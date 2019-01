De bedste tablets i 2019: Her er topscorerne

Vores liste over bedste tablets i 2019 domineres af Apple, Samsung, Microsoft, Asus og Huawei, som alle tilbyder store skærme i små pakker og 2-i-1 alsidighed.

Dagens bedste tablets tager afsæt i, at de bruges som en slags deltids-laptops for mange mennesker, og det betyder, at de som minimum skal tilbyde et fint tastatur og desktop-lignende softwarefunktioner. De skal være nemme at have med rundt, men også være kraftige nok til dit workflow.

Du vil finde Apples iPad Pro med iOS 12 i spidsen, takket være dens stærke app-økosystem, men der er også nogle Android-tablets, der skiller sig ud. Den bedste Windows-tablet viser sig også på vores top 10 liste.

Vi rangerer tablets ud fra flere faktorer, herunder ydeevne, batterilevetid og skærmkvalitet, og prisen spiller en vigtig rolle i den endelige dom.

Bemærk: nogle nye tablets tilbyder ikke nødvendigvis større værdi, selvom de er en smule bedre (se Samsung Galaxy Tab S4 vs Tab S3 som et godt eksempel).

Her er de bedste tablets, du kan købe, selv om tingene kan ændre sig til enhver tid, som det var tilfældet med lanceringen af iPad Pro 2018 forrige år.

Hvis ikke du finder den rette tablet her, så prøv at tjekke vores tablet-anmeldelse, her finde du store anmeldelser af masser af tablets.

1. iPad Pro 11 (2018)

Den bedste tablet netop nu

Vægt: 468 g | Dimensioner: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm | OS: iOS 12 | Skærmstørrelse: 11" | CPU: A12X Bionic | Lagringsplads: 64 GB/256 GB/512 GB/1 TB | microSD slot: Nej | Batteri: 7812 mAh | Bagkamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP

Endelig med holder til Apple Pencil

Sindssygt kraftig af en tablet at være

Softwaren begrænser laptop-oplevelsen

Pen og tastatur er dyrt ekstratilbehør

Der er utrolig megen kraft i denne iPad, og hvis du kan bruge den i den ånd, som den er skabt i, så vil du uden tvivl få stor fornøjelse af din nye tablet.

Men du bruger en masse penge for at få denne kraft, så med mindre dit job kræver, at du har en enhed, der giver kraft og masser af ydelse på farten (eller du overvejer, at kaste dig ud i en eller anden kreativ karriere eller seriøs hobby), så vil du spilde dine penge på denne nye tablet.

Og hvis du er ude efter en ægte laptop-oplevelse, så vil iPad Pro 11 ikke være svaret; det vil være en sekundær enhed i det samlede arsenal. Vi ville også ønske, at nogle af de tilgængelige apps var bedre optimeret inden lanceringen, da det formindsker den overordnede kvalitet af iPad’en, hvis man ikke er i stand til at udnytte dens fulde potentiale.

Der er en løsning til stort set hvad som helst, hvis man kigger godt nok efter i App Store, og iPad Pro kan gøre 90% af opgaverne godt, men det er de sidste 10%, som du ville ønske, du havde en traditionel computer til – og hvis du er en professionel, vil du afgjort også skulle have en større maskine.

Læs hele anmeldelsen: iPad Pro 11 (2018)

2. Ny iPad (2018)

Bedste mulighed, hvis du søger en basic-model.

Vægt: 469 g | Dimensioner: 240 x 169,5 x 7,5 mm | OS: iOS 11 | Skærmstørrelse: 9,7 tommer | Opløsning: 1536 x 2048 | CPU: A10 Fusion | RAM: 2GB | Lagringsplads: 32GB / 128GB | microSD slot: Nej | Batteri: TBC | Bagkamera: 8MP | Front kamera: 1.2MP

God skærmkvalitet

Kraftfuld til prisen

Apple Pencil koster ekstra

Ingen 256 GB-mulighed

For de fleste med et normalt budget er dette den bedste tablet, du kan købe lige nu - den nye iPad (2018). I lighed med 2017-udgaven får du okay "indmad", en skarp 9,7-tommers skærm og en lavere pris end på iPad Pro-modellerne.

