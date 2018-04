De bedste trådløse routere 2018: de bedste routere til dit hjemmenetværk

Når du adskillige gange har siddet og kigget på spændende YouTube-video og konstant bliver afbrudt af et irriterende og roterende buffer-ikon, så ved du, at det er på tide at skifte din router ud. Med de hastigheder, de fleste har på nettet i dag, er det simpelthen ikke nødvendigt at vente.

Uheldigvis er det første, som de fleste brugere foretager sig, når de oplever internetproblemer i hjemmenetværket, at lede efter en bedre udbyder med større up- og downloadhastigheder. Men uanset hvor god din internetforbindelse er, så bliver dit trådløse netværk aldrig bedre, end din router tillader. Hertil kommer, at der i år 2018 er et hav af gadgets og dimser, der alle kræver adgang til dit netværk, så det bedste du kan gøre, er at gå på jagt efter den bedste router på markedet. Og her er TechRadar heldigvis klar til at hjælpe dig.

En af de første ting du opdager, når du kaster dig ud i jagten på en router er, at der findes et hav af udgaver fra et bredt udvalg af producenter - og det kan være svært at overskue. Her på TechRadar har vi derfor stukket hovederne sammen og lavet en liste over de bedste routere, der findes lige nu - og som vi har fået mulighed for at teste. Derfor kan du være sikker på, at du ved at læse nedenstående godt igennem er hjulpet i den helt rigtige retning. Og måske har du endda fundet lige netop den, der passer til dit behov.

Visse links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

1. Google Wifi

Fremtidens trådløse netværk er nu til at betale

Hastighed: 802.11ac 5GHz down: 101.41 Mbps, 2.4GHz down: 47.53 Mbps | Forbindelser: 2 x Gigabit Ethernet ports per Wifi point (1 WAN og 1 LAN port hver) | Features: AC1200 2 x 2 Wave 2 Wi-Fi, TX beamforming, Bluetooth Smart ready

Super enkelt setup

Meget for pengene

Begrænset hardwarekontrol

Strømforbruget

Med Google Wifi kan du endelig sige farvel til de dage, hvor den eneste made at få det trådløse net til at dække hele huset, var at plaster det til med extendere. Det står efterhånden klart, at såkaldte mesh-systemer som Google Wifi og andre er vejen frem. Præmissen er enkel: Du køber et antal enheder og placerer dem rundt omkring i huset. Herefter laver du en QR-skanning af koden - og vupti, så kører netværket.

Læs hele anmeldelsen: Google Wifi

2. Asus RT-AC86U

Farverig og kraftfuld

Hastighed: : 802.11ac 1734 Mbps down | Forbindelser: : 5 x Gigabit LAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | Features: : MU-MIMO, Traffic Analyzer, Adaptive QoS WTFast Gamers Private Network

Omfattende firmware

Hurtig og god dækning

Kompleks firmware

Diskutabelt udseende

Alle, der kender Asus, og ikke mindst deres gamer-orienterede produkter, ved hvad det er, man har med at gøre - i hvert fald, når det handler om designet. Asus RT-AC86U er helt klart til at genkende, når man ser den, og den er ikke lige til at gemme af vejen. Men under det højtråbende design gemmer sig hardware, der prismæssigt sagtens kan konkurrere. Hvis du er på udkig efter en hurtig router til en rimelig pris, så går du ikke helt galt i byen med denne Asus-model.

Læs hele anmeldelsen: Asus RT-AC86U

3. Netgear Orbi

Fremragende ydelse

Hastighed: 802.11ac 5GHz down: 90.14 Mbps, 2.4GHz down: 93.69 Mbps | Forbindelser: 4 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet ports (1 WAN + 3 LAN Router, 4 LAN Satellit), 1 x USB 2.0 port | Features: 4GB flash memory, 512MB RAM, AC3000, MU-MIMO ready

Glimrende dækning

Nem opsætning

Temmelig dyr

Få Wi-Fi settings

I modsætning til Google Wifi, så kommer mesh-systemet Netgear Orbi kun med to enheder i stedet for tre; en router og en satellit-enhed. Den er noget dyrere, men hvis man lige ser bort fra det, så er det ikke en urimelig pris. Den er uhyre enkel at sætte op: Det eneste, man stort set skal gøre, er at tilslutte routeren til modem og el. Når man så lægger en fremragende ydelse oveni, så er det ikke svært at forstå, hvorfor vi er så begejstrede for dette produkt.

