De bästa mobiltelefonerna för seniorer

Vad som är den allra bästa mobiltelefonen för seniorer är svårt att avgöra, det är ju trots allt så att olika människor har olika behov. Lyckligtvis finns det ett brett utbud av telefoner att välja mellan, så det finns något för både de som har svårt för teknik och de som älskar teknik.

Rent allmänt kan det vara klokt att satsa på en stor skärm, detta då de flesta av oss får sämre syn med tiden. Det är dessutom bra om mobilen klarar av att tappas utan att gå sönder och om man kan ringa nödsamtal utan att behöva trycka på mängder av knappar.

Vi här på TechRadar har testat ett antal olika mobiltelefoner som lämpar sig bra för äldre användare, så det är bara att läsa vidare för att se för- och nackdelarna med de olika modellerna.

Mobiltelefoner som riktar sig specifikt till seniorer:

(Image: © Doro)

Doro 8040

Stor skärm

Trygghetsknapp

Inbyggd FM-radio

Medioker kamera

Inte så mycket lagringsutrymme

När det gäller mobiltelefoner för äldre är Doro det självklara förstahandsvalet. Det svenska företaget med anor från 1974 har sålt den här sortens telefoner sedan 2008, så de har vid det här laget bred kunskap om vilka funktioner som efterfrågas av användarna.

I skrivande stund erbjuds 16 olika modeller, varav toppmodellen Doro 8040 är den som känns mest modern. Prislappen ligger på 2 795 kronor, vilket känns som ett rimligt pris med tanke på vad som erbjuds.

Doro 8040 är en hyfsat stor mobil med en skärm på 5 tum med extra hög kontrast. Upplösningen ligger på 1280x720 pixlar, vilket är mer än tillräckligt för de flesta av oss. Jämfört med dyrare mobiltelefoner som iPhone XS och Samsung Galaxy S9 är skärmen av lägre kvalitet, men den duger gott och väl för vardagsbruk.

Vad gäller övriga specifikationer erbjuds en MT6738-processor från MediaTek, 2 gigabyte arbetsminne och 16 gigabyte lagring. Har du behov av mer utrymme än så kan du skaffa ett minneskort (MicroSD) på upp till 32 gigabyte.

Operativsystemet är Android 7.0 Nougat, men Doro har använt sig av ett eget gränssnitt som är bättre lämpat för äldre användare. När du startar mobilen får du upp tre stora symboler längst ner med alternativen Ringa, Visa och Skicka. Vad de betyder är ganska självförklarande, det första alternativet är för telefonsamtal och det sista för att skicka meddelanden, mejl , bilder med mera.

Mittenalternativet Visa visar meddelanden, mejl, bilder och så vidare men även appar, verktyg, kontakter, kalender, väder och larm. Du kan välja ut de fyra appar som du använder mest och lägga dessa på hemskärmen. Förslagsvis kan du lägga webbläsaren här för smidig åtkomst, surfa på internet är ju något som man gör ofta. Gillar du att lyssna på radio kan du glädja dig åt att FM-radio är inbyggd, så du behöver inte vara uppkopplad för att lyssna på Ekot eller Melodikrysset.

Vill du ladda ner fler appar än de som medföljer är det Google Play som gäller. Det är bara att skapa ett konto och logga in, sedan kan du ladda ner precis vad du vill. En bra början är att ladda ner Googles appar, detta då de generellt sett är bättre än de medföljande.

Telefonfunktionen i Doro 8040 är utmärkt, ljudet är klart och tydligt och vi har egentligen inget att anmärka på det här området. Du kan använda de medföljande hörlurarna eller koppla in dina egna favoritlurar, till skillnad från iPhone finns nämligen den klassiska hörlurskontakten kvar.

Vill du surfa på internet är det bra att ansluta till wifi, då behöver du inte slösa på din surfpott hos operatören. För att ställa in wifi och andra inställningar trycker du på den lilla fliken som finns under Visa. Här väljer du alternativet Ställ in och sedan Min Internet-anslutning.

På samma plats finns även Mina larm, Trygghetsfunktioner, My Doro Manager, Ljudinställningar med mera. Förslagsvis ägnar du någon timme åt att gå igenom alla alternativ i lugn och ro så att du vet vad du har i din mobil och var någonstans. Under fliken Allmänt Alternativ hittar du till exempel Skärmlås, Telefonspråk, Rörelsefeedback, Skärmens timeout och Tangentbordsalternativ.

Har du problem med synen eller hörseln är det värt att ändra inställningarna så att de passar just dig, trots allt är det ju du som ska använda mobilen. Vill du känna dig extra trygg finns det en stor trygghetsknapp på baksidan som låter dig larma någon anhörig eller larmcentralen Det enda som krävs är att du använder Response by Doro, en tjänst som kostar från 149 kronor per månad.

