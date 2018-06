De bedste DSLR for begyndere: Hvad skal man se efter, og hvad skal man købe i 2018

Hvis du ikke længere stiller dig tilfreds med et peg-og-skyd kamera eller de snapshots, du får med din smartphone, og føler dig parat til at gå et skridt videre med din fotografering, så er et DSLR for begyndere det oplagte valg.

Et begynder DSLR leverer en meget højere billedkvalitet end et kompaktkamera og en smartphone og giver langt flere muligheder for manuel betjening, samtidig med at du kan vælge mellem forskellige objektiver til at tackle mange forskellige opgaver. Og lad sig ikke afskrække: Der er også et væld af auto modes til at hjælpe dig, indtil du føler dig klar til at bruge de mere kreative betjeningsmuligheder, som et DSLR byder på.

Jo flere funktioner, du vil have, jo mere må du selvsagt betale, men har du faktisk brug for dem? Vores førstevalg er et af de billigste på markedet, men giver alligevel en imponerende ydeevne og billedkvalitet samt nok funktioner til at klare de fleste opgaver, især hvis du stadig er ved at lære det.

Måske kunne du også overveje et spejlløst kamera som et alternativt. I så fald vil det være meget nyttigt for dig at se vores video ovenfor eller vores guide Spejlløst vs DSLR: 10 afgørende forskelle . Eller hvis du slet ikke er sikker på, hvilken slags kamera du har brug for, så læs vores enkle guide om de forskellige kameratyper : Hvilket kamera skal jeg købe?

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

DSLR i enkeltdele

Når det gælder dit første DSLR, kan det være fornuftigt at købe det som enkeltdele, hvilket almindeligvis består af kamerahuset sammen med et 18-55mm objektiv. Det spænder over en rimelig stor brændvidde og er perfekt til alt fra landskaber til portrætter, men det er bare begyndelsen.

Det er mere end nok til at komme i gang, men den vigtigste fordel ved spejlreflekskameraer i forhold til kompaktkameraer er, at du kan udbygge dit udstyr med nye objektiver, f.eks. vidvinkel objektiv og teleobjektiv, en flashgun og andet tilbehør for at få mest muligt ud af netop den slags fotografering, du er optaget af.

Canon og Nikon har fleste objektiver, men Pentax og Sony har også et pænt udvalg. Og du behøver ikke at begrænse dig til objektiver af samme mærke som dit kamera. Firmaer som Sigma, Tamron og Tokina sælger objektiver af høj kvalitet til priser, der ofte er lavere end kameraproducenternes tilsvarende objektiver.

1. Nikon D3400

Det er ikke det dyreste, men vi synes, det er det bedste

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 24.2MP | Objektivfatning: Nikon DX | Screen: 3-inch, 921,000 pixels | Kontinuerlig optagehastighed: 5fps | Max video resolution: 1080p | Bruger-niveau: Begynder

Superb batteritid

God single-shot AF

Har ikke mikrofon-port

Har ikke touchscreen

Nikons D3400 bygger på det fremragende D3300, som indtil for nylig var vores førstevalg. Det har stort set det samme design og de samme specifikationer som dets forgænger, men D3400 har desuden Nikons SnapBridge Bluetooth synkronisering af dine billeder direkte til din smartphone, hvilket gør det meget lettere at dele fotos. 24.2MP sensoren giver et væld af detaljer, samtidig med at D3400 også er et meget nemt kamera at håndtere. Dets smarte Guide Mode er et godt læringsredskab, der giver realtidsforklaringer på vigtige funktioner. Det har dog ikke en touchscreen, men bortset fra det er det lige nu vores favorit blandt digitale spejlreflekskameraer for begyndere.

Læs vores dybtgående Nikon D3400 anmeldelse

2. Canon Canon EOS 800D (EOS Rebel T7i)

Et af de bedste på markedet, men lidt dyrt

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 24.2MP | Objektivfatning: Canon EF-S | Screen: 3-inch fleksibel touchscreen, 1,040,000 pixels | Kontinuerlig optagehastighed: 6fps | Max video resolution: 1080p | Brugerniveau: Begynder/entusiast

Fantastisk touchscreen

Fremragende sensor

Plastikagtigt finish

Dyrt

EOS 800D (i USA kendt som EOS Rebel T7i) repræsenterer toppen af Canons EOS sortiment for begyndere. Det er udstyret med en nydesignet 24.2MP sensor, som giver en bedre høj ISO ydeevne end ældre modeller, ligesom dets autofokus også er forbedret, nu med et 45-punkt arrangement, der understøttes af et fortrinligt live view AF system. Det har også et nydesignet grafisk interface, som helt sikkert vil appellere til nye brugere, men til gengæld skuffer manglen på 4K video ligesom kvaliteten af de ydre materialer. Måske nok en af markedets dyreste muligheder, men bestemt også en af de bedste.

Læs vores dybtgående Canon EOS 800D (Canon EOS Rebel T7i) anmeldelse

3. Nikon D5600

Valget mellem Canon og Nikon er blevet sværere end nogensinde før

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 24.2MP | Objektivfatning: Nikon DX | Screen: 3.2-inch fleksibel touchscreen, 1,040,000 pixels | Kontinuerlig optagehastighed: 5fps | Max video resolution: 1080p | Brugerniveau: Begynder/entusiast

Fremragende billedkvalitet

Fleksibel touchscreen

Langsom live view fokusering

SnapBridge kunne være bedre

D5600 konkurrerer direkte med Canons EOS 800D (EOS Rebel T7i) i den dyre ende af markedet for begynder-DSLR kameraer. Mens kameraerne i Nikons D3000-serie er designet som omkostningsbevidste introduktioner til spejlreflekskameraer, er D5000-serien at foretrække, hvis man ønsker at være mere kreativ. D5600 har en stor 3.2-inch fleksibel touchscreen, og selv om dets live view fokusering kunne være hurtigere, er dets 39-punkt autofokusering det bedste, der findes blandt DSLR for begyndere. Man kan heller ikke sige dets 24.2MP sensor noget på, for det leverer fremragende resultater, samtidig med at det logiske betjeningslayout på D5600 gør det let at bruge.

Læs vores dybtgående Nikon D5600 anmeldelse

4. Nikon D3300

Stadig et af markedets bedste DSLR for begyndere

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 24.2MP | Objektivfatning: Nikon DX | Screen: 3-inch, 921,000 pixels | Kontinuerlig optagehastighed: 5fps | Max video resolution: 1080p | Brugerniveau: Begynder

Fantastisk billedkvalitet

Guide mode

Fast LCD

Begrænset synkronisering

D3300 blev sidste år erstattet af D3400, og de to har mange af de samme funktioner (og samme design for den sags skyld). Den største forskel mellem dem er D3300 kameraets manglende synkronisering - så hvis du gerne vil overføre dine billeder til din smartphone eller tablet, må du investere i Nikons billige plug-in Wi-Fi adapter, som man sætter ind i en af portene på D3300. I takt med at D3400 vinder frem, er det ikke længere helt let at få fat på et D3300, så hvis det lykkes dig at opspore et til en god pris, så får du dig et fantastisk spejlreflekskamera for begyndere.

Læs vores dybtgående Nikon D3300 anmeldelse

5. Canon EOS 750D

En uimodståelig kombination af super ergonomi og superb sensor

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 24.2MP | Objektivfatning: Canon EF-S | Screen: 3-inch fleksibel touchscreen, 1,040,000 pixels | Kontinuerlig optagehastighed: 5fps | Max video resolution: 1080p | Brugerniveau: Begynder

Fantastisk touchscreen

Wi-Fi med NFC (Near Field Communication)

Middelmådig batteritid

Autofokus kunne være bedre

EOS 750D (kaldet EOS Rebel T6i i USA)) er ganske vist blevet afløst af EOS 800D sidste år, men er stadig et godt valg, hvis prisen på den nye model holder dig tilbage. Selv om sensoren ikke er helt så god som i det nye 800D, om end opløsningen er den samme, er den stadig rigtig god, og den fleksible touchscreen er fortsat en af de bedste på markedet. Autofokuseringen kunne dog være bedre, men alt i alt er dette stadig et DSLR, der kan rigtigt meget.

