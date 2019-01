De bedste billige bærbare i 2019: De 11 bedste lavpris-laptops du kan købe for (få) penge

I modsætning til, hvad mange tror, er det ikke nødvendigt at vente tålmodigt på et udsalg for at spare penge på en bærbar PC. Hele året rundt er det muligt at finde skjulte laptop-skatte, der ikke koster det hvide ud af øjnene. Billige bærbare kan fås overalt og er svære at komme udenom. Og de tvinger selv de mest kendte og velanskrevne PC-producenter til at gentænke deres forretningsmodeller. Det er især tilfældet med Chromebooks; en serie af budgetvenlige bærbare, der er inspireret af Google og designet til – og lidt begrænset af – at være lavet med udgangspunkt i en browser. Samtidigt er Microsoft i fuld gang med at bringe Windows 10 ind i det 21. århundrede med det lette og cloudbaserede operativsystem. Windows 10 står overfor en dramatisk overhaling, når det uundgåeligt præsenteres som et "mode" indbygget i det eksisterende Windows 10 Home og Pro.

Uden at dykke dybere ned i denne teknologiske udvikling, har vi håndplukket de bedste budgetvenlige bærbare computere og beskrevet dem nedenfor i vilkårlig rækkefølge. Under udvælgelsen har vi selv haft fingrene i alle de lavpris-laptops, vi kunne opstøve, for at afgøre, hvilke modeller, der er økonomiske uden at gå på kompromis. Så hvis du er på udkig efter en bærbar PC til rimelige penge, kan du læse vores anbefalinger i tryg forvisning om, at de er baseret på både egne erfaringer og målrettet research.

Visse links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Acer Swift 3

Glimrende værdi for pengene

CPU: Intel Core i3 – i7 | Grafik: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4GB – 8GB | Skærm: 14 tommer FHD (1,920 x 1,080) ComfyView IPS | Lagringsplads: 128GB – 256GB SSD

Mange kræfter for pengene

Super lang batterilevetid

Kedeligt design

Højttalere i bunden

Her har vi en af de få billige bærbare, der er udstyret med en processor, som næsten kan matche den, man finder i en MacBook Pro – altså forudsat, at man vælger Intel Core i5-konfigurationen. Og det bedste af det hele? Den koster kun omkring det halve af, hvad man skal betale for rivalen fra Apple. Der findes flere modeller i forskellige prisklasser på markedet, så det er værd at være opmærksom, når man kigger efter en Acer Swift 3. Heldigvis vil de fleste dog kunne klare sig udmærket med en mellemklasse-model.

Acer Switch 3

Efterfølgeren til Surface 3 – i ånden

CPU: Intel Pentium Quad Core N4200 | Grafik: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4GB | Skærm: 12.2 tommer (1920 x 1200) IPS LCD | Lagringsplads: 64GB

Super kvalitet

Glimrende skærm

Dårlig fod

Ikke god til spil

Acer Switch 3 er bestemt værd at kaste sit blik på. Den billige bærbare gør brug af en Intel Pentium processor, der trods et lavt energiforbrug er forbløffende effektiv. Det er dog ikke kun de indre specifikationer, der gør den attraktiv, men også den smarte finesse, at man kan fjerne skærmen helt fra tastaturet. Og det udgør i øvrigt blot et lille del af den inspiration, man tydeligvis har hentet fra Microsofts hardware.

Asus Transformer Mini T102HA

Lille, bærbar og fleksibel

CPU: Intel Atom x5-Z8350 | Grafik: Integreret Intel HD Graphics | RAM: 4GB | Screen: 10.1 tommer HD (1,280 x 800) LED touch display | Lagringsplads: 64GB

Tablet og bærbar i én

Stor harddisk

Lidt for lille

Navnet er ikke ligefrem det mest mundrette, men når alt kommer til alt, er indhold også vigtigere end form, når det handler om denne to-i-en bærbare. For ret få penge får du en tablet, der ikke alene kommer med et tastatur inklusive i prisen, men også med en fingeraftryksscanner, der øger sikkerheden ved login. Den har en pålidelig ydeevne samt et chassis i en magnesium-legering, så den er bygget til at holde.

Samsung Chromebook Pro

Den første i en ny generation af Chromebooks

CPU: 0.99Ghz Intel Core m3-6Y30 | Grafik: Intel HD Graphics 515 | RAM: 4GB | Skærm: 12.3 tommer, QHD (2,400 x 1,600) touchscreen | Lagringsplads: 32GB eMMC

Fantastisk skærm

Stylus support i Chrome OS

Trangt tastatur

Svage højttalere

Nu, hvor alle nye Chromebooks bliver sat i verden med support til Android apps, giver det god mening at skabe en Chromebook med en 12.3 tommer QHD touch skærm, der kan drejes 360 grader – foruden endda support til pen. Samsung Chromebook Pro har godt nok et tastatur, som nogle vil finde lidt for kompakt, men det opvejes så rigeligt af, at det er nemt at brug denne bærbare sammen med en pen.

Bemærk: Lige nu er dette produkt kun til salg i USA. Se eventuelt alternativet Asus Chromebook Flip.

Lenovo Yoga Book (Windows 10)

Er fremtidens netbook en ultra netbook?

CPU: 1.44GHz Intel Atom x5-Z8550 | Grafik: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4GB | Skærm: 10.1 tommer FHD (1,920 x 1,200 opløsnng), IPS touchscreen | Lagringsplads: 64GB flash (plus 128GB med microSD)

Virkelig tynd og let

Overraskende præcist tastatur

Alt for lidt kræfter

Gammeldags microUSB port

Lenovos Yoga Book - og især Windows 10-udgaven - ligner den slags fremtids-teknologi, man typisk finder i en science fiction-serie. Den har et tastatur, der på samme tid også fungerer som et Wacom touch panel, men det bedste er, at den er billig. Det skyldes selvfølgelig, at den kommer med den svage Intel Aton processor, men resten af denne Lenovo Yoga Book burde gå over i historien.

Acer Chromebook 14

Mød en anti-MacBook Air

CPU: Intel Celeron N3160 | Grafik: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4GB | Skærm: 14 tommer FHD (1,920 x 1,080) | Lagringsplads: 32GB SSD

Kvalitet er helt i top

Solidt tastatur og touchpad

Fuld HD skærm

Halvdårlig HD video-playback

Med dens slanke linjer og tynde udseende ligner Acer Chromebook 14 en subtil, smart bærbar. Selv om dens skærm ikke er den mest attraktive i verden, så er den god nok til fuld HD. Til gengæld må man sige, at dens tastatur og trackpad bare virker som de skal. Batterilevetiden er tilfredsstillende, selv om den ikke helt når op på de 12 timer, som Acer lover.

Bemærk: Dette produkt er p.t. kun på markedet i Storbritannien og USA, men et godt alternativ herhjemme kunne være Samsung Chromebook Pro.

HP Pavilion 15

For den fattige student

CPU: AMD dual-core A9 APU – Intel Core i7 | Grafik: AMD Radeon R5 – Nvidia GTX 1050 | RAM: 6GB – 16GB | Skærm: 15.6 tommer HD (1,366 x 768) – FHD (1,920 x 1,080); touch valgfri | Lagringsplads: 512GB SSD – 1TB HDD

Tynd og let

Mange options

Dårligt keyboard

Der er ingen grund til at skjule det; dette er den bærbare computer til den fattige studerende. Og så længe, at man har det i baghovedet, så bliver man ikke skuffet over HP Pavillon 15. Den har alle de nødvendige kræfter til at nå igennem et semester - til en rimelig pris - og så kan man jo i mellemtiden spare lidt op til at afvikle den store studiegæld.

Dell Inspiron 11 3000

Farverig kan også være billig

CPU: Intel Celeron N3060 | Grafik: Intel HD Graphics | RAM: 2GB | Skærm: 11.6 tommer HD (1366 x 768) refleksfri LED-bagbelysning | Lagringsplads: 32GB eMMC

Mange farvevalg

AC Wi-Fi

Kun næsten HD skærm

For de, der foretrækker en farverig, billig bærbar, er Dell Inspiron 11 3000 sikkert svaret. Selv om mange brugere sikkert vil mene, at en 11.6 tommer skærm er lige i underkanten, så kan man på den anden side argumentere for, at den ikke fylder så meget på det mobile skrivebord. Hertil kommer, at computeren også findes i nogle klare og levende farver, som gør, at den næppe bliver forvekslet med andre, når man er ude at rejse.

Lenovo IdeaPad 110s

En enkel og pålidelig bærbar

CPU: Intel Celeron N3160 | Grafik: Intel HD Graphics 400 | RAM: 2GB | Skærm: 11.6 tommer HD (1366 x 768) refleksfri | Lagringsplads: 32GB

Fuld SD card port

AC Wi-Fi

Kun næsten HD skærm

Lenovo IdeaPad 110s hører ikke til i toppen af firmaets højtprofilerede linje, men den har til gengæld et af de mest genkendelige design på markedet. Selv om skærmen kun er 11.6 tommer stor og har en opløsning, der knap er bedre end et 15 år gammelt tv-apparat, så kan man da i det mindste glæde sig over, at den er refleksfri. Hertil kommer, at der er det antal porte, de fleste har brug for.

HP Stream 14

Stor og farverig til små penge

CPU: Intel Celeron N3060 | Grafik: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4GB | Skærm: 14 tommer HD (1,366 x 768) SVA BrightView WLED-bagbelysning | Lagringsplads: 32GB eMMC

Større end de fleste budgetmuligheder

Gratis 25GB Dropbox i et år

Kun næsten HD skærm

Med en startpris på under 2.000 kroner er HP Stream 14 en fin lille bærbar, hvis man kun har brug for en standard internet-computer. Den er endda billigere end en del Chromebook-modeller, og så har man stadig fornøjelsen af en større skærm samt Windows 10. Hertil kommer, at en del konkurrenter ikke har den ergonomiske fordel og æstetiske design, HP's billigste bærbare model her møder op med.

Acer Aspire E5-575

Imponerer til prisen

CPU: Intel Core i3-6100U | Grafik: Intel HD Graphics 520 | RAM: 4GB – 32GB | Skærm: 15.6 tommer HD (1,366 x 768) | Lagringsplads: 1TB harddisk

Metallisk kant

Intel Core processor

Kun næsten HD skærm

Ikke så mobil

Når man tænker på, hvor lidt denne model fra Acer koster, så er det en sand åbenbaring. Det er virkeligt sjældent at møde en Core i3-processor i en budget-maskine, og endnu sjældnere er det at få en 1TB disk smidt oveni, som det er tilfældet med denne veldesignede computer. Så kan man fristes til at tro, at det er gået ud over batterilevetiden, men i så fald tager man fejl, idet man kan efterlade denne Acer tændt i over 12 timer uden, at den er sluttet til en lader.

Gabe Carey har også medvirket til denne artikel.