De 40 bästa PC-spelen: titlarna du inte får missa

Detta spel var bekant för miljontals människor innan de ens spelat en sekund av det själva. Rocket League är ungefär som den uråldriga sporten fotboll, fast med en rejäl tvist. Det spelas nämligen med raketmotordrivna bilar i en futuristisk miljö med låg gravitation och målet är simpelt: knuffa in bollen i motståndarlagets mål. Det är lättare sagt än gjort, eftersom det kan finnas upp till tre bilar i motståndarlaget som försöker stjäla bollen från dig (eller tackla dig). Spelet är vackert att titta på, lätt att lära sig men svårt att bemästra. Rocket League är en överraskande superhit från 2015 och är underbart beroendeframkallande att spela.

