De 10 beste en goedkoopste fitness trackers: de top van betaalbare sportbandjes om fit te blijven

Update: we hebben twee nieuwe fitness trackers toegevoegd aan onze lijst met de beste en goedkoopste fitness trackers. Dit zijn de Huawei Band 3 Pro en de vernieuwde Fitbit Inspire HR. Meer over deze trackers vind je hieronder in de lijst.

De afgelopen jaren zijn activity trackers, die ooit begonnen zijn als bescheiden stappentellers, uitgegroeid tot krachtige draagbare trainingsmaatjes.

Het goede nieuws is dat zelfs de wat meer geavanceerde trackers, die je slaapritme analyseren en je hartslag meten, te koop zijn voor minder dan 89 euro. Wij hebben een lijst gemaakt met de beste exemplaren.

Houd je stappen bij, je verbrande calorieën, je hartslag, de afstand die je hebt afgelegd en registreer je slaap met de nieuwste generatie van activity trackers. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dan ze iedereen kunnen helpen om fit te worden, tegen een heel betaalbare prijs.

We weten dat veel mensen op zoek zijn naar fitness trackers. Dan is deze lijst een goed begin, de meeste opties zijn namelijk heel veelzijdig, ze houden een reeks activiteiten bij. Je zit dus niet vast aan een specifieke workout.

Ken je iemand die heel serieus bezig is met hardlopen of trainen voor een triatlon, die kan misschien wel een tracker gebruiken. Voor anderen, die naar de sportschool gaan of plannen hebben om binnenkort weer te gaan trainen, zal er vast en zeker een optie in de lijst tussen zitten die goed bij hun past.

De producten hieronder zijn gerangschikt in een objectieve lijst, gebaseerd op onze uitgebreide reviews. Dus wil je meer weten over het betreffende product, klik dan door naar de volledige review.

Image 1 of 5 Bron afbeelding: TechRadar Image 2 of 5 Bron afbeelding: Huawei Image 3 of 5 Bron afbeelding: TechRadar Image 4 of 5 Bron afbeelding: TechRadar Image 5 of 5 Bron afbeelding: TechRadar

1. Huawei Band 3 Pro

Voordelig qua stijl en inhoud

Scherm: Ja | Hartslag meter: Ja | Waterproof: Ja | Activiteit tracking: Ja | GPS: Ja | Batterijduur: 14 dagen standby | Geschikt voor: Android/iOS

Goeie batterij

Kleurenscherm ziet er mooi uit

Trage GPS-vergrendeling

Geen ademhalingsfunctie

Onze favoriete betaalbare fitnesstracker is de Huawei Band 3 Pro. Gezien de lage prijs heeft deze tracker veel voordelen.

Hij wordt geleverd met een GPS, een accurate hartslagmeter, een waterbestendig ontwerp en er zit zelfs een kleurenscherm in dat al je statistieken toont. Een combinatie van functies, die je niet bij elke fitnesstracker ziet in deze lijst.

Als je op zoek bent naar een apparaat dat de focus legt op fitness, dan is de Huawei Band 3 Pro de juiste keuze. Zeker met zijn accurate GPS en hartslagmeter. Echt meer is er ook niet om enthousiast van te worden. In deze prijscategorie kun je ook niet veel meer verwachten dan dit.

Lees onze review hier: Huawei Band 3 Pro.

Image 1 of 3 Bron afbeelding: Fitbit Image 2 of 3 Bron afbeelding: Fitbit Image 3 of 3 Bron afbeelding: TechRadar

2. Fitbit Inspire HR

Een goeie motivatie om je van de bank af te krijgen

Scherm: Ja | Hartslagmeter: Ja | Waterproof: Ja | Activiteit tracking: Ja | GPS: Nee | Batterijduur: 5 dagen | Geschikt voor: Android/iOS

Luxe ontwerp

Houdt veel statistieken bij

Houdt geen zwemstatistieken bij

Geen contactloos betalen

Dit is de eerste keer dat een Fitbit-apparaat zijn weg heeft gevonden naar de top vijf van onze beste goedkoopste fitness trackers lijst. De nieuwe Fitbit Inspire HR is een geweldige fitness tracker in zijn geheel, maar het is niet de meest betaalbare uit deze lijst.

Ook al betaal je wat meer dan voor de andere trackers in deze lijst, Fitbit heeft een zeer gebruiksvriendelijke tracker ontworpen, die er ook nog eens heel aantrekkelijk uitziet.