Den byder på A10 Fusion-chipsæt, som ikke vil blæse iPad Pro-modellerne omkuld, men den kommer med Apple Pencil-understøttelse, hvilket bringer den tættere på high-end-produkterne i iPad-serien.

Du har valget mellem 32GB og 128GB lagerplads, men der er ingen 256GB-mulighed, hvilket er værd at huske på, hvis du ønsker at pakke denne tablet med media eller ønsker at spille, mens du er på farten.

Den nye iPad er tilført nyttige funktioner, og selv om den ikke byder på iPad Pro's top-end-funktioner, er prisen på et niveau, der betyder, at mange mennesker, der bare vil surfe på internettet og se film, vil være fuldt tilfredse med denne model.

Læs hele anmeldelsen (på engelsk): Ny iPad (2018)

3. iPad Pro 12.9 (2017)

Apples tablet i superstørrelse er klar til multitasking

Vægt: 713 g | Dimensioner: 305,7 x 220,6 x 6,9 mm | OS: iOS 11 | Skærmstørrelse: 12,9" | Opløsning: 2048 x 2732 | CPU: Dual-core 2.26 GHz | RAM: 4 GB | Lagringsplads: 32 GB/128 GB | Batteri: 10,307 mAh | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP

Udvidet skærmstørrelse

Masser af kræfter

Gode højttalere

Dyr

Tungere end de fleste tablets

Alene på grund af størrelsen og prisen er Apples iPad Pro 12.9 ikke for alle og enhver. Men for det publikum, der kan lide den – og som har råd til den – findes der ikke en bedre tablet, og man vil hurtigt finde ud af, at den er uundværlig.

Dette er den største model og repræsenterer alt det bedste, når det gælder iPad's. Den er hurtigt, kraftfuldt og visuel takket være dens ProMotion-skærm med masser af feedback. Det gør den ideel til multitasking og Apple Pencil.

Men selvfølgelig koster Apple Pencil, Smart Keyboard Cover og den nye 512GB-størrelse meget mere end de fleste mennesker ønsker at betale.

Den har også de samme specifikationer som 10,5-tommers version. Dette gør iPad Pro 12.9 ideel til medie-fagfolk, der ønsker at være produktive og kreative på det kæmpemæssige iPad display.

Læs hele anmeldelsen (på engelsk): iPad Pro 12.9 (2017)

4. Samsung Galaxy Tab S4

En lovende 2-in-1-model, men den er ikke perfekt - endnu.

Vægt: 482 g | Dimensioner: 249,3 x 164,3 x 7,1 mm | OS: Android 8.1 | Skærmstørrelse: 10,5 tommer | Opløsning: 1600 x 2560 | CPU: Snapdragon 835 | RAM: 4GB | Lagringsplads: 64 GB / 256 GB | microSD slot: Ja | Batteri: 7.300mAh | Bagkamera: 13MP | Frontkamera: 8MP

Leveres med S Pen Stylus

Stor 10,5 tommer skærmen er fantastisk

Desktop DeX-grænsefladen bør udvikles

Tastaturdesign er ikke intuitivt

Samsung Galaxy Tab S4 er en opgradering af Galaxy Tab S3 med en udvidet 10,5-tommer skærm og længere batterilevetid, men den kommer til en højere pris og med et løfte om at hæve niveauet.

Vi kan virkelig godt lide ideen bag Samsung Dex - desktop-grænsefladen - men den er ikke "touch-venlig" og en tvivlsom valgfri tastaturboks forhindrer det i at være et reelt desktop-alternativ.

Hvis du leder efter en premium Android-tablet er Galaxy Tab S4 en mulighed, men den lover mere end den kan holde og levere ikke varen. Imidlertid kan dette ændres, hvis Samsung kommer med softwareopdateringer for at forbedre DeX-oplevelsen.