Læs vores dybtgående Canon EOS 750D anmeldelse

6. Nikon D5300

Ikke længere Nikons nyeste og bedste, men lige ved og næsten

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 24.2MP | Objektivfatning: Nikon DX | Screen: 3.2-inch fleksibel, 1,037,000 pixels | Kontinuerlig optagehastighed: 5fps | Max video resolution: 1080p | Brugerniveau: Begynder

High-res, non-anti-aliased sensor

Indbygget GPS

Langsom live-view fokusering

Har ikke touchscreen

D5300 var på markedet i lidt over et år, inden det teknisk set blev afløst af D5500 (som igen er blevet afløst af D5600). Det har den samme 24.2MP sensor med en tilsvarende maksimal følsomhed på ISO25,600 som D5500, ligesom D5300's EXPEED 4 image processor og 39-punkt autofokus-system også er blevet overført til dets efterfølger. D5300 er ikke udstyret med en fancy touchscreen-betjening, men til gengæld får du GPS, og samtidig overgår dets 600-skuds batteriliv et Canon 750D. Så selv om D5300 ikke er markedets nyeste DSLR for begyndere, er det stadig et godt køb.

Læs vores dybtgående Nikon D5300 anmeldelse

7. Canon EOS 200D

Et billigt, men brugbart begynder-kamera

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 24.2MP | Objektivfatning: Canon EF-S | Screen: 3-inch touchscreen, 1,040,000 pixels | Kontinuerlig optagehastighed: 5fps | Max video resolution: 1080p | Brugerniveau: Begynder

Lille i størrelse

Nemt at bruge

Batteriliv omkring 380 optagelser

Ikke særlig fleksibel skærm

Canon introducerede EOS 100D (kaldet EOS Rebel SL1 i USA) for at tage konkurrencen op med strømmen af kompaktkameraer, og det var det mindste DSLR, der fandtes, da det blev markedsført i marts 2013 . Det er nu blevet erstattet af EOS 200D (EOS Rebel SL2 i USA), og dets lidt kraftigere proportioner får det mere til at føles som en skrabet udgave af 800D (Rebel T7i) end som noget unikt. Det er ikke noget dårligt valg for begyndere, men der findes i dag alternativer, der giver mere for pengene.

Læs vores dybtgående Canon EOS 200D anmeldelse ( EOS Rebel SL2)

8. Canon EOS 700D

Stadig ungt udenpå, men gammelt indeni

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 18MP | Objektivfatning: Canon EF-S | Screen: 3-inch fleksibel touchscreen, 1,040,000 pixels | Kontinuerlig optagehastighed: 5fps | Max video resolution: 1080p | Brugerniveau: Begynder

God ergonomi

Fleksibel touchscreen

Forældet sensor

Har ikke Wi-Fi

Stil EOS 700D op ved siden af EOS 750D eller EOS 800D, og det er vanskeligt at se forskellen mellem dem. EOS 700 er virkelig intuitivt at bruge, uanset hvor god du er, men dets sensor går tilbage til en model, der blev markedsført i 2010, og det er nu udkonkurreret, både hvad angår dynamisk farvespektrum og eliminering af digital støj. Dets 9-punkt autofokus-system er også forældet, og det har ikke Wi-Fi-synkronisering. Den nedsatte pris er ganske vist fristende, men 750D eller 800D er et mere fremtidssikret valg.

Læs vores dybtgående Canon EOS 700D anmeldelse (Canon EOS Rebel T5i)

9. Canon EOS 1300D

Godt kamera, der afløser EOS 1200D

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 18MP | Objektivfatning: Canon EF-S | Screen: 3-inch, 920,000 ixels | Kontinuerlig optagehastighed: 3fps | Max video resolution: 1080p | Brugerniveau: Begynder

Billigt

God billedkvalitet

Har ikke touchscreen

Langsom live view fokusering

EOS 1300D (kaldet EOS Rebel T6 i USA) er Canons billige DSLR for begyndere. Selv om det ikke har helt de samme imponerende specifikationer som Canons dyrere modeller, får du stadig en ganske pæn række funktioner for begyndere bl.a. indbygget Wi-Fi og NFC , så du kan overføre billeder til din smartphone og dele dem lynhurtigt. Billederne fra dets 18MP sensor er mere end gode nok, men afslører så småt dets alder sammenlignet med rivaler med højere pixeltal. Canon har lige annonceret dets afløser EOS 2000D (EOS Rebel T7) , så hvis du kan finde et 1300D, inden det helt forsvinder fra hylderne, kan du måske få det til en endnu bedre pris.

Læs vores dybtgående Canon EOS 1300D anmeldelse (Canon EOS Rebel T6)

10. Pentax K-70

Solidt bygget kamera, der tåker lidt af hvert

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 24.2MP | Objektivfatning: Pentax K | Screen: 3-inch fleksibel screen, 921,000 pixels | Kontinuerlig optagehastighed: 6fps | Max video resolution: 1080p | Brugerniveau: Begynder/entusiast

Vandtæt

Hybrid live view autofokus

Få autofokus punkter

Dårligt objektiv

Pentax er berømt for at producere spejlreflekskameraerne, der giver smæk for skillingerne, og K-70 er ingen undtagelse. Et vandtæt DSLR, der kan modstå både regn og støv koster normalt en bondegård, men K-70 tilbyder denne beskyttelse til en rimelig pris, så du kan tillade dig at fotografere under alle forhold. Husk blot, at du for at få det fulde udbytte skal kombinere det med dyrere objektiver, der også tåler al slags vejr. Uanset hvilket objektiv du bruger, gør det nye hybride autofokus system live view optagelse til et sjovt og praktisk alternativ til at bruge søgeren. Pentax' indbyggede rystereducering-system begrænser kamerarystelser og kan oven i købet korrigere skæve horisontlinjer. Den eneste grund til, at K-70 ikke er højere oppe på vores liste, er Pentax' relativt begrænsede udbud af objektiver.

Læs vores dybtgående Pentax K-70 anmeldelse

Også værd at overveje...

Olympus OM-D E-M10 Mark III

Et lille kraftværk af et kamera

Sensor size: Micro Four Thirds | Resolution: 16.1MP | Objektivfatning: Micro Four Thirds | Screen: 3.0-inch kipbar display, 1,037,000 pixels | Kontinuerlig optagehastighed: 8.6fps | Movies: 4K | Brugerniveau: Begynder/semi-prof

Kompakt størrelse, også objektivet

Flot finish

Mindre sensor end et DSLR

Fokus tracking kunne være bedre

OM-D E-M10 Mark III er et rigtig godt alternativ til en begynder DSLR. Nogle vil ikke være tilfredse med det mindre sensorformat (knap det halve af APS-C), men det har kun minimal indflydelse på billedkvaliteten, og det betyder, at objektivet er lige så kompakt og let som kameraet selv. Det er udstyret med et 5-axis billedstabiliseringssystem, en god elektronisk viewfinder, en imponerende kontinuerlig optagehastighed på 8,6fps og 4K video. E-M10 Mark III er med andre ord ikke bare et stykke legetøj, men virkelig kraftfuldt kamera.

Læs vores dybtgående Olympus OM-D E-M10 Mark III anmeldelse