvilke bransjer som tok begrepene i bruk først, og av hvilke grunner. 4K var opprinnelig et navn på et format for høyoppløselig digital kinofilm. I tilknytningen til digitaliseringen av norske kinoer var det for eksempel mye snakk om 2K versus 4K. Da TV-er etterhvert begynte å komme med en lignende oppløsning (litt lavere i høyden, 4K-navnet kom opprinnelig av at bildet inneholdt over 4000 såkalte linjer), var ikke TV-bransjen klar for å markedsføre sitt eget navn på teknologien, og Ultra High Definition, eller «UHD», TV-bransjens navn på oppløsningen, ble dermed hengende etter. På folkemunne og i markedsføringsøyemed ble altså «4K» nærmest enerådende. Her i Techradar bruker vi først og fremst begrepet «4K», siden dette er mest brukt av folk flest, men om «UHD»-begrepet sniker seg inn, så kan man berolige seg med at man nå vet at begge to betyr det samme: en oppløsning på 3840 x 2160.

Dette trenger du å vite om 4K-TV-er

Ikke bare har 4K-TV-er fire ganger så mange piksler som en ordinær Full HD-TV (1080p), de pleier også å inkludere skjermteknologi som HDR og WCG, hvilket virkelig gjør at pikslene viser seg fra sin aller beste side.

Den andre grunnen til at 4K-TV-er har tatt av er spillkonsoller. Maskiner som PS4 Pro og Xbox One X har trykket 4K til sitt bryst, og det samme har Blu-ray-industrien og mange strømmetjenester. Det later til at omtrent alle er samstemte om 4K om dagen. Det har kommet for å bli.

Hvis alt dette høres rart ut eller er vanskelig å forstå, ikke vær bekymret. Det er derfor vi er her. Vi hjelper deg med å dechiffrere den ville 4K-verdenen. Gi oss noen minutter, og vi hjelper deg med å finne den beste 4K-TV-en på markedet.

Samsung Q9FN 4K TV

1. Samsung Q9FN QLED TV

Den beste 4K-TV-en i 2018, uten tvil

Spektakulær HDR-bildekvalitet

Kraftig og balansert lyd

Bra smartsystem

Knapp innsynsvinkel

Etter en noe skuffende debut i 2017 har Samsungs QLED-teknologi sårt trengt et svar på tiltale i 2018. Det overrasket oss derfor ikke at Samsung satte alle kluter til med den nye Q9FN QLED-serien.

Ikke uventet har Samsungs nåværende flaggskip både bedre lysstyrke og livligere farger enn fjorårets tilsvarende modell. Samsungs 2018-paneler tar i bruk et helt nytt lyssystem for å få bukt med kontrastproblemene fjorårsmodellen slet med: «Full Array Local Dimming» fremfor sidestilte LED-baklys. Dette panelet jobber i tospann sammen med Samsungs QLED Quantum Dot-teknologi, og lager bilder som er av de aller mest lyssterke og fargerike vi har sett fra den sørkoreanske produsenten.

Gjør disse egenskapene Samsung Q9FN til den beste TV-en på markedet? Nei, men gitt at den også har teknologi som HDR10+ og Q HDR EliteMax — hvilket Samsung fremhever som den beste HDR-opplevelsen man kan få via deres produkter, og som finnes utelukkende i Q9FN — så gjenstår det pent liten tvil i våre hoder om hvorvidt dette er den beste TV-en Samsung har laget.

Les hele anmeldelsen: Samsung Q9FN QLED TV (65Q9FN)

Sony XF90 Series 4K TV

2. Sony XF90 Series

Den beste 4K-TV-en i midtsjiktet

Håndterer bevegelse på en veldig bra måte

Flott kontrast

HDR er ikke av den lyseste sorten

Fjernkontrollen føles noe billig

Kort og godt er KDL-65XF9005 en fantastisk 4K-TV i midtsjiktet. Alle forbedringene Sony har implementert siden fjorårets allerede framifrå XE90-serie har vært suksesser – bedre prosessering, mer lysstyrke, flere dimmesoner, bedre ytelse ved bevegelse. Alt dette har resultert i en bildekvalitet som parkerer ytelsen til flere dyrere TV-er.