Hij mist wel een GPS functie, iets wat de meeste trackers op deze lijst wel hebben. In plaats daarvan krijg je toegang tot Fitbits apps, een nauwkeurige hartslagmeter en een scala aan work-outs die je vanaf je pols kunt afkijken.

Lees de volledige review hier: Fitbit Inspire HR

Image 1 of 3 Bron afbeelding: Moov Image 2 of 3 Bron afbeelding: Moov Image 3 of 3 Bron afbeelding: Moov

3. Moov Now

Een tracker afgestemd op jouw wensen

Geschikt voor: iOS and Android | Scherm: LED | Dichtheid: TBC | Batterij: 6 maanden | Opladen: Eigen oplader | IP rating: Waterproof | Verbinding: Bluetooth

Nauwkeurige tracking

Lange batterijduur

Geen scherm

Voor een hartslagmeter betaal je extra

De Moov Now is dan wel een aantal jaar oud, het is nog steeds een van de beste bewegingstrackers die er is. En dat is te danken aan zijn 9-axis versnellingsmeter, dezelfde die werd gebruikt in raketnavigatiesystemen. Hiermee kan hij niet alleen je dagelijkse stappen bijhouden en de calorieën die je verbrandt, maar ook andere bewegingen. En dat betekent gepersonaliseerde feedback op je training.

De Moov Now kan het effect van rennen meten, de herhalingen die je doet en de zwemslagen die je maakt in het zwembad. Dus je kunt trainen met een virtuele personal trainer, die precies weet wat je moet doen en je vertelt wat je kunt verbeteren.

Hij is ook waterbestendig en de batterij raakt pas na zes maanden leeg. Koop deze tracker als je op zoek bent naar een betaalbare en toch indrukwekkende fitness tracker, die je gefocust houdt op je training.

Lees de volledige review hier: Moov Now

Image 1 of 3 Bron afbeelding: Honor Image 2 of 3 Bron afbeelding: TechRadar Image 3 of 3 Bron afbeelding: TechRadar

4. Honor Band 4

Lijkt op een Fitbit, maar dan goedkoper

Geschikt voor: iOS and Android | Scherm: OLED | Dichtheid: TBC | Batterij: 7 dagen | Opladen: Eigen oplader | IP rating: Waterproof | Verbinding: Bluetooth

Mooi glazen OLED-scherm

Betaalbaar

Geen GPS

Slechte meldingen

Onze vierde optie in de lijst van beste en goedkope fitness trackers is geproduceerd door het Chinese bedrijf Honor. Het is hun vierde poging om een betaalbaar apparaat te maken voor om je pols.

De Honor Band 4 heeft een sterk kleuren OLED-scherm, iets wat je niet snel zult vinden op de andere trackers in deze lijst. GPS ontbreekt helaas, dus als je gaat hardlopen en je wilt weten hoe ver je bent moet je wel je smartphone meenemen.

Deze tracker is een van de kleinste en slankste fitness bandjes die je kan kopen voor een betaalbare prijs. Dus neem deze zeker in overweging als je op zoek bent naar iets lichtst, wat niet zo snel opvalt als je het om je pols draagt.

Lees onze volledige review hier: Honor Band 4

Image 1 of 4 Bron afbeelding: Garmin (Image credit: Garmin) Image 2 of 4 Bron afbeelding: TechRadar Image 3 of 4 Bron afbeelding: TechRadar Image 4 of 4 Bron afbeelding: Garmin

5. Garmin Vivofit 4

Batterijduur van een jaar met scherm

Geschikt voor: : iOS and Android | Scherm: Transflective 8-kleurig MIP | Dichtheid: 9.4mm | Batterij: 1 jaar | Opladen: 2 x SR43 vervangbaar | IP rating: Waterproof | Verbinding: Bluetooth

Batterijduur van een jaar

Kleurenscherm

Geen GPS of hartslagmeter

Ontwerp is niet heel inspirerend

Deze tracker is eigenlijk een verbeterde versie van de Vivofit 3. Met de belangrijkste toevoeging; het kleurenscherm dat zichtbaar is in het zonlicht. Opmerkelijk genoeg heeft dat geen invloed op de batterijduur van een jaar. Basisstatistieken als stappen, afstand, calorieën en slaap zijn gedekt. En bovendien is er ook een automatische activiteitendetectie die mogelijk wordt gemaakt door het Move IQ-systeem.