På baksidan finns även en kamera på 8 megapixlar, medan det på framsidan finns en kamera på 2 megapixlar. Tyvärr är bildkvaliteten inte mycket att hänga i granen, hur mycket vi än pillar bland inställningarna ser det lika illa ut som med en 15 år gammal digitalkamera. Doro 8040 är definitivt ingen bra kameramobil, så vill du fotografera bör du använda någon annan pryl.

Bortsett från de undermåliga kamerorna är Doro 8040 en mobiltelefon som klarar det mesta. Till det kommer ett kraftfullt batteri som gör att man klarar sig en hel dag utan att behöva ladda mobilen i tid och otid. När du väl behöver ladda telefonen är det bara att sätta den i den medföljande dockan. Som en bonus kan du använda Doro 8040 som en väckarklocka medan den laddar.

Vill du veta mer om Doro 8040 klickar du här.

(Image: © Doro)

Doro 7070

Trygghetsknapp

Riktiga knappar

Inbyggd FM-radio

Liten skärm

Begränsat utbud av appar

Föredrar du vikbara mobiltelefoner med riktiga knappar är Doro 7070 ett bra alternativ, åtminstone så länge du inte har alltför höga krav. Prislappen ligger på 1 995 kronor och då följer hörlurar, laddare och laddningsdocka med på köpet.

Enligt Doros marknadsföring bjuds vi på en ”stor” skärm, men vi är nog inte många nuförtiden som tycker att 2,8 tum är särskilt stort. Upplösningen ligger i sin tur på blygsamma 320x240 pixlar, vilket gör att bilden inte är särskilt skarp. På baksidan finns det ytterligare en skärm i mindre format, här kan du se vad klockan är, batteristatus och vem det är som ringer upp dig.

I övrigt bjuds vi på en kamera på 3 megapixlar, inbyggd FM-radio och ett lagringsutrymme på 4 gigabyte. Behöver du mer utrymme än så kan du stoppa in ett minneskort (microSD), vilket kan behövas om du tar många bilder.

Det första du ska göra när du packat upp mobiltelefonen är att stoppa in batteri, simkort (och minneskort om du har ett liggande). Det gör du genom att öppna batterilyckan med nageln eller något som påminner om en nagel. Att få simkortet på plats kan vara lite krångligt, det gäller dessutom att stoppa in det åt rätt håll för att det ska fungera. När du väl har fått allt på plats sätter du mobilen i den medföljande laddningsdockan och väntar tills den är fulladdad.

Doro 7070 använder sig inte av Android eller iOS, de två mest populära operativsystemen för mobiltelefoner. I stället används KaiOS, ett system som är speciellt framtaget för att fungera på budgetmodeller. Fördelen med det här systemet är att filerna tar mindre plats, nackdelen är att utbudet av appar är betydligt mindre.

Det första du bör göra när du startat mobilen är att uppdatera systemet till den senaste versionen. Då får du nämligen buggfixar och ett gäng appar från Google, däribland Youtube, Google Assistant och Google Maps. Vill du ha fler appar bläddrar du dig fram till Butik och klickar på det som du är intresserad av, till exempel Twitter.

Vissa appar är installerade från start, däribland Webbläsare, E-post, Meddelanden, Kontakter och Facebook. Appen Inställningar bör du gå igenom noga, här kan du nämligen anpassa mobiltelefonen efter dina behov. Här kan du även ställa in trygghetslarm, vilket gör att det räcker med att trycka på en knapp på baksidan för att larma nära och kära om något händer.

Det som gör att Doro 7070 är en bra mobiltelefon för äldre är bortsett från trygghetslarmet att ljudet är högt och tydligt, samt att det går att öka textstorleken vid behov. En annan fördel är att den har stöd för hörslinga (T-spole), med andra ord är mobilen kompatibel med de flesta av dagens hörapparater. Om systemet är lättnavigerat eller ej kan man diskutera, personligen föredrar vi pekskärm framför fysiska knappar.

Den inbyggda kameran på 3 megapixlar är medioker, så om du gillar att fotografera finns det många bättre alternativ än Doro 7070. Det bör dessutom nämnas att det saknas en kamera på framsidan, så du kan inte använda mobilen för videosamtal.

Doro 7070 är en mobiltelefon för dig som först och främst är ute efter en pålitlig apparat för att ringa eller skicka sms med. Du kan visserligen surfa med den medföljande webbläsaren, men den lilla skärmen gör det till en mindre angenäm upplevelse.

Vill du veta mer om Doro 7070 klickar du här.

Mobiltelefoner för tekniskt kunniga seniorer:

iPhone 8 Plus

Hög prestanda

Stor, skarp skärm

Dyr

Skyddsfodral nästan ett måste

För den tekniskt kunniga senioren är iPhone 8 Plus ett utmärkt val. Här får du en skarp skärm på 5,5 tum, hög prestanda och mängder av premiumfunktioner. Det är en dyr mobiltelefon, men det kan det vara värt eftersom det är lätt att lösa eventuella problem med en snabb internetsökning.

Det är lätt att hålla kontakt med familjen om man väljer en iPhone, inte minst tack vare medföljande appar som Facetime och Meddelanden.

Köper du ett exemplar av iPhone 8 Plus bör du emellertid skaffa ett passande skyddsfodral också. Då minskar du risken för sprickor i glaset om du tappar mobiltelefonen på golvet eller marken.

Läs recensionen av iPhone 8 Plus

iPhone 7 Plus

Billigare än iPhone 8 Plus

Stor, skarp skärm

Relativt dyr

Skyddsfodral nästan ett måste

Vill du spara lite pengar kan iPhone 7 Plus vara ett bra alternativ till iPhone 8 Plus. Du får lika stor skärm (5,5 tum) och samma operativsystem (iOS), men du får nöja dig med lite lägre prestanda.

Du bör även här investera i ett skyddsfodral, även om baksidan är av aluminium i stället för glas som i iPhone 8 Plus. Det finns mängder av fodral att välja mellan, så du behöver inte leta länge för att hitta ett som passar.

Läs recensionen av iPhone 7 Plus (på engelska)

Samsung Galaxy S9 Plus

Stor skärm på 6,2 tum

Mängder av funktioner

Snabb

Kanske lite för avancerad

Högt pris

Samsung Galaxy S9 Plus har en enorm skärm på 6,2 tum, vilket gör det möjligt att öka textstorleken rejält och ändå ha skärmyta över. Tack vare fingeravtrycksläsare och ansiktsigenkänning är det dessutom lätt att låsa upp mobiltelefonen, något som underlättar om man är gammal. Dessutom är den klassad IP68, vilket betyder att den inte går sönder bara för att du råkar spilla vätska på den.

Tack vare den snabba processorn (Snapdragon 845 eller Exynos 9810 beroende på modell) klarar Galaxy S9 Plus av det mesta galant. Kamerorna är också bra, något som är bra om du vill dela med dig av dina bilder till andra familjemedlemmar eller ringa videosamtal.

Samsung Galaxy S9 Plus är en väldigt dyr mobiltelefon, men man får väldigt många funktioner på köpet. Tack vare den smarta assistenten Bixby är det till exempel enkelt att navigera i menyer och ändra inställningar.

Läs recensionen av Galaxy S9 Plus

OnePlus 6

Snabb

Vanliga versionen av Android

Stor skärm

Skyddsfodral nästan ett måste

Relativt högt pris

OnePlus 6 är en mobiltelefon som kör standardversionen av Android, vilket innebär att gränssnittet är ganska lätt att förstå sig på. Till det kommer en rejäl skärm på 6,28 tum, vilket innebär att det är en utmärkt mobil för seniorer.

Priset är högt, men det är ändå en av de mest prisvärda mobiltelefonerna i dagsläget. Den är inte lika vattentålig som Samsung Galaxy S9 Plus, men den klarar av regn och liknande. Du bör emellertid att se till att skaffa ett skyddsfodral för att vara på den säkra sidan.

Läs recensionen av OnePlus 6

Moto G6

Prisvärd

Stor, skarp, ljus skärm

Hyfsat vattentålig

Skyddsfodral nästan ett måste

Moto G6 kostar mindre än hälften av vad konkurrenterna kostar, men du får i stort sett lika många funktioner. Designen är elegant, men med tanke på att det är glas på både fram- och baksidan bör du skaffa ett skyddsfodral.

Skärmen är på 5,7 tum, vilket kommer väl till pass om du behöver öka textstorleken. I övrigt erbjuds fingeravtrycksläsare, vilket gör det lätt att logga in och bra kameror. Dessutom är mobilen hyfsat vattentålig, så du behöver inte oroa dig för regn eller spillda vätskor.

Läs recensionen av Moto G6

Enkla mobiltelefoner för dig som föredrar knappar:

Nokia 3310 3G

Enkel, robust design

Lång batteritid

Få funktioner

Har du en gammal hederlig mobiltelefon och är nöjd med den kan du uppgradera till nygamla Nokia 3310. Det här är en lättanvänd modell för dig som föredrar riktiga knappar och prioriterar lång batteritid framför moderna finesser.

Nokia 3310 3G kan användas för telefonsamtal, textmeddelanden och vissa sociala medier. Kameran är tillräckligt bra för vardagsbruk, men långtifrån lika bra som i dyrare mobiler. Dessutom är den riktigt billig.

Läs recensionen av Nokia 3310 (på engelska)