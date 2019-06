De 40 beste pc-games van 2019: de must-play titels die je niet mag missen

Nu de Nvidia GeForce RTX 2080 TI gearriveerd is en Intel zijn Coffee Lake Refresh desktopprocessoren uit de doeken heeft gedaan, is 2019 een perfect jaar om aan de slag te gaan met de beste pc-games. Als je dus in de actie wil duiken met enkele pareltjes van 2019 zoals Assassin's Creed: Odyssey of Shadow of the Tomb Raider, lees dan zeker verder voor onze selectie van de beste pc-games van 2019.

Bij TechRadar vonden we de beste pc-games die op dit moment op de markt zijn, van oldies zoals de Orange Box tot fonkelnieuwe fan-favorites zoals Sekiro: Shadows Die Twice. Geloof ons wanneer we zeggen dat je al die pc-games op je computer wil. Bovendien zijn veel van deze games ook beschikbaar op consoles zoals de Xbox One X en PS4 Pro zodat je ze ook kan ervaren wanneer je geen goede gaming pc kan veroorloven.

Als je nieuw bent tot pc-gaming, heb je de beste tijd gekozen om ermee aan de slag te gaan. We geven je dan ook met veel plezier een warme introductie. De pc-gaming community telt heel wat elitaire gatekeepers, maar bij TechRader geloven we in inclusiviteit. Met dat in het achterhoofd duiken we in de beste pc-games die je op dit moment kan spelen.

Gabe Carey en Bill Thomas hebben ook meegewerkt aan dit artikel.