Læs hele anmeldelsen: Netgear Orbi

4. Linksys WRT32X Gaming Router

Gaming-router med gaming-ydelse

Hastighed: : AC3200 | Forbindelser: : 1 x Gigabit WAN, 4 x Gigabit LAN, 1 x USB 3.0, 1 x eSATA/USB 2.0 | Features: : Killer Prioritization Engine, Customized Firmware, 1.8GHZ Dual-Core CPU, MU-MIMO

Glimrende Wi-Fi hastighed

Nem firmware

Meget dyr

På overfladen ser Linksys WRT32X ikke meget anderledes ud end deres storsælger WRT3200. Og det er der en god grund til. Man har taget alle de gode komponenter fra en succes og tilføjet en gang firmware, der er ekstremt nem at konfigurere, til en gamer-orienteret router med et attraktivt visuelt design. Man betaler prisen for denne opgradering, men hvis du leder efter en stabil ping-ydelse, som er nødvendig for online gaming, så er Linksys WRT32X skræddersyet til formålet og en af de bedste af slagsen.

Læs hele anmeldelsen: Linksys WRT32X Gaming Router

5. Billion BiPac 8900AX-2400

Højtravende router med modem-funktion

Hastighed: 802.11ac: 2,400Mbps 802.11n: 2,400Mbps | Forbindelser: 1 x DSL port, 4 x 1000Mbps Gigabit Ethernet porte, 1 x EWAN Ethernet port, 1 x USB 2.0 | Features: Integreret ADSL2+ modem, 1 x 2.4GHz; 1 x 5Ghz bånd, LED status lys, reset knap, power knap

God performance

ADSL2+ modem inkluderet

Besværligt interface

Kun USB 2.0

Billion er på banen igen, og denne gang er det med deres hurtigste router nogensinde. Med en ydelse på 2,400Mbps på både 2.4GHz og 5GHz frekvensen er BiPac 8900AX-2400 ikke helt på højde med de normale forventninger, men den er ganske kapabel. Sammen med et lidt umoderne interface kommer BiPac 8900AX-2400 med en række porte, der hen ad vejen kan bruges til yderligere plads, og ydermere har den indbygget ADSL2+ modem-funktion.

Læs hele anmeldelsen: Billion BiPac 8900AX-2400

6. Starry Station

Wifi på den nemme - og attraktive - måde

Hastighed: 802.11ac: 1,300Mbps 802.11n: 450Mbps | Forbindelser: 2 x Gigabit LAN porte | Features: Dual-band Wi-Fi, 3.8-inch LCD touchscreen, Indbygget højttaler/mikrofon

Elegant og enkelt interface

Kontrol og info på touchscreen

Få porte

Støjer

For de brugere, som lider under routere, der er tvangsleveret af diverse internetudbydere, er Starry Station et nemt alternativ. Ikke bare er routeren hurtig med hastigheder, der sagtens kan konkurrere med internet-leverandørernes standard-routere, men den er også tilpas smuk til, at det ikke er nødvendigt at pakke den væk i et hjørne, hvor signalet typisk bliver forringet af diverse forhindringer. Hertil kommer, at den ikke er udstyret med numeriske gateways, som ingen gider memorere.

Læs hele anmeldelsen: Starry Station

Dette produkt er p.t. kun tilgængeligt i USA. Et alternativ kunne være Linksys Velop .

7. Synology RT2600ac

NAS eller router – hvorfor ikke begge?

Hastighed: 802.11ac: 1,733Mbps 802.11n: 800Mbps | Forbindelser: 4 x Gigabit WAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x SD kortlæser | Features: 512MB RAM, 1.7GHz dual-core ARM Qualcomm IPQ8065 processor, MU-MIMO, beam-forming, 4GB flashdisk

Nemt web interface

Netværksdisk

Dyrere end andre AC2600 routere

Ikke den hurtigste 802.11ac router

Det er ikke hver dag, at man støder på en router, der også kan fungere som en NAS (netværksharddisk), hvor man kan opbevare alle mulige filer på et online netværk. Synology RT2600ac kombinerer det bedste af to verdener, og den går endda så langt, at den også leverer tredjeparts-software som VPN og DNLA-medieserver. Den understøtter sågar Apple Time Machine til Mac-backup.

Læs hele anmeldelsen: Synology RT2600ac

8. Linksys WRT 3200 ACM

På den gode, gamle måde (og open-source)

Hastighed: 802.11ac: 3x 867 Mbps, 802.11n: 600 Mbps | Forbindelser: 4x Gigabit Ethernet, 1x USB 3.0, 1 x ESATA/USB 2.0 | Features: Tri-Stream 160, 1.8GHz dual core CPU, 512MB RAM, 256MB flash memory

Open source firmware

Glimrende features

Nogle gange huller i dækningen

Passer bedre til kontor end hjem

Som en gammeldags modpart til de moderne mesh-systemer finder vi Linksys WRT 3200 ACM, der heller ikke er særlig køn. Kan man se bort fra udseendet, får man en alsidig router, som mange traditionelle PC-brugere foretrækker. Du får fuld kontrol over alle netværksforbindelserne, så du nemt kan slå gæste-forbindelse til og fra - eller prioritere diverse medieenheder.

Læs hele anmeldelsen: Linksys WRT 3200 ACM

Dette produkt er p.t. kun tilgængeligt i USA. Et alternativ kunne være Synology RT2600ac .

9. Zyxel Armor Z2 AC2600

Solid debut inden for gaming-routere

Hastighed: 802.11ac: 2,167Mbps, 802.11n: 800Mbps | Forbindelser: 4 x Gigabit Ethernet, 1 x WAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | Features: MU-MIMO support, StreamBoost, dual-core 1.7GHz processor, 512GB RAM, Zyxel One Touch app-baseret setup

Gode MU-MIMO hastigheder

Glimrende analyse-software

Kun få bruger quad-stream 802.11ac

Gennemsnitlige USB port-hastigheder

Da Zyxel mest er kendt for deres NAS-diske, extendere og adaptere, er det egentlig fantastisk, at producenten nu har lavet en dual-band gaming-router. Selv om den ikke er lige så ekstravagant designet som Asus RT-5300 eller Armor Z2 AC2600, så er der tale om en ganske solid debut inden for gaming-routere. Den kommer med såkaldt Dynamic QoS, som nogle også kalder StreamBoost, der bruges til de mere krævende hardware-forbindelser, en konfigurations-app med navnet Zyxel One Touch og MU-MIMO support, og med disse elementer ombord er det lige før, at prisen bliver retfærdiggjort.

Læs hele anmeldelsen: Zyxel Armor Z2 AC2600

10. Linksys Velop

Hurtig og nem opsætning til en højere pris

Hastighed: 117.46 Mbps single enhed, kort rækkevidde; 74 Mbps to enheder, udvidet rækkevidde | Forbindelser: 2 x Gigabit Ethernet per enhed(1 WAN og 1 LAN hver) | Features: App-baseret setup; dual-stream (2x2), 802.11ac ; 716MHz quad-core ARM Cortex A7 processor, beamforming

Lækkert design

Nem opsætning

For dyr

Ydelse afhænger for meget af placering

Ligesom Google Wifi og Netgear Orbi, så kæmper Linksys for at gøre opsætningen af det trådløse netværk så enkelt som muligt. Linksys Velop koster en smule mere end de to andre mesh-systemer, men den er nem at konfigurere på et par minutter - takket være en app, som man kan downloade fra App Store eller Google Play. Som mesh-system er diverse extendere skåret ud af den trådløse ligning til fordel for en problemfri trådløs dækning, der hele tiden skifter forbindelse i takt med, at man bevæger sig gennem huset.

Læs hele anmeldelsen: Linksys Velop

Joe Osborne og Gabe Carey har også bidraget til denne artikel.