De bästa VR-spelen 2018: de 29 bästa VR-spelen för PC, konsol och mobil

Förutsatt att du känner någon som är villig att skriva ut den 23-sidor långa manualen, är Keep Talking and Nobody Explodes nästa Mario Party, åtminstone i den meningen att det kommer få alla dina vänner att hata dig. Det är utvecklat av Steel Crate Games och kräver en hel del uppmärksamhet mellan rekommenderade 2 till 6 spelare. Under tiden som en spelare försöker desarmera en bomb, är de övrigas uppgift att ge tydliga instruktioner om hur det ska göras.

Detta kräver intensivt samarbete mellan dig och dina vänner. Därför är Keep Talking and Nobody Explodes ett roligt spel tillsammans med rätt personer och ännu roligare i VR, med antingen Samsung Gear VR eller ett Oculus Rift-headset. Kom ihåg att det är valfritt att använda en gamepad med Gear VR-versionen, medan Oculus Rift versionen kräver att du använder en kontroller.