Android-TV-systemet og noen småproblemer med lyslekkasje gjør at modellen ikke når helt opp, men det er vanskelig å se for seg andre kommende 65-tommers 4K-rivaler som klarer å klå KDL-65XF9005.

Les hele anmeldelsen: Sony BRAVIA KDL-55XF9005

Panasonic FZ952/FZ950 4K TV

3. Panasonic FZ950E OLED (2018)

Den beste OLED-TV-en med 4K

Ekstrem kontrast-ytelse

Framifrå nøyaktighet i farger

Ingen støtte for Dolby Vision

Tidvis vertikal «banding»

Det er én god grunn til at Hollywood-klippere mastrer på OLED-TV-er – de er simpelthen overlegne alt annet på markedet.

Mens LG og Sony åpenbart har sine meritter innenfor dette området (førstnevnte er den største produsenten av OLED-paneler i verden, tross alt), så er heller ikke Panasonic noen sinke. Alt man trenger å gjøre for å skjønne tegningen er å ta en titt på Panasonic FZ950 (FZ952), den seneste 4K-referanseskjermen med OLED-teknologi fra Panasonic.

FZ950 (FZ952) er en lekker OLED som setter ytelse i førersetet. Behandlingen av farger er førsteklasses, og HDR-delen matcher hvilken som helst av rivalenes. Faktisk er nok dette den beste bildekvaliteten vi har sett på en 4K-TV med OLED-teknologi til dags dato.

FZ950 (FZ952) er ikke en komplett pakke. Støtte for Dolby Vision og Atmos mangler, men modellen vinner mer enn den taper. Vi mistenker at du vil sette pris på det sofistikerte basale i denne smarte plattformen, kvaliteten i spillmodusen (med lav responstid), og den rene skjære musikaliteten i Technics-lydplanken.

Les hele anmeldelsen: Panasonic FZ952/FZ902 OLED

Sony BRAVIA A1 4K TV

4. Sony BRAVIA A1

Den beste 4K-TV-en for de med stort budsjett

65-tommer: Sony Bravia KD-65A1

Nydelig bildekvalitet

Innovativ og fortreffelig lyd

Ikke veldig lyssterk

Android TV er knotete

55A1 og A1-OLED-serien har truffet en nerve blant TV-fanatikerne. Picture only-designet klarer å fremstå som både subtilt og dramatisk på samme tid. Sony A1E kan også skilte med kraftig og effektiv lydytelse.

Den virkelige stjernen er likevel A1s detaljerte, kontrastfylte og fargerike bilder. Disse viser hva vi lenge har mistenkt: Det at flere merkevarer tyr til OLED-teknologi er utelukkende positivt.

Les hele anmeldelsen: Sony A1 OLED

LG C8 OLED 4K TV

5. LG C8 OLED

Den beste OLED-TV-en med 4K for de med smalt budsjett

Framifrå bildekvalitet

Omfattende egenskaper

Veldig effektiv smartplattform

Begrenset lysstyrke for HDR

Dyrere enn i fjor

Vi har i lengre tider elsket LGs B-serie (4K-TV-er basert på OLED), der fjorårets B7 OLED var toppen av kransekaken innen rimelig OLED-teknologi. I år har LG utsatt B-serien og istedenfor gjort C-serien til fortroppen.

Vi er litt skuffet over prishoppet fra fjorårets B7 til årets C8, men det er vanskelig å påstå at det ikke har sine årsaker: LGs C8 bygger på suksessen til fjorårets modeller, og resultatet er en TV som kan levere urovekkende bra HD- og SD-bilder, og like imponerende 4K-bilder. Den er ikke like lyssterk som en LCD-TV, men de dype sortfargene utgjør en stor forskjell i det dynamiske omfanget i bildet. Den klarer også å produsere levende og nydelige farger, for ikke å nevne en makeløs mengde detaljrikdom om man fôrer den med 4K-innhold.