Dankzij de Garmin Connect-app kun je het scherm ook aanpassen terwijl je timers en wekkers instelt, en dat allemaal direct vanaf je pols. Het beste is de prijs van de Vivofit 4, die 20 procent goedkoper is dan de lanceringsprijs van de Vivofit 3 uit 2015. Functies als een hartslagmeter en GPS zitten hier natuurlijk niet op, maar dat kan je verwachten voor zo'n prijs.

Lees de volledige review hier: Garmin Vivofit 4

Image 1 of 3 Bron afbeelding: Amazfit Image 2 of 3 Bron afbeelding: Amazfit Image 3 of 3 Bron afbeelding: Amazfit

6. Amazfit Bip

Een waardevolle fitness tracker met een indrukwekkende batterij

Geschikt voor: iOS and Android | Scherm: LCD Color | Dichtheid: TBC | Batterij: 45 dagen | Opladen: Eigen oplader | IP rating: 68 | Verbinding: Bluetooth

Kostbaar

Mooi ontwerp

Goeie app

Lastige UI

Licht op tijdens ondersteunende work-outs

De Bip is een hele capabele, maar simpele fitness watch waar we ook naar verwezen in onze volledige review. We noemden hem de amateur Apple Watch.

Als we spreken over een een goed presterende tracker met ruime ervaring dan is de Bip geen concurrent van Apple. Helemaal niet. Maar gezien de aantrekkelijke prijs, is de Amazfit Bip een vakkundige fitness tracker die een paar geweldige trucjes kent. De meest opmerkelijke is de batterij die je na een keer opladen langer dan 30 dagen kunt gebruiken.

Als je op zoek bent naar een simpele tracker, die pushmeldingen direct vanaf je smartphone laat zien, je op tijd wekt met een betrouwbaar alarm en je work-outs bijhoudt met ingebouwde GPS dan is de BIP een hele goeie optie.

Ook is het een goed cadeau om te kopen voor iedereen die een goedkoop en vrolijk fitness apparaat kan gebruiken. Zijn simpele set-up maakt het ook een goede keus voor beginners in de fitness technologie.

Lees de volledige review hier: Amazfit Bip

Image 1 of 3 Bron afbeelding: Xiaomi Image 2 of 3 Bron afbeelding: TechRadar Image 3 of 3 Bron afbeelding: Xiaomi

7. Xiaomi Mi Band 3

Een goeie aanwinst, zeker voor de prijs

Geschikt voor: iOS and Android | Scherm: OLED | Dichtheid: 10.5mm | Batterij: 20+ dagen | Opladen: Eigen oplader | IP rating: Waterproof | Verbinding: Bluetooth

Spotgoedkoop

Slank ontwerp

Slechte schermkwaliteit in direct zonlicht

Geen geïntegreerde GPS

Wil je de goedkoopste fitness tracker op deze lijst hebben? Dan moet je de Xiaomi Mi Band 3 hebben. Goedkoop betekent niet slechte kwaliteit bij deze tracker. Eigenlijk kan de Mi Band 3 heel wat als je bedenkt hoe weinig je ervoor betaalt.

De tracker beschikt over een batterij die maar liefst een maand mee gaat, al hangt het er natuurlijk vanaf hoeveel je hem gebruikt. Er is heel wat fitnesstechnologie ingebouwd. Helaas geen GPS, maar hij beschikt wel over een hartslagmeter en de Xiaomi Mi Band 3 houdt je dagelijkse stappen en work-outs bij.

Het is niet een van de meest aantrekkelijkste fitness tracker om te zien, maar het heeft een heel slank ontwerp en hij is licht. Dus je bent je er niet zo van bewust dat hij om je pols zit. Het scherm laat je statistieken zien van je work-outs, en het is een stuk groter dan die op de Mi Band 2.

Zit je dus vast aan een budget, kies dan voor de Mi Band 3 van Xiaomi.

Lees de volledige review hier: Xiaomi Mi Band 3

Image 1 of 4 Bron afbeelding: Fitbit Image 2 of 4 Bron afbeelding: Fitbit Image 3 of 4 Bron afbeelding: TechRadar Image 4 of 4 Bron afbeelding: TechRadar

8. Fitbit Flex 2

Een simpele optie die goed werkt

Geschikt voor: iOS and Android | Scherm: LED | Dichtheid: 6.8mm | Batterij: 5 dagen | Opladen: Eigen oplader | IP rating: Waterproof | Verbinding: Bluetooth

Automatische instelling

Goeie app

Matige batterij

Geen scherm

Fitbit was een van de eerste was die een activity tracker op de markt bracht en ze doen het nog steeds uitstekend. En als het gaat om de Fitbit Flex 2, werkt hij goed met een groot aantal functies voor een lage prijs.