Læs hele anmeldelsen (på engelsk): Samsung Galaxy Tab S4

5. iPad mini 4

Den bedste mini-tablet.

Vægt: 299 g | Dimensioner: 203,2 x 134,8 x 6,1 mm | OS: iOS 11 | Skærmstørrelse: 7,9" | Opløsning: 1536 x 2048 | CPU: Dual-core 1.5 GHz | RAM: 2 GB | Lagringsplads: 128 GB | Batteri: 5124 mAh | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP

Glimrende skærm

Lækkert design

Intet 3D-touch

Ældre chipset

Ingen Pro-udgave

Den bedste 7-tommer tablet på markedet lige nu er uden sammenligning Apples iPad mini 4. Hvis du er vild med Apples iPad Air 2 og iPad Pro, men synes, at de er lidt for store – eller for dyre – så får du det bedste af to verdener med denne lille tablet. Den er ikke bare er lækker, men også nem at have med i tasken eller den rummelige lomme.

Den mangler ganske vist både mulighed for at tilslutte et keyboard samt at understøtte et pegeredskab, men skærmen har fået en fin opdatering, og der er kræfter nok til almindeligt dagligt brug.

Læs hele anmeldelsen (på engelsk): iPad mini 4

6. iPad Pro 10.5

Apples forrige flagskib er stadig god

Vægt: 469 g | Dimensioner: 250,6 x 174,1 x 6,1 mm | OS: iOS 11 | Skærmstørrelse: 10,5" | CPU: A10X | RAM: 4 GB | Lagringsplads: 32 GB/256 GB/512 GB | microSD slot: Nej | Batteri: TBC | Bagkamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP

Gode højttalere

512 GB udgave

Skærm giver ekstra omkostninger

iOS stadig ikke en god erstatning for en bærbar

IPad Pro 10,5-tommer er bedst til alle, der ønsker en seriøs tabletopgradering, selv om den billigere iPad 9.7 fortsat er god nok til de fleste. Hvis man kan se bort fra prisen, eller bare er interesseret i en tablet, der kan håndtere en hvilken som helst app samtidigt med, at man bruger den dedikerede Apple Pencil og det lækre Smart Keyboard, så er det denne version, man bør kigge efter.

Den nye ProMotion-skærm gør dagligt brug til en helt ny oplevelse, og den tyndere kant betyder, at man får en større skærm end sidste års 9.7 tommer udgave.

iPad Pro 10.5 er – som navnet antyder – for den professionelle bruger, men det er også en iPad, som alle Apple-elskere vil nyde at bruge.

Læs hele anmeldelsen: iPad Pro 10.5

7. Microsoft Surface Pro

Bedste bud på en Windows-tablet, der kan erstatte den bærbare.

Vægt: 768 g/770 g/784 g | Dimensioner: 292 mm x 201 mm x 8,5 mm | OS: Windows 10 Pro | Skærmstørrelse: 12,3" | Opløsning: 2,736 x 1,824 | CPU: Intel Core m3, i5 or i7 | RAM: 4 GB/8 GB/16 GB | Lagringsplads: 128 GB, 256 GB, 512 GB eller 1 TB | Batteri: op til 13,5 timer video-afspilning | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 5 MP

Forbedret Surface Pen

Indbygget fod

Bedre batteri

Ingen Surface Pen med i pakken

Ikke så kraftfuld som rivalerne før Core i7-udgaven

Det er stadig oppe til debat, hvorvidt en tablet kan erstatte en bærbar eller desktop computer, men det bedste bud på en tablet, der kan klare opgaven, er Microsoft Surface Pro.

Det er lidt overraskende, at Microsoft ikke har kaldt denne tablet for Surface 5, da der er tale om en kraftig opgradering af Surface 4. Til gengæld ligger den i den lidt dyre ende af prisskalaen.

Surface Pro har kræfter nok til at køre en fuld version af Windows 10. Som forgængerne har den integreret fod og mulighed for at tilslutte ekstra keyboard.