WebOS-smartplattformen er fortsatt den beste i sitt slag, og valget man har av strømmetjenester er også i toppsjiktet. Legger man til i regningen at designet er nydelig, og et drøss med nyttige egenskaper, får man en de mest komplette TV-ene vi noensinne har testet.

Les hele anmeldelsen: LG C8 OLED (OLED55C8, OLED65C8)

Philips 55POS9002 4K TV

6. Philips 55POS9002

4K-TV-en med best design, og som får plass på et hvilket som helst rom

Ambilight fungere som en drøm

Utmerket allsidig bildekvalitet

Attraktivt design

Android TV kan irritere

Relativt veik lyd

4K-TV-er til rundt 20 000,- finnes det mange av etter hvert, men Philips’ OLED gjør nok interessant til at den skiller seg ut fra mengden. Ambilight-systemet er artig og appellerende siden det er unikt, mens den nye P5-bildeprosessoren gjør at Philips’ bildekvalitet har tatt en interessant og velkommen ny retning ved å gjøre om litt av selskapets sedvanlige dynamikk til en nydelig og engasjerende naturalisme. Mange AV-entusiaster vil antageligvis ha problemer med å klare å motstå dette.

Den gjør en sterk jobb over hele fjøla. Den har bra bildeytelse og lager de bra bildene på en måte som er unik nok til at den står som et genuint alternativ til OLED-konkurrenter med lignende pris.

Les hele anmeldelsen: Philips POS9002

Panasonic FZ802/FZ800 OLED 4K TV

7. Panasonic FZ802/FZ800 OLED TV

Panasonics OLED med 4K leverer bildene regissøren ville ha

Super bildekvalitet

Imponerende HDR-ytelse

Enkel men effektiv smartplattform

Verken Dolby Vision eller Dolby Atmos

FZ802 gjør akkurat det den er laget for å gjøre: leverer eksepsjonelt nøyaktige bilder til en konkurransedyktig pris. Panasonic-panelet er billigere enn hovedkonkurrentene, men innehar fortsatt god byggkvalitet, og har en smartplattform som er enkel, men høyst effektiv. 4K-TV-en produserer også noen av de beste SDR- og HDR-bildene vi har sett fra en OLED-TV, takket være særs sofistikert bildeprosessering.

Man får ikke den komplette pakka med FZ802, her mangler man støtte for Dolby Vision og Dolby Atmos, som man for eksempel finner på LGs OLED-TV-er, men man får faktisk HDR10+. Lydkvaliteten er relativt god med tanke på hvor lite chassiet er, men om dette er en viktig faktor for deg, så er det nok mulig at du burde se på Panasonic FZ952 med lydplanke finjustert av Technics.

Les hele anmeldelsen: Panasonic FZ802/FZ800 OLED TV

Samsung Q7FN QLED 4K TV

8. Samsung Q7FN QLED TV

Den beste 4K-TV-en for veldig lyse rom

Forbløffende nøyaktighet i fargene

Fungerer veldig bra om man ser TV på dagen

VA panel med kantbaklys

Begrenset innsynsvinkel

Samsungs Q7FN er ikke kremen av kremen når det gjelder QLED-teknologi – den bragden står Q9FN for – men førstnevnte er et bra kompromiss mellom pris og ytelse. Den har en lyssterk skjerm, tre typer HDR, og ekstremt nøyaktige farger – alt dette til under 20 000,-.

Ambient-modusen legger til en design-estetikk som garantert kommer til å blidgjøre selv de mest kritiske øyne, og spillmodusen, med sin mangel på forsinkelser, gjør at TV-en tar seg godt ut i selskap med for eksempel Xbox One X og PS4 Pro. HDR+-modusen klarer å piffe opp HD- og SDR-innhold, og 4K-materiale ser selvsagt ekstremt bra ut. Q7FN er ikke ledestjernen i QLED-serien, men er likevel et flott lysglimt om man leter mer midt på treet.

Les hele anmeldelsen: Samsung Q7FN QLED TV