De Flex 2 heeft de gebruikelijke stappensteller, houdt de afstand en de calorieverbranding bij met de bewegingsensor, maar gaat nog verder. Je kunt namelijke ook je slaapritme bijhouden en tijdens het doen van oefeningen, detecteert en volgt de Flex 2 dit automatisch. Alles synchroniseert draadloos met de smartphone app en biedt je duidelijke feedback. Wat je weer helpt om vooruitgang te boeken.

De Flex 2 is ook waterproof, je kunt er dus gerust mee gaan zwemmen, hij is beschikbaar in verschillende stijlen en gebruikt LED lampjes en trillingen, wanneer je wordt gebeld of een berichtje ontvangt op je smartphone. Daarbovenop kun je de tracker vijf dagen gebruiken, voordat je hem weer moet opladen.

Lees de volledige review hier: Fitbit Flex 2

Image 1 of 3 Bron afbeelding: Misfit Image 2 of 3 Bron afbeelding: TechRadar Image 3 of 3 Bron afbeelding: TechRadar

9. Misfit Ray

Stijl en inhoud in één

Geschikt voor: iOS en Android | Scherm: LED | Thickness: 12mm | Batterij: zes maanden | Opladen: Eigen oplader | IP rating: Zwemproof to 50m | Verbinding: Bluetooth

Stijlvol ontwerp

Smart knop

Zwakke app

Niet geschikt voor trainingsoefeningen

Ook al is hij een paar jaar oud, de Misfit Ray is een betaalbare en toch zeer aantrekkelijke activity tracker. Voor degenen die op zoek zijn naar een tracker die hun uitstraling complimenteert, is dit de perfecte keus.

Er zijn genoeg subtiele kleuropties om uit te kiezen, en elke optie beschikt over hetzelfde aluminium apparaat met LED lichtjes. Er is ook een smart knop, waar je bijvoorbeeld aspecten van je smart home mee kunt bedienen.

Het waterproof horloge werkt met vervangbare batterijen, zodat je hem zes maanden lang constant kunt gebruiken zonder op te laden. Hij bevat een stappensteller, een slaapritme tracker plus meldingen met trilfunctie voor als je gebeld wordt, een appje ontvangt of een herinnering en als je wekker afgaat.

Het is een geweldige keuze, omdat hij er niet saai en plastic uitziet en puur en alleen ontwikkeld is voor trainingsdoeleinden. Hij ziet er oprecht mooi uit en je kunt hem samen dragen met een armband, zodat de Misfit Ray ook zo door kan gaan als sieraad.

Lees de volledige review hier: Misfit Ray

Image 1 of 3 Bron afbeelding: Garmin Image 2 of 3 Bron afbeelding: TechRadar Image 3 of 3 Bron afbeelding: TechRadar

10. Garmin Vivosmart 3

Veel kennis voor een betaalbare prijs

Geschikt voor: iOS and Android | Scherm: Zwart en wit | Dichtheid: 9.8mm | Batterij: 5 dagen | Opladen: Eigen oplader | IP rating: Waterbestendig | Verbinding: Bluetooth

Telt herhalingen

Automatische activiteit tracking

Geen GPS

Sensor voor het wekken werkt niet optimaal

De Garmin Vivosmart 4 is dan misschien net geïntroduceerd, maar dat maakt de Vivosmart 3 juist heel geschikt voor onze lijst met beste en goedkoopste fitness trackers, aangezien de prijs ook is verlaagd.

Hij is niet de meest betaalbare activity tracker op deze lijst, maar is wel een van de mooiste en toont al je statistieken op het kleine scherm. Het aantal herhalingen en andere oefeningen houdt de Garmin Vivosmart 4 ook bij.

Deze tracker heeft geen GPS, dus hij is echt ontworpen voor de sporters onder ons. Niet zozeer voor de hardlopers, de Garmin app biedt als geen ander alle statistieken in een overzichtelijk leesbaar format aan.

Lees de volledige review hier: Garmin Vivosmart 3

Photoillustration credit: TechRadar; Fitbit, Huawei, Honor, Garmin