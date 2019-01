De 10 bedste 4K-tv i 2019

Choose the best Ultra HD 4K TV for you

Den bedste 4K-købsguide: Velkommen til TechRadars liste over de bedste 4K-tv, du kan købe i 2019 – uanset budget.

Det er ikke længere en eksklusiv teknologi, forbeholdt de få, som det var for få år siden, 4K-opløsningen (også kaldet Ultra HD) er eksploderet og er kommet for at blive.

Køber du et tv i disse dage, er det med stor sandsynlighed et 4K, hvilket betyder, at det har fire gange højere opløsning end de traditionelle HD-skærme.

Heldigvis er der er meget indhold at vælge mellem, når det kommer til den nye standard. Netflix og Amazon tilbyder begge 4K-streaming, også Ultra HD-blue-rays er blevet mere almindeligt, og selv inden for gaming, er man begyndt at hoppe med på 4K-toget med Xbox One X.

At producere et godt 4K-tv handler ikke kun om antallet af pixels på skærmen, det handler især om kvaliteten af pixels. Derudover er der endnu nyere teknologier i vente, f.eks. High Dynamic Range og Wide Colour Gamut, som lover at tage alle disse pixels til nye højder.

Skal du ud og købe et nyt tv, kan det godt føles en smule forvirrende til en start, men bare rolig. Vi hjælper dig med at finde det bedste 4K-tv på markedet.

Vi har i årenes løb bedømt flere hundrede tv. Med vores professionelle baggrund og viden har vi lavet en liste over de bedste 4K-tv. Vi opdaterer jævnligt listen med de bedste og nyeste, så hvis du ser, at vi flytter lidt rundt på indholdet hele her på siden, skal du ikke blive forvirret.

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Se videoen herover for en introduktion til 4K.

1. LG OLEDE7 series

OLED er ikke færdige med at blive endnu bedre

55 tommer: | 65 tommer:

Smuk billedkvalitet

Slank OLED

Mindre billedlydsproblem

LCD TV er stadig overordnet mest klart

Takket være det slanke udseende har OLED-fjernsyn et helt fantastisk look, men LG's "billede i glas"-design ser særligt godt ud.

Naturligvis har E7 ikke helt samme forførende look, som LG's flagskib fra dette år, det vanvittigt dyre OLED W7, men ærlig talt, E7 tilbyder lignende kvalitet til en lavere pris. Det ser stadig helt fantastisk ud, det har stadig Dolby Atmos, og selvom det ikke kan prale af at være lige så tyndt som W7, er det ikke langt fra.

Leder du efter et fjernsyn med næsten alle de samme førsteklasses funktioner, som LG OLED-serie tilbyder, men uden at du behøver optage lån i huset, er E7 OLED et eftertragtet og godt supplement til alle hjemmebiografer.

Læs hele anmeldelsen: LG OLED E7

2. Samsung Q9F QLED

Fænomenalt lyse paneler gør en stor forskel for HDR-indhold

65 tommer:

Fantastisk farveskala

Meget klar skærm

HDR-farvebånd (banding) kan forekomme

Modlys kan være et problem

Samsung var de første, der introducerede en HDR-kompatibel skærm tilbage i 2015, men de har ikke hvilet på laurbærrene siden.

Det er Samsungs nyeste flagskib, Q9F, et perfekt eksempel på. De har opgraderet skærmens lysstyrke til 1500 nits, det er 50% højere end det niveau, der kræves for UHD Premium (på engelsk) certifikat, og det mest klare tv, vi nogensinde har testet.

Udover at være et imponerende lydstærkt tv, så har lysstyrken en reel indvirkning på billedkvaliteten. Detaljerne bibeholdes selv i de mest lyse dele af billederne, og farverne er specielt livlige og klare.

Selv ikke-HDR-indhold ser fantastisk ud, takket være Samsungs SDR-opgraderingsteknologi. Intet tv er perfekt, og Q9F kan til tider få modlys omkring objekter. Derudover forårsager nogle indstillinger farvestreger med HDR, men det er små detaljer, dette tv er stadig det bedste i 2019.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Q9F

3. Sony Bravia XE90 series

Fantastisk elegant og fantastiske detaljer

49 tommer: | 55 tommer: | 65 tommer: | 75 tommer:

Virkelighedstro

Exceptionel kontrast

HDR er ikke det mest klare

Fjernbetjening føles ikke som premium

Selvom LCD-skærme endnu ikke har nået de samme "sort"-niveauer som konkurrentens OLED LG E7 ovenfor, kommer Sony XE90s HDR-ydeevne meget tæt på.

