De bedste processorer i 2018: top CPU'er til din PC

Tilbage i 2017, da Intels Coffee Lake og AMDs Ryzen CPU så dagens lys, sluttede den lange tørkeperiode i CPU-verdenen. Nu er kampen mellem de to mangeårige rivaler for alvor blusset op igen, og Intel og AMD kæmper for livet om at vinde netop din gunst. Og heldigvis for det. Ud af denne kamp kommer nemlig de hurtigste og bedste processorer, der nogensinde har mødt et motherboard. Der har aldrig været et bedre tidspunkt til at opgradere hjertet i computeren.

I skrivende stund er AMD i fuld gang med at forberede markedet på deres 2. generation Ryzen CPU, og Intel lancerer processorer, der kommer med Radeon RX Vega grafik, så det er et spændende tidspunkt at kigge efter ny processor. Man skal dog huske på, at CPU-markedet er temmelig svært at overskue, hvilket kan gøre det besværligt at finde den helt rigtige processor. Heldigvis har vi her på TechRadar holdt øje med markedet i lang tid, og vi har sammensat en top 10 over de bedste processorer, der findes lige nu. Du kan være sikker på, at du med vores liste kan finde den rigtige CPU til dit behov og pengepung, for udover at sammenligne priser og indhold, så har vi testet alle CPU'erne.

Lige nu er der en rigtig god chance for, at du kan finde en CPU, der passer nøjagtigt til dit behov og pengepung. Både Intel og AMD har et stort udvalg af processorer i forskellige størrelser. Selv om du måske ikke lige kan få fingrene i den allernyeste og hotteste, så er der stadig masser af glimrende Kaby Lake- processorer, der er mere end værd at tjekke ud. Uanset om du er hardcore computer-entusiast, eller du bare vil have noget, der fungerer, så betyder den benhårde konkurrence, at alle brugere vinder.

Og ja, vi ved det. Hvis man går ind på eksempelvis Amazon og søger efter den bedste processor til spil, så bliver man nemt overvældet af et hav af forvirrende muligheder. Det er måske så det lidt uheldige ved et overfyldt CPU-marked. Men du behøver ikke blive nervøs; det er derfor, at vi har lavet denne liste over de bedste CPU'er indenfor de forskellige genrer. Hver eneste processor har været gennem vores testmaskine, så læn dig tilbage, slap af og læs. Bagefter er du klar til at sparke din PC bagi.

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Bedste CPU: Intel Core i7-8700K

En vinder, der kan overclockes

Kerner/Cores: 6 | Tråde/Threads: 12 | Base clock: 3.7GHz | Boost clock: 4.7GHz | L3 cache: 12MB | TDP: 95W

Hyper-threading bedre end Ryzen

Skånsom overclocking

Overclocking kun på K-udgaver

Kræver nyt motherboard

Da Intel lancerede deres Coffee Lake-S, forlød det, at der var tale om den bedste gaming-processor nogensinde, og det var ikke helt galt afmarcheret. Denne K-serie udklasserer AMD's flagskib på næsten alle områder. Med i7-8700K og dens seks kerner er Intel gået væk fra den uskrevne regel om at holde fast, at mainstream processorer skal holde sig til fire kerner, og det gør denne CPU helt speciel.

Læs hele anmeldelsen: Intel Core i7-8700K

Bedste high-end CPU: AMD Ryzen Threadripper 1950X

Tråde, der sætter nye rekorder

Kerner/Cores: 16 | Tråde/Threads: 32 | Base clock: 3.4GHz | Boost clock: 4.0GHz | L3 cache: 32MB | TDP: 180W

Klar til ultimativ mega-tasking

Nemme at installere end Intel

Bruger mere strøm end den konkurrerende Intel

Profil-skift kræver genstart

Da AMD kylede deres Zen arkitektur-baserede Ryzen på gaden tilbage i juni 2017, skulle de leve op til løftet om en processor, der omsider kunne vælte Intel af tronen med hensyn til værdi for pengene. Desværre tabte de på grund af manglende hestekræfter. Dette forhold har ændret sig markant med AMD Ryzen Threadripper 1950X, som ikke bare giver bedre værdi for pengene end Intels Core i9-7900X, men også er nemmere at montere på ethvert x399 motherboard.

Læs hele anmeldelsen: AMD Ryzen Threadripper 1950X

Bedste mellemklasse-CPU: AMD Ryzen 5 1600X

Seks kerner for mindre end prisen på fire

Kerner/Cores: 6 | Tråde/Threads: 12 | Base clock: 3.6GHz | Boost clock: 4.0GHz | L3 cache: 16MB | TDP: 95W

Fantastisk multi-core performance

God køling

Tricky overclocking

Det burde ikke komme bag på nogen, at AMD med deres mellemklasse-CPU'er giver mere for pengene end Intel. Denne politik har i de senere år betydet kompromiser på andre områder for at holde omkostningerne nede, men med Ryzen 5 1600X er dette slut. Når man opererer med seks kerner og 12 tråde, er det ingen skam at køre med 3.66GHz. For slet ikke at nævne, at det er muligt at booste den til 4.0GHz ved at overclocke.

Læs hele anmeldelsen: AMD Ryzen 5 1600X

Bedste begynder-CPU: AMD Ryzen 3 1300X

Værdi for alle pengene

Kerner/Cores: 4 | Tråde/Threads: 4 | Base clock: 3.5GHz | Boost clock: 3.7GHz | L3 cache: 8MB | TDP: 65W

Glimrende værdi for pengene

Flere kerner end de fleste budget CPU'er

Halter efter i benchmark-scores

Bliver en smule for varm

Mange brugere går formentlig ud fra, at når AMD Ryzen 3 1300X er nødt til at trække lidt på GPU'en, så er den primært lavet til gamere. Hvis man dropper den fordom, så vil man opdage, at det ikke forholder sig sådan. For med et prisskilt, som simpelthen er definitionen på rimelig, får man en chip, der i Handbrake er 53 procent hurtigere til at encode video end Intels Core i3-7350K - og som nemt kan nå 60fps i Overwatch, hvis den rette GPU er koblet på.

Læs hele anmeldelsen: AMD Ryzen 3 1300X

Bedste gaming-CPU: Intel Core i5-7600K

Lige ved og næsten

Kerner/Cores: 4 | Tråde/Threads: 4 | Base clock: 3.8GHz | Boost clock: 4.2GHz | L3 cache: 6MB | TDP: 91W

Nem at overclocke

Overclocking tæt på i7-6700K

Svag opgradering til Skylake

Ligesom dens forgænger her på listen, 7700K'eren, så er Intel Core i5-7600K en fire-kerners processor, der kan overclockes. Den lider dog lidt af samme problem som forgængeren – nemlig, at den kun ligger en lille smule over i5-6600K'eren. Men OK, kun at ligge 300MHz over forgængeren bringer den næsten i tråd med den sidste generation Core i7-6700K, når den overclockes. Til gengæld vil den ikke slå et voldsomt stort hul i dit budget.

Bedste VR-CPU: AMD Ryzen 7 1800X

En trussel mod Intels flagskib

Kerner/Cores: 8 | Tråde/Threads: 16 | Base clock: 3.6GHz | Boost clock: 4GHz | L3 cache: 16MB | TDP: 95W

Fantastisk multi-core ydelse

Vild pris

Overclocking er så som så

Bliver alt for varm

Hovedudfordreren til Intels Core i7-7700K, AMD's Ryzen 7 1800X, udgør en seriøs trussel mod Intels flagskib. Selv om den uheldigvis er dyrere end 7700'eren, hvilket er ukarakteristisk for AMD, så kan Ryzen 7 1800X absolut stå op imod mange af Intels ældre chips. Hertil kommer, at AMD Ryzen 7 1800X - i modsætning til Core i7-5960X og -6700K - er bedre forberedt til VR nu og i fremtiden.

Læs hele anmeldelsen: AMD Ryzen 7 1800X

Bedste video-CPU: Intel Core i7-7820X

Et otte-kernet monster

Kerner/Cores: 8 | Tråde/Threads: 16 | Base clock: 3.6GHz | Boost clock: 4.3GHz | L3 cache: 11MB | TDP: 140W

Solid multi-kerne ydelse

God værdi for pengene for en 8-kerne Intel chip

Kun lidt bedre end den billigere Ryzen 1800X

Threadripper er billigere

Navngivningen af de forskellige komponenter giver ofte anledning til forvirring. For eksempel når Intel Core i7-7820X er en del af Intels “Skylake-X”-serie i stedet for den X-serie chips, der er bygget på 14nm Kaby Lake. Men hvad pokker betyder en tilfældig navngivning, når man taler om en Intel CPU med så mange kerner, som vi snakker om her. Selv om det faktum, at man er nødt til at investere i et nyt motherboard for at kunne få glæde af dette otte-kernede monster nok vil skræmme nogle brugere over i Ryzen-lejren, så bør ingen ægte Intel-fans se bort fra denne opgradering

Bedste performance-processor: Intel Core i9-7980XE

Denne 18-kerne processor slår alle

Kerner/Cores: 18 | Tråde/Threads: 36 | Base clock: 2.6GHz | Boost clock: 4.4GHz | L3 cache: 24.75MB | TDP: 165W

Exceptional ydelse

Single-kerne resultat er fremragende

Pris, pris, pris

Enormt strømforbrug ved overclocking

Intels 18-kerne processor handler om brutal styrke. Med mulighed for at sparke alle kernerne op til 4.8GHz (i hvert fald i vores test), nærmer man sig efterhånden det rene ydelsesvanvid. Det eneste, der taler imod denne processor er strømforbruget og dens bestialske pris..

Læs hele anmeldelsen: Intel Core i9-7980XE

Intel Core i3-kræfter til Pentium-pris

Intel Core i3-kræfter til Pentium-pris

Kerner/Cores: 2 | Tråde/Threads: 4 | Base clock: 3.5GHz | L3 cache: 3MB | TDP: 54W

Tæt på Core i3-7100

Understøtter hyper-threading

Begrænset til DDR4-2400 hukommelse

Mindre ydelse end Intel Pentium G4560

Med den sum penge, du sparer ved at investere i en Intel Pentium G4560 i stedet for en Core i3 chip, lover vi, at du ikke vil savne den smule kræfter, du mister ved dette valg. Som den første Pentium-processor i et stykke tid, der kan prale med hyper-threading, går denne G4560 hele vejen for at vise, hvad du er gået glip af. Og vores test viser, at den sagtens kan måle sig med den dyrere Intel Core i3-7100.

Bedste HTPC-CPU: AMD Ryzen 5 2400G

Ryzen og Vega mødes endelig

Kerner/Cores: 4 | Tråde/Threads: 8 | Base clock: 3.6GHz | Boost clock: 3.9GHz | L2 cache: 2MB

Imponerende integreret graphik

Masser af værdi for pengene

Begrænset PCI-E-lanes

En af de største udfordringer AMD stod overfor, da de lancerede Ryzen var, at selv ikke de dyreste udgaver understøttede integreret grafik. Dermed gik de glip af den målgruppe, der gerne selv ville bygge en billig såkaldt "home theater"-PC. Det har de heldigvis ændret på nu. Ryzen 5 2400G er en banebrydende APU, som kommer med den imponerende Vega-grafik. Den er fremragende for enhver, der ønsker at bygge en seriøs multimedia-PC, da den gør det muligt at afvikle 4K-indhold - uden at skulle investere i yderligere GPU-kræfter.

Læs hele anmeldelsen: AMD Ryzen 5 2400G