Mining-motherboards: Her er de bedste til at mine Bitcoin, Ethereum eller andre kryptovalutaer

De bedste mining-motherboards 2018

1. Asus B250 Mining Expert

Verdens første 19-GPU mining-motherboard

Form factor: ATX | GPU Support: 19 | Processors supported: 7.og 6. Generation Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron (Socket 1151) | Slots: 1 x PCI Express 3.0 x16, 18 x PCI Express 2.0 x1, 2 x DDR4 DIMM

Understøtter et stort antalk GPU'er

Stabile strøm-features

Behøver ikke rode rundt i BIOS

Kan være svært at finde

Med understøttelse af ikke mindre end 19 grafikkort er dette Asus B250 Mining Expert suverænt det bedste motherboard, når det handler om at mine kryptovaluta. Hertil kommer, at du - takket være et specielt mining-mode - ikke længere skal rode rundt i BIOS for at maksimere din ROI. Endelig kommer dette fantastiske motherboard med alle de kvalitetsfeatures, som vi er kommet til at forvente af Asus. Den eneste negative ting, der er at sige om dette produkt er, at det kan være svært at finde, da det ofte er udsolgt.

2. ASRock H110 Pro BTC+

Understøtter 13 grafikkort

Form factor: ATX | GPU Support: 13 | Processors supported: 7. og 6th Generation Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron (Socket 1151) | Slots: 1 x PCI Express 3.0 x16, 12 x PCI Express 2.0 x1, 2 x DDR4 DIMM

Understøtter op til 13 GPU'er

Integreret strøm og reset-switches

Har ikke brug for alle slot-mulighederne

ASRock H110 Pro BTC+ er et af de bedste mining-motherboards, du kan købe lige nu takket være en solid kvalitet og muligheden for understøttelse af 13 grafikkort. Det betyder med andre ord, at hvis du er på udkig efter et fremtidssikret board, så kan du stoppe her, for H110 Pro BTC+ giver mulighed for at ekspandere efter behov. Nogle vil sikkert sige, at der er tale om overkill, eftersom Windows 10 kun understøtter op til otte grafikkort, men hvorfor ikke forberede sig på fremtiden? Hvis du kun lige er ved at snuse til mining, så er ASRock H110 måske ikke det bedste for dig, men hvis du vil have et fleksibelt mining-motherboard, der er pakket med fede features, så er dette det board sagen.

Dette product er p.t. kun til salg i USA. Et alternativ kunne være Asus B250 Mining Expert

Asus B250 Mining Expert Motherboard $138 Free trial View

3. Gigabyte GA-H110-D3A

Det bedste mining-motherboard til et setup med seks grafikkort

Form factor: ATX | GPU Support: 6 | Processors supported: 7./6. Generation Intel Core i7/i5/i3/Intel Pentium/ Intel Celeron (LGA1151 socket) | Slots: 1 x PCI Express 3.0 x16, 5 x PCI Express 2.0 x1, 2 x DDR4 DIMM

Understøtter M.2 lagring

Solid kvalitet

Understøtter ikke så mange GPU'er som ASRock H110 Pro BTC+

Gigabytes GA-H110-D3A er også et af de bedste på mining-markedet, og hvis du ikke har brug for et setup med 13 GPU'er på same tid, så er dette kort et godt køb. Det kan immervæk stadig håndtere seks grafikkort, og da der er tale om et kvalitets-motherboard, kan det sagtens holde til det intense brug, der er behov for, når det handler om mining af kryptovaluta. Det inkluderer også beskyttelse mod strømafbrud og overophedning, hvilket er af stor betydning for en computer, der kører døgnet rundt. I modsætning til andre mining-motherboards, så kan Gigabyte GA-H110-D3A også benyttes i andre sammenhænge, hvilket jo er en fordel, hvis du nu finder ud af, at mining ikke er noget for dig.

4. Biostar TB250-BTC Pro

Et fantastisk mining-motherboard til en fantastisk pris

Form factor: ATX | GPU Support: 12 | Processors supported: 7./6. Generation Intel Core i7/i5/i3/Intel Pentium/ Intel Celeron (LGA1151 socket) | Slots: 1 x PCI Express 3.0 x16, 11 x PCI Express 2.0 x1, 2 x DDR4 DIMM

God værdi for pengene

Understøtter 12 GPU'er

Kan være svær at finde

Biostar TB250-BTC Pro giver meget værdi for pengene, og det kommer med en række glimrende og avancerede features, såsom understøttelse af op til 12 GPU'er - og så har det en absolut rimelig pris. Selv om du måske ikke har behov for alle 12 GPU'er lige nu, så kan det stadigvæk være en god investering, hvis du nu skulle få blod på mining-tanden. Som med nogle af de andre fantastiske mining-komponenter, så kan det være svært at få fat i, så hold øje med markedet og slå til, hvis du finder det til en god pris.

Dette produkt er p.t. kun tilgængeligt i Storbritannien og USA. Et alternativ kunne være Gigabyte GA-H110-D3A

5. MSI Z170A Gaming Pro Carbon

Motherboard til både mining og gaming

Form factor: ATX | GPU Support: 7 | Processors supported: 7./6. Generation Intel Core i7/i5/i3/Intel Pentium/ Intel Celeron (LGA1151 socket) | Slots: 3 x PCI Express 3.0 x16, 4 x PCI Express 2.0 x1, 4 x DDR4 DIMM

Understøtter 7 GPU'er

Kan også fungere som motherboard for en gaming PC

Gaming-features kan være unødvendige

MSI Z170A Gaming Pro Carbon er et glimrende valg, hvis du også er interesseret i gaming. Det skyldes, at det kommer med en række gaming-features, man normalt kun finder i store gaming-maskiner. Du får fire DDR4 memory-slots i stedet for de to, der normalt kommer med de fleste mining-motherboards, masser af porte og forbindelsesmuligheder, og så har det en æstetik, som vil tiltale alle hardcore-gamere. Selvfølgelig er det også glimrende til mining, som dette jo handler om, med understøttelse af op til syv GPU'er. Det er med andre ord et fortrinligt og fleksibelt mining-motherboard.

Dette produkt er p.t. kun tilgængeligt i Storbritannien og USA. Et alternativ kunne være Gigabyte GA-H110-D3A

6. Asus ROG Strix Z270E

Et glimrende motherboard til mining

Form factor: ATX | GPU Support: 7 | Processors supported: 7./6. Generation Intel Core i7/i5/i3/Intel Pentium/ Intel Celeron (LGA1151 socket) | Slots: 3 x PCI Express 3.0 x16, 4 x PCI Express 2.0 x1, 4 x DDR4 DIMM

Kan også bruges til gaming

Understøtter 7 GPU'er

Gaming-features kan være unødvendige

Asus og dets ROG (Republic of Gamers) brand er kendt for at lave fremragende gaming-komponenter og periferiudstyr, og en række af firmaets produkter, såsom Asus ROG Strix Z270E, er også glimrende til mining. Ligesom MSI Z170A Gaming Pro Carbon understøtter dette motherboard op til syv GPU'er, hvilket er et rimeligt antal i forbindelse med mining. Hertil kommer en række fine features, som godt nok mest henvender sig til gamere. Det er selvfølgelig fabelagtigt, hvis spil også har din interesse, men hvis dette ikke er tilfældet, så vil du nok mene, at der er mange overflødige - og måske distraherende - elementer på dette kort.