Det opnås med seriens direkte LED-modlys, hvilket betyder, at den opnår en kvalitet af lysstyrke, som kantlyse skærme ellers normalt dumper på.

Hertil kommer de fantastiske detaljer og en virkelighedstro gengivelse, så er du på jagt efter et tv, hvor pris og ydeevne går hånd i hånd, bør du tage et kig på dette. Det til trods for, at Androids tv-grænseflade kan opleves en smule besværlig, og at fjernbetjeningen fremstår "billig".

Læs hele anmeldelsen her: Sony XE90

4. Sony BRAVIA A1E OLED

Sonys nye flagskibs-tv fra 2017 er helt utroligt

65 tommer:

Smuk billedkvalitet

Innovativ og fantastisk lyd

Ikke så skarpt

Android-tv føles tungt

På mange områder er L55A1 og A1 OLED-serien et sikkert hit hos flertallet. Deres "kun billede"- design er utrolig realistisk, og det lykkes på en og samme tid at være sofistikeret og praktisk. Skærmen leverer et langt mere kraftfuldt og effektivt lydsystem, end vi troede muligt.

De virkelige stjerner her er A1's flotte, detaljerede, kontrastrige og farverige billeder. Det beviser, hvad vi længe har tænkt: at flere mærker med OLED-teknologi kun kan føre til gode ting.

Læs hele anmeldelsen her: Sony A1E OLED

5. Panasonic DX902 series

Helt ny LCD-skærmteknologi og en enestående processor

58 tommer: | 65 tommer:

Lyse, kontrastrige billeder

Smart og effektiv nedtonet teknologi.

Tung fornemmelse

Visse uklare bevægelser

Panasonic var så fast besluttet på at gennemføre en dynamisk serie af billedkvalitet i deres flagskib "4K TV Series 2016", at selskabet introducerede en helt ny "honeycomb" LCD-panelteknologi.

Det betyder, at der er en distributør mellem forskellige "zoner" af billeder, belyst af deres eget baggrundsbelysningssystem for at skære ned på de almindelige LCD-problemer med modlys omkring lyse HDR-objekter, og man introducerede tilmed et nyt splittingfilter for at undgå, at lyset "deles" mellem forskellige LED-zoner.

Selvom dette ikke løser alle problemerne, er det muligt at levere billeder i god HDR-kvalitet. Dog egner Samsungs KS9500-tv sig bedst til dette formål på grund af en kombinationen af dynamik, detajler og absolut syn. DX902 er over tusind kroner billigere end Samsung-rivalen.

Læs hele anmeldelsen: Panasonic DX902

6. LG OLED B7 Series

LG:s første OLED bliver ved med at imponere

55 tommer: | 65 tommer:

Ekstrem god og alsidig billedkvalitet

Komplet HDR-support

Smart platform

Ingen kobling til Dolby Atmos

Trist indbygget lydsystem

LG's "B" OLED-serie har altid tilbud et godt udgangpunkt i skærmteknologi uden at gå på kompromis med det, der gør det spændende.

B7 serien er ikke anderledes. Dette tv indeholder præcis samme panel, der giver strøm til de dyrere C7, E7 og ja, selv W7 LG-tv'et, hvilket betyder et stort boost fra sidste års OLED-paneler til en meget billigere pris.

Så hvor har LG sparet? Lyden! B7's svaghed er dets højttalere, som er firmaets dårligste af alle OLED-tv'er.

Dertil kommer, at man i øjeblikket ikke kan overføre Dolby Atmos til et eksternt lydsystem med HDMI (selvom en opdatering er på vej for at rette op på dette).

Hvis du kan holde en standard lydsystemoplevelse ud, så er B7 en fantastisk og det opleves forsat futuristisk her i 2019.

Læs hele anmeldelsen: LG OLED B7

7. Panasonic EZ1002 OLED

Panasonics flagskibs-tv tager OLED til en helt andet niveau

65 tommer:

Strålande kontrast

Uovertruffen farvenøjagtighed

Ingen support til Dolby Vision

En del vertikale brister

Med en pris på ca. 44.660 kr. skal 65EZ1002 være noget helt særligt.

Og det er det heldigvis. Ved at tilføje flere funktioner, som normalt er forbeholdt de mere toneangivende tv i verden, leverer Panas flagskib OLED de mest konstante flotte og præcise billeder, vi har set, med både HDR og SDR-kilder. Det leveres også med et meget effektivt smart-system samt et stærkt lydsystem fra de indbyggede højttalere.

For AV-entusiaster, der gerne vil skabe visioner uden ekstra omkostninger hjemme i stuen, bliver det ikke meget bedre.

8. Philips 65PUS7601

Uhørt billig og en af årets helt store overraskelser

65 tommer:

Fantastisk modlys-kontrol

God pris til den type billedkvalitet

Komplicerede billedindstillinger

Android TV-grænseflade opleves besværlig og upersonlig

På papir ville 65PUS7601s billeder ikke fungere. Det leverer kun 700 enheder med lysstyrke mod 1000 enheder, som vi ser i det højeste niveau inden for tv i år, og når kun 76% af den udvidede "DCI-P3" farveskala, der kun er nødvendig for en premium HDR-oplevelse.

Når du først har oplevet 65PUS7601 ved selvsyn, efter at du har gennemgået de noget besværlige indstillinger, får du tilgengæld en af verdens mest enestående billedkvalitet. En stor del takket være succesen med LED-baggrundsbelysningsoplevelsen, som lykkes med at levere en god (men ikke fuld) følelse af HDR, uden at forårsage for meget modlys, som sine andre konkurrenter.

65PUS7601 giver dig også hundredvis af apps til rådighed via Googles Android TV-smart platform og koster flere hundrede kroner mindre end andre 4K-konkurrenters, f.eks. Panasonic DX902s og Samsung KS9500s.

Læs hele anmeldelsen: Philips 65PUS7670

9. Sony XE93 series

Klare og farverige HDR-billeder gør denne serie værd at se på

55 tum: | 65 tum:

Klar HDR med stærke farver

God HD-opskalering

Problemer med belægning omkring lyse objekter

Træg grænseflade

Sony XE93-serien er mere premium end XE90 (ovenfor) og er et mere ambitiøst sæt.

XE93 har det som Sony kalder "Slim Backlight Drive", som forsøger at levere koncentrerede lyszoner på skærmen, mens den bibeholder en slank overflade.

Systemet præsterer generelt perfekt og skaber imponerende klare billeder, som er realistiske og skærpede.

Men systemet har imidlertid problemer med at holde lysstyrken på de lyse dele af billedet, og det medfører, at lyset "bløder" i de mørke dele af skærmen.

Heldigvis fungerer lydsystemet i denne serie supergodt, og har en af de bedste lydoplevelser, et tv kan tilbyde lige nu.

XE93 er pænt, men selvom det er mere premium end XE90, som er på listen herover, er det ikke pengene værd.

Læs hele anmeldelsen her: Sony 55XE93 eller Sony 65XE93

10. Panasonic DX750 range

En yderst overkommelig måde at få fat i et standard 4K-tv standard med dynamiske og acceptable HDR-billeder.

50 tommer: | 58 tommer: | 65 tommer:

God og alsidig billedkvalitet

Brugervenligt smart-TV brugerflade

Modlysproblemer i forbindelse med HDR

Giver en svag HDR-oplevelse

Panasonic DX750's er et af de prisvenlige tv, der tilbyder både 4K og HDR-afspilning.

Selvom det er billigere, er det godt lavet. Faktisk er det med en standard dynamisk rækkevidde, som vi plejer at se mest på, så er det uden tvivl fantastisk, takket være kombination af 4K-opløsning, stærk kontrast og naturlige og nuancerede farvetoner.

Med HDR fungerer det mindre godt, da skærmen ikke har den farveskala, der skal til for at skave en skarp HDR-ydeevne.

Der er en pæn del modlys, når man afspiller i HDR, så du skal arbejde hårdt med indstillingerne for at reducere dette.

I det store hele ser det godt godt ud for DX750 og HDR og det leverer til en vis grad en del ekstra farve og lysdynamik, som gør det specielt.

Dertil kommer Panasonics brugbare, fleksible Firefox TV-smarte søgemaskine, og du har en hel pakke, der giver god værdi for pengene.

Læs hele anmeldelsen: Panasonic DX750