Modellen egner sig glimrende til både kreative professionelle og studerende.

Læs hele anmeldelsen: Microsoft Surface Pro

8. Samsung Galaxy Tab S3

En top-Android model - nu til en lavere pris.

Vægt: 429 g | Dimensioner: 237,3 x 169 x 6 mm | OS: Android 7 | Skærmstørrelse: 9,7" | Opløsning: 1536 x 2048 | CPU: Snapdragon 820 | RAM: 4 GB | Lagringsplads: 32 GB | Batteri: 6,000 mAh | Bagkamera: 13 MP | Frontkamera: 5 MP

Keyboard koster ekstra

For dyr

Kan stadig ikke erstatte din bærbare

Samsung Galaxy Tab S3 er blevet "erstattet" af Galaxy Tab S4, men med sin lavere pris og en mere stabil og enkel tilgang er denne model stadig med i toppen af vores liste.

Den har masser af kræfter og en glimrende skærm, og så kommer den med en S-Pen samt mulighed for keyboard.

HDR-skærmen er ganske brugbar, da der efterhånden er en del steder, der udnytter den nye teknologi, som giver flere detaljer og bedre farvedybde. Det kan eksempelvis konstateres ved et besøg på Netflix.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Galaxy Tab S3

9. Asus ZenPad 3S 10

En billigere Android-tablet, der er værd at over veje

Dimensioner: 240,5 x 163,7 x 7,2 mm | OS: Android 7 Nougat | Skærmstørrelse: 9,7" | Opløsning: 1536 x 2048 | CPU: Mediatek MT8176 | RAM: 4 GB | Lagringsplads: 32 GB/64 GB | Batteri: Op til 10 timer | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 5 MP

Kraftfuld, hi-res opløsning

Hurtige svartider

Medium batterilevetid

Ikke den bedste kvalitet

Med det iPad-lignende design af den nye Asus ZenPad har man valgt at konkurrere direkte med Apples tablets – blot med et andet styresystem.

Skærmen er skarp og lys, og den har rimelige kræfter. Det er værd at bemærke, at den kører Android Nougat software, og Asus har endnu ikke fortalt os, om eller hvornår den får den nyeste Android Oreo-opgradering.

Batteriets levetid og kvalitet lever ikke helt op til Apples standarder, men igen: så er prisen heller ikke lige så høj. Det er en god mulighed, hvis du vil have en større skærm for mindre.

Læs hele anmeldelsen (på engelsk): Asus ZenPad 3S 10

10. iPad (2017)

Endnu en strålende basic-iPad.

Vægt: 469 g | Dimensioner: 240 x 169,5 x 7,5 mm | OS: iOS 11 | Skærmstørrelse: 9,7-tommer | Opløsning: 1536 x 2048 pixel | CPU: A9 | RAM: 2 GB | Lagringsplads: 32 GB/128 GB | microSD slot: Nej | Batteri: cirka 8,800 mAh | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP

Lækker 9.7-tommer skærm

Billigere end forgængeren

Tykkere end Air 2

Ingen mulighed for 256 GB

Denne er nu blevet "erstattet" af iPad 2018, men 2017-udgaven er stadig et godt køb, og hvis du ikke vil bruge ekstra penge, er den fortsat et godt valg. Du kan ikke bruge en Apple Pencil, men den kommer med en skarp 9,7-tommers skærm og kraftig A9-power. Du kan ikke købe den direkte fra Apple længere, men forhandlere har den til salg mange steder. Der er ingen 16GB-model, men de 32GB-kapaciteten er ganske fornuftigt, og hvis du har brug for mere plads, kan du altid vælge 128GB-varianten.

Læs hele anmeldelsen: iPad (2017)

Tablet apps

Ligesom det er tilfældet med de bedste smartphones, spiller apps en stor rolle på tablets. Når du har valgt, hvilken af disse tablets, der passer dig, så tjek vores top app-lister, så du kan spille, opdatere Facebook og læse de seneste nyheder - på en større skærm: