De 40 bedste PC-spil: de bedste titler, som du ikke må gå glip af

Nu, hvor vi har Nvidia GeForce RTX 2080 Ti , og Intel har lanceret deres Coffee Lake Refresh -serie, som ser ud til at have de bedste processorer til gaming , er 2018 det bedste tidspunkt, at dykke ned i de bedste pc-spil på. Så, hvis du vil have fat i de bedste pc-spil, der findes lige nu, såsom Assassin’s Creed: Odyssey eller Shadow of the Tomb Raider, så vil vi vise dig de bedste pc-spil i 2018.

Vi har samlet 40 af de bedste pc-spil på markedet i dag. Tro os, når vi siger, at du virkelig er nødt til at prøve disse spil. Du behøver ikke engang have de overdrevne tastatur- og muse-skills – de fleste af de bedste pc-spil kan styres med en controller. Du vil også være i stand til at finde mange af de bedste pc-spil til andre platforme, som for eksempel PS4 , Xbox One eller Nintendo Switch – for det tilfældes skyld, at du ikke lige er indstillet på at investere i en af de bedste gaming-pc’er .

Hvis du er ny indenfor pc-gaming, så vil vi hermed byde dig hjertelig velkommen. Mange pc-gamere bliver opfattet som et elitært folkefærd, der kun vil acceptere dig, hvis du har det rigtige udstyr og kan alle de rigtige udtryk. Men for os på TechRadar handler det om at inkludere – enhver skulle have mulighed for at spille de mest elskede pc-spil. Så med det i tankerne, vil vi dykke ned i de bedste pc-spil i 2018.

Gabe Carey og Bill Thomas har også bidraget til denne artikel